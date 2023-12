Estos han sido los temas más buscados en Google a lo largo de 2023 en España

Como viene siendo habitual, al ir aproximándose el fin de año, Google, el buscador de internet más usado en todo el mundo, hace público su informe 'Year in search' -en español, 'El año en búsquedas'-, en el que se destacan los términos más buscados, así como las preguntas que más se han hecho a Google en el último año.

A nivel mundial, el término más buscado en cuanto a la actualidad ha sido la guerra entre Israel y Gaza, seguida del 'Titanic' -por el submarino Titán- y el terremoto en Turquía. Jeremy Renner y Jenna Ortega, los actores con más búsquedas. Destaca en Google Maps que de los cinco parques más buscados, dos se encuentran en España: el Parc Güell, en Barcelona, (número 1 a nivel mundial) y el Parque de El Retiro, en Madrid, en quinto lugar.

En el ámbito español, de este 2023, destacan algunos protagonistas indudables, como lo ha sido el salto a la fama de ChatGPT, así como el escándalo de Rubiales y Jenni Hermoso, la cantante Shakira, con su 'Bizarrap seshion' dedicada a la ruptura con Piqué, o, más recientemente, la guerra entre Israel y Gaza. Estos son los cinco temas más buscados en los ámbitos principales:

Noticias

1. ChatGPT

2. Elecciones 2023

3. Copa mundial femenina de fútbol

4. Rubiales

5. Israel

¿Por qué...?

1. ¿Por qué la guerra entre Israel y Gaza?

2. ¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

3. ¿Por qué Twitter se llama X?

4. ¿Por qué se adelantan las elecciones?

5. ¿Por qué cancelan Sálvame?

¿Qué es...?

1. Amnistía

2. Lawfare

3. Botulismo

4. Hamás

5. Sinestesia

¿Cómo?

1. ¿Cómo van las elecciones?

2. ¿Cómo saber si me ha tocado mesa electoral?

3. ¿Cómo votar por correo?

4. ¿Cómo solicitar la ayuda de 200 euros?

5. ¿Cómo saber dónde tengo que votar?

Películas más buscadas

1. Oppenheimer

2. Barbie

3. As bestas

4. Avatar 2

5. Fast and furious

TV y series

1. La isla de las tentaciones

2. El cuerpo en llamas

3. The last of us

4. Supervivientes

5. Machos Alfa

Sobre música

1. Shakira

2. María Jiménez

3. Tina Turner

4. Carmen Sevilla

5. Sinead O'Connor

Deportes

1. Mbappé

2. Jenni Hermoso

3. Olga Carmona

4. Sergio Ramos

5. Salma Paralluelo

Recetas

1. Limón serrano

2. Orejas de carnaval

3. Caipiriña

4. Porra antequerana

5. Hakusai