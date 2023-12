Cada vez quedan menos l Peligro l Bancos l Cena navideña l Toldo

A lo largo del año, en varias ocasiones, pedimos desde esta página que el Ajuntament retirara las cabinas telefónicas que hay en la ciudad. Y lo pedimos porque sin uso, convertidas en poco menos que en soportes publicitarios, y porque después de haber prestado tantos buenos servicios a la ciudadanía en general, merecían un final más digno del que tienen siguiendo donde están: deteriorándose y oxidándose en la calle.

El anterior alcalde, José Hila, comenzó con la operación retirada de cabinas telefónicas, desmontando la que había en s’Escorxador. Luego se produjo un parón, hubo elecciones y entró un nuevo gobierno municipal, que desde hace unas semanas está retirando parte de esas cabinas de la vía pública. Que sepamos, ya no están las que había frente a la Estación Intermodal, algunas de las de avenida Alexandre Rosselló y al principio de Aragón (junto a la parada del bus), ni la de la plaza Juan Carlos I. Y por lo que nos cuentan, tenemos entendido que la retirada va a continuar.

Puestos a retirar, menos mal que ya han comenzado los trabajos para desmantelar los surtidores de gasolina de la calle Sant Miquel. Era una pena que siguieran allí.

Llamada de atención

¡Oído servicio de Mantenimiento de Cort! Es una simple sugerencia, pero que requiere su atención. En la confluencia de las calles Joan Alcover con Son Pontivic, en la acera de la derecha en dirección al Carrer de Manacor, a punto de terminar el tramo de acera, hay una tapa de hierro, negra y cuadrada, que accede a algo sin que en ningún sitio ponga a qué. Pues bien, dicha tapa está rota. De arriba abajo. Y está tan rota, que cuando la pisas notas que cede. Por lo que suponemos que si la pisa una persona de cien kilos, por ejemplo, puede ceder del todo. Romperse, vamos. Y quien la pise corre el riesgo de lesionarse en el pie, porque seguro que esa persona pasa per ull.

Por ello advertimos de la existencia de dicho peligro, no para incordiar a los servicios municipales de Mantenimiento, sino para que le pongan remedio ya, que por ahora no ha pasado nada, pero podría pasar. Por tanto, mejor prevenir que luego lamentarse.

En el mirador

Otro de nuestros ‘ciudadanos de a pie de calle’ nos envía la foto tomada en el mirador de els Malgrats. ¿Y qué se aprecia en ella? Pues… Las islas, al fondo, bajo tus pies, tierra apisonada y rocas emergiendo de ella, y en frente, tres o cuatro bancos de piedra, algo más claros que la tierra. ¿Y…? Pues que nuestro ‘ciudadano de a pie de calle’ opina que en un paraje tan bello, más que esos tochos para sentarse y contemplarlo, mejor hubiera sido colocar otro tipo de bancos, de madera, o de hierro, con o sin respaldo...

Aunque mejor con, ya que para contemplar, cuanto más cómodo te sientas –y te sientes– mejor, pero… Para gustos, los colores. Más vale eso que nada, pero…. Algo de razón sí tiene nuestro ciudadano de a pie. Porque, ¿son bancos esculpidos a propósito? ¿Son obras de arte en forma de bancos? ¿Son simples tochos, que como son así, valen? ¿Acaso los que tuvieron esta iniciativa debieron de haberse exprimido mejor el coco a la hora de elegir qué bancos eran los más prácticos para ir ahí…? Ustedes mismos… Lo cierto es que el mirador de els Malgrats tiene bancos desde donde observar la belleza natural del entorno…. Aunque no tanto para descansar en ellos. Ahora de lo que se trata es de no convertir el lugar en un merendero, con botellas, envoltorios y demás deshechos por ahí, esparcidos, como sucede en otros miradores de la Isla, sino dejar que sea un bello observatorio, no por el observatorio en si, sino por lo que se puede observar desde él.

En el Artmadams

El Círculo de Escritores de Balears organiza por primera vez una cena de Navidad. Carlos Ordinas, presidente del mismo, anuncia la cena para el 29 del presente mes, a las 21 horas, en el Hotel Artmadans.

Carlos Ordinas.

«Recientemente se cumplió un año de la formación de este colectivo, cuyo objetivo es el de unir fuerzas y dar más visibilidad a los escritores de las Islas, consiguiendo, a través de esta unión, tener más peso a la hora de negociar con las diferentes entidades municipales, insulares y/o autonómicas, así como asociaciones diversas que puedan aparecer, o afrontar aquellos objetivos que sean del interés de quienes queremos dedicarnos a la Literatura en todos sus ámbitos», señala Carlos Ordinas.

La cena constará de tres platos: entrantes, un principal a elegir entre entrecot con verduritas y bacalao gratinado con alioli de miel, y un postre, o bien sorbete de limón, o brownie con helado de vainilla. En cuanto a bebidas, copa de cava de bienvenida, caña, refrescos, agua, vino blanco y tinto y café. Precio, 35 euros por persona. Pues si la unión hace la fuerza, ¿qué mejor unión que la que puede salir en torno a una buena mesa?

Se va trabajando...

Contábamos días atrás que el Ajuntament de Palma está ya trabajando en las reformas que precisa el Parc de Convivència de Son Dameto d’Alt, en el que ya han colocado la puerta en la entrada del parquecito infantil que evite el paso de los perros y algunos bancos en la zona de convivencia, y que están haciendo los proyectos para cambiar el sistema de alumbrado, que tal como es hoy, mejor que alumbrado es deslumbrado, pues estando las focos en el suelo –algunos de ellos cubiertos de tierra–, más que iluminar, deslumbran, así como el de las fuentes para que beban las personas y perros –fuentes para unas y para otros; fuentes distintas, no como ahora, que todos beben de la misma–, tapar los hoyos, colocar papeleras, limpiar los desagües, etc.

Y otra cosita más. Y es que tampoco estaría mal cambiar el toldo que hay en el parque, junto al parquecito infantil, que es muy bonito y con un diseño muy guay, digno de un premio, pero que, salvo como elemento decorativo, su misión ahí, como toldo, concretamente como protector de la lluvia, no existe, ya que en vez de una capa impermeable, han colocado una especie de rejilla por cuyos agujeritos, a nada que llueve, los que traten de guarecerse bajo ella, se calarán hasta los huesos, ya que el agua se colara a través de ellos.

Es una recomendación que nos han hecho los usuarios de dicho parque para que la traslademos a quien corresponda, quienes también nos piden que transmitamos a la autoridad que el horario del parque para que los perros puedan estar sueltos en invierno sea de 18 a 21 horas, y no de 18 a 20 horas, como es ahora. ¡Ah!, y ya puestos, que el de verano fuera de 19 a 22 horas. Pues que conste.