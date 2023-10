Los vecinos piden un carril-bici y una zona ORA l Pintadas, drones y... ¿Oviedo?

Un ‘ciudadano a pie de calle’ de General Ricardo Ortega nos invita a que nos demos una –otra– vuelta por dicha calle, concretamente la parte no reformada. «Los vecinos de esta calle tenemos problemas de aparcamiento y de un carril bici, pues el que hay arranca de Avenidas y llega solo hasta Joan Alcover, y no a este tramo, entre Joan Alcover y Manuel Azaña. Por este motivo –nos dice–, y esperando el reinicio y finalización de la renovación integral de dicha calle, prometida, y no cumplida, por el señor Hila, agradeceríamos que por parte de Movilidad se aprobara un debido estudio y se pintara la zona Ora y el carril bici».

Esto nos lo dice delante del comercio donde, semanas atrás, la regidora de Infraestructuras, en su visita a la calle, se reunió con algunos de los vecinos. «En la esquina había un árbol, cuyas raíces levantaron la acera considerablemente. El árbol lo talaron, dejando la raíz por debajo de la acera. ¿Y qué ha pasado? Varias cosas: la acera ha ganado dos centímetros de altura desde la visita de la señora Soto, por lo cual el desnivel de la misma tiene dos centímetros más… Se ve que la raíz sigue viva, por tanto sigue levantando la acera. Por otra parte, tras hacer una pequeña obra a fin de unir la acera deteriorada con el suelo, obra que se hizo hace tres semanas, la valla que pusieron sigue donde la dejaron, y sigue también la tabla que colocaron sobre el cemento con la piedra que pusieron para que hiciera presión sobre este». Se hunde cada vez más Cruzamos la calle y caminando llegamos hasta donde está la puerta del Centro Cultural que recientemente unos particulares han abierto hace unas semanas. «Aquí había un bache que cada vez se hacía más grande y más profundo, lo cual significaba un peligro para los viandantes. Pues bien, a raíz de la visita de la señora Soto, que tomó nota de las deficiencias más notables, vemos los primeros resultados de su visita, ya que desde ayer están arreglando la acera, tapando el bache, y teniendo previsto hacer lo mismo con la acera en la que cayó un vecino, que desde entonces va en silla de ruedas. Y es que si contamos lo malo, también hemos de resaltar lo bueno. Y de momento, la reacción de Cort, con nosotros, está siendo más positiva que la del anterior gobierno municipal». Pues que conste. El cable eléctrico Seguimos caminando por esa acera llegando al poste eléctrico del que les hablamos días atrás, el del cable que atraviesa la calle y que llega al otro poste por entre las ramas de los árboles, no quedando fijo a este por los dos enganches que tiene para ello, sino solo por uno. Pues bien, dos semanas después de haberlo denunciado, el cable sigue igual. El peligro que vemos, es que como se rompa la rama del árbol, como se han roto las de otros vecinos a este, puede haber un problema. Como también lo puede haber si, por cualquier cosa, el cable se suelta del único enganche que lo une al poste y se cae al suelo. ¿Se imaginan…? Pero es que hay más –dice el ‘ciudadano a pie de calle’–. Si se fija, el cable mal enganchado al poste –lo de mal enganchado es porque ha de estar enganchado a dos puntos y solo lo está en uno–, en su recorrido sobre la acera, toca el pie metálico de la farola, lo cual nos preocupa en el sentido de que si por cualquier cosa se produce un chispazo, al ser dicho poste buen transmisor de la electricidad, nos imaginamos lo que puede ocurrir, y más con lo transitada que es esa acera». Suma y sigue Hace semanas leímos que el actual gobierno municipal de Palma iba a iniciar una campaña de limpieza de fachadas y poner en marcha un servicio de vigilancia con drones. Es más, hasta se dieron cifras espectaculares en cuanto a borrado de grafitis en unos pocos días. Aparte, vimos que se limpió la fachada del convento de Santa Catalina, la que da a la cuesta de La Sang. Pero resulta que, recientemente, han aparecido otras paredes pintadas. O mejor, garabateadas a base de pintura, lo cual nos preocupa, como suponemos deberá preocupar al Ajuntament, que ahora, además de las paredes pintadas, deberá sumar al lote las no pintadas que han sido pintadas recientemente muy a pesar de la campaña. También hemos visto recientes pintadas en azul en los respaldos de bancos de la calle Blanquerna.... Pues, ¡ojo! Que no se os escape de las manos, porque pinta mal. Sí, porque la oposición, hasta hace cuatro meses en el poder durante la tira de años, y que hizo muy poco en este aspecto, puede que les monte un pollo por esas nuevas pintadas. Inspirarse en Oviedo Por eso, les recomendaríamos a los señores de Cort que, del mismo modo que viajaron recientemente a Madrid a entrevistarse con el director del Museo Reina Sofía para el homenaje a Miró que se pretende organizar en Palma, que viajen –el alcalde Martínez y los responsables de Infraestructuras y Emaya, por ejemplo– a Oviedo, declarada la ciudad más limpia de España, y que se entrevisten con sus colegas y les pregunten cómo lo hacen. Seguro que dará mejor resultado que las campañas de limpieza, con o sin drones, programadas. Es una sugerencia, claro.