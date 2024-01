Nuevas paradas de autobús l Denuncia ciudadana l El Choppo, a Blanquerna

En este caso no sabemos si ha sido peor el remedio que la enfermedad, aunque pienso que lo mejor hubiera sido el termino medio. Es decir, ni pecar por defecto ni por exceso. Nos explicaremos. En la calle Manuel Azaña, en dirección a la calle Manacor, había una parada de autobús como las muchas que hay en Palma, excepto que no tenía ni para sentarse ni nada que impidiese que los que esperan se mojasen con la lluvia, salvo que llevasen paraguas. En la mencionada parada antes había una plataforma para los usuarios. ¿Y qué ocurrió? Pues que ensancharon la acera, para lo que tuvieron que quitar la plataforma, pero no pusieron ningún banco para que la gente o, mejor dicho, una o dos personas de las que esperan la llegada del transporte público lo pudieran hacer sentadas.

Tampoco han puesto ni toldo ni marquesina, por lo que si hace mal tiempo ¡a mojarse! Aunque bueno en ocasiones esto también ocurre en las marquesinas de diseño que suelen tener las paradas, ya que solo suelen cubrir de la lluvia a una o a dos personas. Y es que debajo de ellas no cabe nadie más, cosa que no sucede en esta, en la que ni te puedes sentar ni guarecerte del chaparrón que pueda caer cuando menos te lo esperes. Es decir, que han construido una parada anchísima pero sin banco ni cubierta. ¿No hubiera sido mucho mejor ponerle un par de bancos donde pudieran sentarse uno o dos usuarios que esperan y un toldo para protegerse de la lluvia? Lo mismo ha ocurrido con la que había en la acera de enfrente, que para evitar el estrechamiento de la calzada en el caso de que coincidieran dos autobuses la han trasladado más adelante, pero también sin marquesina ni bancos, por lo que el día que llueva habrá que echar mano del paraguas y esperar de pie. Señales, ratas y moto Un vecino, este de General Ricardo Ortega en la esquina con de la Torre d’en Bibiloni, nos llama para contarnos algo que está ocurriendo de un tiempo a esta parte -como veréis, gran parte de esta sección es por obra y gracia de los ciudadanos, que llaman y nos cuentan- y es que según él desde hace unas semanas ratas y sus crías salen por los imbornales sin filtro que hay en la calle de la zona no rehabilitada. Imbornales que, dicho sea de paso, están llenos de latas de refrescos y que aprovechan para poder salir a pasearse por las aceras en busca de comida. Pues a ver qué hacemos con este asunto… Porque nada tenemos en contra de las ratas y los ratones, pero no es normal que unos y otros correteen por las aceras. Por otra parte -añade el vecino, que nos envía una fotografía- una de las señales de carga y descarga que hay frente al número 50 de General Ricardo Ortega no está bien sujeta al suelo. ¿Toma también nota, ‘a quien corresponda’ de este otro problema, que por cierto denunciamos hace unas semanas? Ratas correteando por las aceras y una señal de tráfico que se mueve… Y otra cosa más, en la calle de la torre d’en Bibiloni, desde hace muchos meses -de cuando estaba Hila, vamos-, hay una moto tipo scooter vieja y abandonada. Tiene una capa de polvo formada sobre su parabrisas que imposibilita la visión desde el asiento, moto que no pasa desapercibida para nadie y mucho menos para el servicio de recogida de basuras, pues está al lado de uno de los contenedores. Los vecinos preguntan si va a seguir mucho más tiempo ahí, y más cuando el senyor batle está hablando de un plan de limpieza de choque para Palma, plan que, por otra parte, desde hace semanas está anunciado en distintos puntos de la ciudad. Cambio de ubicación El Choppo, uruguayo residente en la Isla desde hace tiempo, se ha hecho muy conocido a través del programa de radio que a lo largo de más de un año ha emitido por la emisora de radio instalada en un bar de la calle Ausiàs March de Palma por la que han pasado artistas, mallorquines y residentes dándonos a conocer sus proyectos, sin olvidar a los políticos a quiénes el Choppo tiene siempre reservada una silla frente a sus micrófonos. Pues bien, el Choppo ha cambiado de lugar de emisión. Ha dejado la emisora, situada en el bar Pan y Vino, para instalarse no muy lejos: en el restaurante El Alpendre en Blanquerna, propiedad de un uruguayo desde donde emite las tardes de lunes a viernes. Desde el local los clientes tienen la opción de seguir el programa desde sus mesas y a través de auriculares que la emisora tiene a su disposición. ¿Invitados? Siempre hay invitados. «Y aunque desde aquí damos prioridad a todo lo que tenga que ver con Argentina y Uruguay, contamos con los mallorquines y los españoles como hemos hecho siempre… ¡Encantados de que vengan por aquí para hablarnos de sus proyectos o de lo de que están haciendo!». De hecho, la tarde que estuvimos en la emisora nos encontramos con Francisca Sampol, del gobierno municipal de Cort, responsable del área de Interculturalidad, o lo que es lo mismo, de todo lo que tenga que ver con inmigración. Francisca Sampol, política, entrevistada el pasado viernes por el Choppo. Esta semana, entre otros y otras, se espera a Patricia Chinchilla, escritora y organizadora de eventos, para hablar de libros, escritores, el Círculo de Escritores de Balears al que pertenece, y actos sociales de tipo privado que se celebran en Palma.