Mercadillo navideño l Libro l Festival l Belén rociero l Taurinos

Sandra Llabrés, hace años excelente comunicadora –nos referimos a cuando estuvo en IB3–, y ahora autotraspasada al mundo de la organización de ferias y eventos, se pone en contacto con nosotros para contarnos, a fin de que le demos la mayor difusión posible, la Navidad que está preparando bajo la denominación de Creativissim Christmas Wonderland-Mercat de Nadal, a celebrar en la Plaça Mallorca, de Inca, del 14 al 17 de diciembre, en el que se presentará esta nueva fantasía, con el sello Creativissim y Ajuntament d’Inca, que incluye entretenimiento para toda la familia, además de muchas toneladas de magia distribuidas a lo largo y ancho de la plaza. Y es que, en el transcurso de los días anunciados, os podréis encontrar varios escenarios, a saber: el Jardín Mágico Encantado, con mucha naturaleza, a base de árboles de Navidad, mesas de picnic que ni pintadas para hacer un alto y merendar, comer o cenar. O, simplemente, disfrutar de un paseo por las distintas paraditas que os encontraréis en él, con numerosas y deliciosas propuestas.

En La Carpa de Cristal habrá una gran selección de originales productos hechos por creativos y artesanos para disfrutar del shopping navideño más increíble. Además, espectaculares photocalls, donde tomarse fotos para enmarcar y regalar, junto a Papá Noel o los ratones más famosos del mundo. ¡Ah!, los precios, muy populares. Y las fotos enmarcadas, se entregarán en pocos minutos.

¡Y más comida! Ahora en el Village Food, que encontraréis junto al escenario, donde podréis disfrutar de una amplia selección gastronómica mallorquina, italiana, vegetariana, americana, hindú, y… Pues también podréis probar el vino caliente, dulces típicos o el chocolate con una ensaimada muy especial.

Y para que no falte de nada, cada tarde, a partir de las 17.30 horas, ¡tachín, tachán!, el recinto recibirá la Fantasy Parade de la mano de Mickey & Minnie como nunca los has visto antes, por la que desfilarán bailarines y cantantes al ritmo de las canciones más mágicas con Adae Productions. El sábado tarde no os perdáis el concierto The Beatles Tribute Christmas Edition a partir de las 19.00h y la cantante Maria Rika el domingo, a las 12.00h.

¡Ah!, y no acabemos sin mencionar en este Creativissim Christmas Wonderland-Mercat de Nadal otro de sus atractivos: Els Tallers Creativissim, ubicados en la zona interactiva, donde, por muy poquito, podrán realizar talleres creativos de Navidad para todos y todas.

Cabe añadir, por último, que el acceso es gratuito a la Plaza y ubicaciones exteriores; que el precio de la entrada a la carpa para adultos es de 1 euro, mientras que para los niños, hasta los 12 años, el acceso es gratis; que los photocalls pueden ser gratuitos y de pago; que los Talleres son a precios populares.

Presuntos suicidas

¿Recordáis que hace unas semanas entrevistamos a Ramón Mulet y Caty Pons, coautores, bajo los seudónimos de Dukhas y Acronem, de un magnífico libro, Presuntos suicidas? Y digo magnífico porque nadie mejor que dos presuntos suicidas pueden escribirlo. Al final de la entrevista nos comentaron que les gustaría presentarlo al público, pero que no sabían qué día y a qué hora, pues no tenían un local para hacerlo. «Llamad a Toni de la Mata, directivo del nuevo Círculo de Bellas Artes. Él os resolverá la cuestión».

Y así lo hicieron, le llamaron y este les buscó fecha. Será el próximo 15 de los corrientes, a las 18 horas, en el citado Círculo.

Así que hacednos caso, y no os lo perdáis, seáis o no presuntos suicidas. Ellos contarán, entre otras cosas, que el suicidio es una forma de dejar de sufrir. Tal vez no lo entendáis hasta que los escuchéis, pero es así. Y seguro que cuando leáis el libro, que se lee muy bien, os va a encantar. Yo me lo leí de un tirón. Y es que es… ¿Cómo os lo diría? Bueno, sí, es toda una lección de vida.

Para ver en Nochevieja

Este próximo viernes, 15 de diciembre, en Trui Teatre, tendrá lugar la grabación del programa de Nochevieja de Canal 4 TV, celebrando, además, los 25 Años de Radio Murta, del Grup 4. La noticia nos la da el incansable Manu Blanco. Veamos cómo se desarrollará el acto:

Manu Blanco contará este año con Agustín ‘El Casta’, el ‘exorcista de Lloseta’.

La apertura será a las 17.30 horas, y hasta las 19.00 horas, habrá photocall, posiblemente el más largo del mundo, pues durará ¡una hora y media! Y a continuación, comenzará el espectáculo, presentado por Celeste Marándola, Manu Blanco y Andrés Lasaga, con las actuaciones de Laura Pallicer y la coral de La Salle, Bruno Sotos, Agustín El Casta, Tomeu Penya, Lorenzo Santamaría, Luis Correas, Domingo Bonnín, Micky Carreño (Micky y Los Tonis), Trigo Limpio (Bravo), Diego Martín, Joan Nadal de Los Naipes, Bep Marqués, Baccara, Manu Blanco & Academia de Baile ADAE Studios, más una sorpresa, que como tal dejamos.

Belén artesanal

El pasado 7 de diciembre la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Palma de Mallorca realizó la bendición e inauguración del belén artesanal rociero, que se ha instalado en la sede de la Hermandad (Calle Ciudad de Querétaro, 2, encima de la Parroquia San Juan de Ávila). Se trata de un belén totalmente artesanal que ha sido realizado a lo largo de más de un mes por los miembros de la Hermandad José Mendoza, Javier Ramírez y Xisco Reina. Podrá ser visitado hasta el 7 de enero los martes y jueves de 18.00 a 20.00h.

El belén artesanal de la Hermandad del Rocío, de Palma, ya puede verse.

La bendición se llevó a cabo por el padre Antonio Judas (vicedirector espiritual de la Hermandad). Acompañó el Coro de la Hermandad con sus cantos por villancicos. Asistió la junta de la Asociación de belenistas de Mallorca.

Cena de taurinos

La peña taurina y gastronómica, que preside Miguel Ángel Herranz, celebrará la cena de Navidad el próximo 16 de diciembre, sábado, en el hotel Melià Palma Marina, del Passeig Marítim. El evento dará comienzo a las 20.00 horas y contará, como invitados, con los propietarios de la ganadería Julio de la Puerta, de Osuna (Sevilla), Julio de la Puerta, Pablo Javier de la Puerta y Jaime Pablo de la Puerta. Comenzará el evento con un coloquio en el que participarán los citados ganaderos, más, como invitados también, los ganaderos mallorquines Sergio Galdón y Juan Antonio Álvarez. El coloquio será presentado y moderado por Miguel Ángel Puertas.

Es justo reseñar que a la ganadería Julio de la Puerta le han indultado este año cuatro toros. Uno por Manuel Escribano, en Osuna, en mayo; otro por Lama de Góngora, en Almadén, en agosto; otro por Miguel Ángel Perera, en Medina del Campo, en septiembre; y el más reciente por David Galván, en Ugijar (Granada), en octubre 2023.

El precio de la cena por persona es de 40 euros.