El antiguo casal mallorquín de Can Noguera, en el barrio de El Terreno, rebautizado este año como Villa Dalia, exclusivo club privado que fusiona arte, cultura y negocios, se convirtió ayer en una llamativa pasarela, donde se celebró un desfile solidario a beneficio de SOS Mamás, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a familias sin recursos y que, desde el año pasado, cuenta con un comedor social.

«SOS Mamás realizó un llamamiento de voluntarios, pero dada la falta de tiempo, esto es lo que sabemos hacer para aportar nuestro grano de arena a su causa», afirmó Nendy Bota, organizadora de un evento cargado de sorpresas. Las puertas del casal se abrieron a las 18 horas y, después de realizar una donación de 15 euros, los asistentes fueron recibidos con una copa de bienvenida de vinos de Macià Batle o el vermut de Canonita. Una hora después arrancó el desfile, en el que participaron más de medio centenar de modelos de todas las edades pues, como señala la organizadora, «reivindicamos a las modelos senior. Muchas logran cumplir el sueño de su juventud, frustrado por los prejuicios de su tiempo, o por cualquier otro motivo».

La primera planta del bello casal funcionó como pasarela. Bajo la batuta de Andrea Jónsdóttir, la conductora de la gala, y siguiendo la música de DJ Alba Serrano y del cantautor eivissenc Javier Estévez, allí los modelos lucieron las botas y zapatos de Tony Mora, prendas de Xino’s, de la tienda sollerica Exajero, así como de La Magnona, en Santanyí. Entre las modelos, destacó la participación de Ndeye Fatou, que fue coronada como Miss Grand Balears hace pocas semanas.

Otra modelo de lujo, además de madrina de la gala, fue Luz López, gallega de 71 años que recientemente fue coronada como Miss Abuela Galicia. «Tuve la fortuna de participar porque no pusieron límite de edad. No lo esperaba, fue algo que siempre me ilusionó, pero mi vida siguió por otros derroteros. Con 17 años gané Miss Fotogenia en mi pueblo; podría haber competido en Miss Galicia, pero mi familia no quiso, era muy joven», rememora Luz, que ayer desfiló como si no hubiese pasado el tiempo.