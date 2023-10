El sol se filtra por la ventana bañando de una luz tibia, amortajada, el estudio de Ernesto Rodríguez. Suena una afligida melodía jazz de fondo, las notas son como la despedida interminable de una encendida tarde de verano, un swing profundo y emocionado envuelto en drama. Pero no hay tragedia ni desdicha en el rostro de este escultor cubano establecido en la Isla desde 1999. Me extiende la mano con una sonrisa limpia, honesta; en su muñeca brilla como un árbol de Navidad un Hublot de exquisita factura, «lo compré hace siglos», añade como disculpándose. Su obra, como su pequeño tesoro suizo, están hechos el uno para el otro: estilizados, elegantes e inmutables al paso del tiempo. Nuestro protagonista ha diseñado los trofeos que recibirán los 15 galardonados en los primeros Premis Gastronòmics Mallorca, una iniciativa de SER Radio Mallorca, PIMEM Restauració y el Grup Serra, que se entregan este martes en House of Son Amar.

¿Qué inspiró su diseño de los premios? -La posidonia marina. De hecho, el diseño son 15 posidonias diferentes, me pareció más divertido así. Es un tema muy relacionado con las Balears, hay una relación obvia: pescamos en el mar, nuestra cultura está directamente relacionada con el mar, y nuestra gastronomía está llena de ingredientes marinos. La posidonia es el mar, son de alguna manera la base de nuestra identidad. ¿Cuánto tardó en acabar la obra? -Entre modelar, secado y esmaltado tardé unos treinta días, más que nada por el tema del secado, que duró unos diez días. Además están cocidas dos veces. Sus posidonias tienen una textura y relieve muy sugerentes. -Son esmaltes lustrados que mezclo. He inventado estos colores, que, como ve, no tienen un color definido, son como verdosos, azules, plateados... A la hora de realizar las figuras, ¿reflexionó sobre la conexión entre la gastronomía y el arte? -Creo que existe una relación evidente, no hay más que ver la cantidad de libros editados sobre fotografía de platos que son auténtico arte. Y en este caso, la relación entre la posidonia y los productos que nos da el mar es importantísima. Toda su obra es una celebración de la vida… -Sí, creo que podría decirse así. ¿Considera fundamental el lugar donde se ubican sus piezas en una exposición? Hay artistas para los que el contenido es tan importante como el continente… -Es importantísimo el sitio donde se colocan, la luz, el espacio… para que la gente las pueda ver de una forma más privilegiada. Una obra de arte genera una energía alrededor en relación con el espacio, los objetos y las personas, por ello hay quien recomienda observala de lejos, ¿cuál es la forma adecuada para acercarse a su obra? -Creo que hay que hacerlo tanto a distancia como de cerca, por la naturaleza de mis obras si no te acercas podrías perderte algunos detalles y matices importantes. ¿Qué autores han repercutido en su trabajo? -Rodin. Me impresionó mucho su obra cuando la ví en París, tiene piezas que cuando te acercas son totalmente abstractas y, sin embargo, cuando te alejas son absolutamente figurativas, eso me pareció para su época algo modernísimo. Es sin duda atemporal. ¿Sin arte el mundo sería habitable? -Sin duda sería todo más complicado, aburrido y triste. ¿Cómo definiría la belleza? -La belleza, a parte de tener unas formas anatómicas que pretenden inspirarse un poco en aquellos iconos griegos, hace una reflexión sobre las cosas que nos han pasado como personas, por esos mis esculturas están rotas, tienen cicatrices. Creo que la belleza no es solo esa belleza apolínea, sino también una belleza de experiencia y sabiduría. Antes citaba a Rodin, él afirmaba que el arte era su forma de relacionarse con los demás. ¿Comparte su reflexión? -Actualmente es una realidad, se lo puedo garantizar. Su obra conecta con culturas y sensibilidades muy diferentes, ¿a qué se debe? -He trabajado con otros artistas, y leído y viajado cuanto he podido para ilustrarme con culturas diferentes, creo que me ha servido para desarrollar un tema multicultural. ¿Cuál es el ‘gran tema’ de Ernesto Rodríguez? -El paso del tiempo, pero plasmado de una forma bella, no me gusta retratar al hombre en su decrepitud. ¿Su mejor proyecto está por llegar? -Sí, sin duda. ¿Para un artista lo más duro sería perder el deseo por lo imposible? -Creo que para un artista lo más duro es perder la ilusión, te puede crear una batalla interior grande...