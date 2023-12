La actriz francesa Lucie Lucas acusa a Victoria Abril de agresiones sexuales

La actriz Lucie Lucas acusa a su compañera de reparto Victoria Abril en la famosa serie francesa 'Clem' de haber cometido agresiones sexuales contra otros intérpretes, dentro de un largo artículo de reproche contra quienes como ella han mostrado solidaridad con Gérard Depardieu por acusaciones de esa índole. En un comentario publicado en la red Instagram, Lucas (37 años) muestra su indignación por ver que la actriz española es una de las firmantes de un artículo en apoyo de Depardieu, que se ha visto envuelto en una polémica desde hace semanas tras la difusión de un documental que muestra comentarios abiertamente vejatorios y de contenido explícitamente sexual sobre varias mujeres.

Ése es el desencadenante de sus críticas a Victoria Abril a la que le echa en cara los que dice que han sido sus propios comportamientos. «¡Eh, Victoria... ¿quieres que hablemos de tus numerosas agresiones incluso sexuales contra tus compañeros? Pensándolo bien, no me sorprende que hayas firmado ese pasquín... Tú también flipas y pensándolo bien, tienes razón. Basta ya de delirar». Lucie Lucas trabajó con Victoria Abril en Clem, donde ambas tenían los papeles protagonistas de hija y madre. Hasta ahora, las relaciones de cara a la galería eran buenas entre ambas. Pero la actriz francesa ha cambiado claramente su actitud con el comentario de Instagram en el que critica a los firmantes del artículo en favor de Gerard Depardieu, y en particular a la española.

Lo justifica al señalar que en los 15 años que lleva como actriz ha estado protegiendo a «una buena parte de esos boomers (nacidos en las generaciones del baby boom) degenerados al no decir en las entrevistas todo el mal que hacen a los demás en un plató». Se reprocha haber dicho siempre a los periodistas que «todo ha ido muy bien en la grabación, que todo el mundo es tan simpático y adorable... cuando a menudo ¡es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inadmisibles he callado? Tengo muchas cosas qué decir de algunas personas de esta lista deliciosa de firmantes».

Entre los que han puesto su nombre en ese artículo que se publicó en Le Figaro y que carga con lo que consideran un «linchamiento» del actor -que está inculpado desde 2020 por violaciones-, además de pedir respeto por el trabajo de la Justicia, están junto a Victoria Abril otras actrices como Nathalie Baye, Carole Bouquet o Charlotte Rampling. También la rubrican el director Bertrand Blier, los actores Jacques Weber, Pierre Richard o Gérard Damon o los cantantes Roberto Alagna, Carla Bruni, Arielle Dombasle o Jacques Dutronc.