Adoquines l ¡Ni caso! l Raíces contra aceras l Obra retrasada

Uno de los enemigos que puede tener Cort es que a los ciudadanos nos gusta caminar por Palma, a cualquier hora del día, por cualquier barrio, mirando un poco más arriba del suelo y también a izquierda y derecha. Y encima cuenta con la colaboración de ciudadanos a pie de calle que le cuentan, incluso que le mandan fotos, de lo que bajo su consideración podría solucionarse. Nos referimos al estado del mobiliario urbano, por lo cual les estamos muy agradecido.

Y si caminamos, vemos y denunciamos, es para que a quién corresponda no olvide que la ciudad está llena de problemas, que seguirán vivos mientras no se resuelvan. Y ya no vale aquello de los cien días de cortesía que reciben todos los gobiernos, pues estos ya han pasado.

Lo decimos porque la otra noche, paseando por la plaza García Orell, o plaza de las Columnas -muy ambientada, con mucha gente, sobre todo niños con sus papás- nos llamó la atención el estado en que se encuentra parte de la calzada, sobre la que circulan todo tipo de vehículos. Por cierto, calzada de adoquines, que no es la mejor para sostener peso ni rodamientos.

No dejes para mañana...

Nos llamó la atención ver el mal estado en que se encuentran algunas zonas de la misma, lo cual es normal, pues, además de que hace tiempo que por allí no pasa mantenimiento a reparar lo que necesita ser reparado, la circulación rodada, en la que incluimos vehículos muy pesados, está causando verdaderos estragos. Hasta el punto de originar en el citado pavimento amagos de hundimiento… Que a la vista están, si observáis las fotos. Pues eso. Advertimos que esto, que hoy apenas es nada, si no lo reparan, mañana puede crear un problema.

Resuelto solo 1 de 8

Por otra parte, decirles que hablamos con Lourdes Mir Fiol, presidenta de la Asociación Deportiva y Cultural Verdi, que es quien, por el momento, carga sobre sus espaldas el peso de cuanto acontece en el espacio deportivo del Parc de Sa Fertilizadora. Y hablamos con ella anteayer, casi tres meses después de la primera vez que lo hicimos, cuando denunciamos la situación pésima del mismo, en el sentido de que las porterías de futbito estaban rotas y sin ganchos para las redes; que en la pista de futbito, dentro del espacio del terreno de juego, había dos postes de metal de los focos contra los que podían chocar los jugadores en pleno fragor de la batalla; que siguen faltando servicios, váteres y urinarios, por lo cual algunos de los usuarios, en un apretón, mingitan o evacúan en un jardincito ubicado en un lugar discreto; las porterías de baloncesto son antiguas, con tableros de las canastas, promocionados por Telefónica, antirreglamentarios; la pista de baloncesto debe de ser pintada por los jugadores quienes además, financian la pintura; la citada asociación debe de pagar el seguro de responsabilidad, el cual asciende a 180 euros al año; a causa de las deficiencias que hay en el campo de futbito no se puede crear un equipo femenino de fútbol 7, y las gradas entre los campos de futbito y baloncesto contaban con un toldo para cubrirse del sol o de las lluvias, que ya no tenían cuando visitamos el lugar, y que ahora siguen no teniendo. Demasiadas cosas, ¿no? De eso informamos el 7 de agosto, hace tres meses. Desde entonces a hoy, solo han soldado una portería. Así que de uno de ocho problemas ¿No sería mejor, y más con los recortes que ha dispuesto Cort, arreglar estos pequeños polideportivos, y dejar de pensar en construir otros dos cómo alguien ha afrimado que se iban a construir…?

Una obra de arte

Nos referimos a la que está haciendo la raíz del árbol que hay frente al número 10 de la Plaça Porta de Sant Antoni, de Palma. Como podéis apreciar, es pura maravilla, eh... Sí, porque hay que ver cómo la raíz, lo más parecido a una anaconda, va arrancando los ladrillos de la acera. Además, si os fijáis, el árbol no está rodeado del correspondiente alcorque, sino que lo plantaron sin él y encima sin pensar que su raíz, a la larga, iba a hacer lo que está haciendo. Que irá a más si no ponen remedio… Y aparte de lo estético, esta obra de arte se convierte en un peligro, pues alguien que pase por ahí puede tropezar y caerse. Por cierto, ¿no hay un ingeniero agrónomo en Cort que indique qué tipo de árboles no levantan las aceras?

¿No era el día 6...?

Hace dos semanas nos pasamos por el Parc Reina Sança de Nàpols, que está cerca de la Clínica Palma-Planas, para ver si las obras de remodelación prometidas hace dos meses se estaban llevando a cabo y… Pues no. Todo seguía igual. Excepto tres cosas. Habían retirado unos clavos enormes que había en una pared, una de las cuatro luces se encendía y habían cambiado el letrero de la entrada por otro, que llevaba incluidas las características del mismo en braille. Lo demás, todo seguía igual. «Nos han dicho -nos dijo uno de los vecinos que andaba por allí- que empezará la reforma del día 6 de noviembre, lunes». Pues bien, estamos a jueves y no han comenzado. Ni siquiera han tapado lo que consideramos un peligro: la ventanilla que se encuentra en la zona baja del poste de la luz, a través de la cual un niño puede meter la mano y…