Maraver, ‘binissalemer’ l Desfile  l Libros l Peligro l ‘Golda’ y ella

Hace un par de tardes nos pasamos por la Galería Altair, en la calle Sant Jaume, para ver la exposición de Luis Maraver. ¿Que qué nos pareció? Impresionante y sorprendente. Impresionante porque lo es, ya sea por sus grandes murales como por los dibujos, casi todos de sus viajes. Y sorprendente, porque Luis, aunque conozcas su obra, siempre te sorprende. Y ahí nos vuelve a sorprender otra vez.

De Puebla del Río a Binissalem

Luis, que nació en Puebla del Río, Sevilla, lleva la friolera de 32 años viviendo en Binissalem. Vamos, que lleva más tiempo aquí que donde nació. Pues bien, nos extraña que habiendo sido propuesto en una ocasión como hijo adoptivo de Binissalem, todavía no le ha llegado el nombramiento. Dicen que es porque el Ajuntament no tiene secretario que lo avale. Bueno, ¿ y qué si no lo tiene? Ningún secretario se opondría a que Luis fuera considerado hijo adoptivo. Basta con que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo, que en este caso tiene que ser unánime... Porque Luis, aparte de ser binissalemer de años, cada vez que le han pedido algo, ha dicho que sí, aparte de que ha sido de los que ha puesto el nombre de Binissalem en el mapa. Por eso, no sé a qué esperan.

Las tertulias de De Cabo

Por cierto, mientras miraba los cuadros, Luis me acercó su móvil. «Es tu amigo –me dijo, pasándomelo–. Es Pascual de Cabo». Y sí, es él. Llama desde … ¡Puebla del Río!, el pueblo natal de Maraver. «Luis me trajo aquí hace años, y… ¡Pues que me he enamorado de este pueblo, en el que paso muchos días del año! (Ytanto –pensamos para nuestros adentos–, como que su mujer es de allí). Dentro de nada –sigue Pascual– me voy a Tánger, otro de los lugares donde vivo, para regresar después a Palma, que es donde me encuentro más a gusto. Por cierto, que a la próxima reunión de amigos que hago en casa, aderezada por ricas ensaimadas que nos trae Ángel, de El Bula, te invito. Que si no lo he hecho antes es porque sé que andas más liado que la pierna de un romano». Pues eso: Binissalem, no os olvidéis de Luis.

Todos con SOS Mamás

Este 20 de diciembre, en Villa Dalia (Joan Miró, 77), y a beneficio de SOS Mamás, tendrá lugar una gran gala de moda, en la que participarán unos 50 modelos, un acto organizado por Nendy Bota (directora de Arte), Marco Riveira (fotógrafo) y María Ferre (La Magnona), apadrinada por Luz Arnau y presentada por Andrea Jónsdóttir. Actuará Javier Esteve. La alfombra roja para los invitados será extendida a las 18 horas, mientras que el desfile dará comienzo a las 19 horas. Al ser una gala solidaria con SOS Mamás, a los asistentes se les ruega que en la puerta hagan un donativo de 15 euros.

Dos libros

Este jueves 21, a las 19 horas, en la Sala Weyler, del castillo de San Carlos, será presentado el libro Ciutat Jardí i les Roques, cuyo autor es Pere Galiana. Aforo limitado. Y pasado mañana, viernes 22, también a las 19 horas, pero en la biblioteca pública de Can Salas (Plaça Porta Santa Catalina, de Palma), el escritor Rubén Villamor presentará su libro El Cáucaso y Persia en la Primera Guerra Mundial. Según nos cuenta el también escritor Juan Negreira, que es quien nos da la noticias de estas dos presentaciones, Villamor es un especialista en historia militar de todo Oriente. Tiene, además, y en activo, un canal de historia militar, Bellumartis.

¡Puede hundirse!

lMe pasé por el Molinar. Y es que un ‘ciudadano de a pie de calle’, en la víspera, me mandó unas fotos de lo que será un enorme, sobre todo por lo largo, bache, como no reparen el estropicio ahora que aún están a tiempo. Porque el estropicio puede ir a mayor a medida que rueden sobre él camiones de gran tonelaje, autocares y autobuses, como el que veis en la foto. ¿Que dónde está el estropicio? Pues en la calle de Llucmajor, 50 A.

Sola en el cine

Kathleen Bendelack, guionista, actriz, directora de cortos y escritora, además de colaborada del Majorca Daily Bulletin, es una gran aficionada al cine, a ver películas, para luego comentarlas en el citado periódico en lengua inglesa, en su sección From Palma with love. Pues bien, la pasada semana acudió a ver la película sobre la vida y obra de Golda Meir, la que fuera primera ministra de Israel (1969-1974), titulada Golda, que se puede ver en los cines Porto Pi. «Una película muy interesante, en la que una mujer es primer ministro en un país en el que mandan los hombres, a su vez rodeado de otros países en los que la mujer apenas pinta nada. Una mujer que tuvo un alto cargo en la política de su país, mucho antes de que otra ‘dama de hierro’, Margaret Thatcher, fuera premier británica.

Pues bien, pese a lo interesante que es –está calificada como PG-13, lo que viene a ser una obra maestra en cuanto a cine basado en un hecho real, nos aclara Kathleen–, y las muchas conclusiones que se pueden extraer de ella, estuve en el cine viéndola… ¡completamente sola! Sí, algo así como ‘Golda y yo’, pasamos cerca de dos horas juntas, tête à tête. ¿Por qué pasarán estas cosas?, me pregunté durante la proyección, en la que seguí estando sola hasta el final. Porque si me cuentan que solo ha ido una persona a ver una película de esta calidad y categoría, no me lo creo. ¡Pero es que yo estuve sola! Y de ello puede dar fe el acomodador de la sala, que fue quien me hizo la foto».

Pues vivir para ver...