La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más populares de España. Cada año, millones de personas compran décimos con la esperanza de ganar el Gordo, el premio más grande de la lotería española. Aunque todo depende del azar, son muchos los que siguen rituales y supersticiones para aumentar sus posibilidades de ganar. Estos rituales y supersticiones se han transmitido de generación en generación y, a pesar de que no hay evidencia científica que los respalde, siguen siendo muy populares.

Algunos de los rituales más comunes son:

Buscar un número con algún significado personal o relacionado con la actualidad. Por ejemplo, uno de los números más vendidos fue el 28.222, que corresponde a la fecha en la que Vladimir Putin comenzó su ofensiva contra Ucrania.

que corresponde a la fecha en la que Vladimir Putin comenzó su ofensiva contra Ucrania. Frotar el décimo por la barriga de una embarazada , la cabeza de un calvo o la chepa de un jorobado. Según esta creencia, estas partes del cuerpo tienen forma de bombo, lo que podría atraer la suerte.

, la cabeza de un calvo o la chepa de un jorobado. Según esta creencia, estas partes del cuerpo tienen forma de bombo, lo que podría atraer la suerte. Llevar un alfiler enganchado en la ropa durante el sorteo. Se cree que esto ayuda a proteger el décimo de la mala suerte.

durante el sorteo. Se cree que esto ayuda a proteger el décimo de la mala suerte. Colocar una moneda de oro junto al décimo. Se cree que esto atrae a la diosa Fortuna.

Otras supersticiones más excéntricas son:

Hacer montoncitos de monedas en las esquinas de la casa para atraer al dinero.

Evitar pasar por debajo de una escalera o cruzarse con un gato negro.

Soñar con un toro.

¿Funcionan estos rituales y supersticiones?

La respuesta corta es que nadie lo sabe. La ciencia no ha demostrado que estos rituales y supersticiones tengan ningún efecto sobre las probabilidades de ganar la lotería. Sin embargo, para muchas personas, estos rituales son una forma de sentirse más seguros y confiados a la hora de comprar un décimo.

En última instancia, la decisión de seguir o no estos rituales y supersticiones es personal. Si crees que te pueden ayudar a ganar la lotería, entonces adelante. Pero si no crees en ellos, no te preocupes, las probabilidades de ganar siguen siendo las mismas.