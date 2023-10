«Mi sueño es estar en paz»

Ganadora del talent show musical de televisión ‘Operación Triunfo 2008’, en su sexta edición, la cantante andaluza Virginia Maestro se ha consolidado como una de las grandes artistas de este país. Además de ofrecer conciertos en España, Inglaterra y Estados Unidos, ha coproducido varios discos y compuesto canciones para artistas como Raphael.

Mujer risueña, transparente, lanzada pero tímida, cabezota y apasionada, refleja una clara influencia de la música americana. Este jueves por la tarde visitó FAN Mallorca Shopping para mantener un encuentro–concierto íntimo con un reducido grupo de fans, en el restaurante UDON, con los que pudo charlar y cantar algunas de sus canciones. Por la mañana Virginia Maestro visitó las instalaciones de la empresa Avoris, en el polígono de Son Castelló, y por la noche ofreció un concierto en La Movida Café. Su paso por OT, hace quince años, dio un importante giro a su vida tanto en lo personal como profesional. «Fue un cambio radical en ambos sentidos. Un punto de inflexión en mi vida y de multitud de cambios. En lo profesional comencé una carrera discográfica con una multinacional, que es lo que siempre había querido, y en lo personal fue una experiencia límite como lo es estar en un reality donde estaba expuesta las 24 horas, algo que no sólo te ayuda a conocerte a ti misma sino también a tener experiencias que de otra forma sería imposible».

De niña su ilusión era ser actriz, cantante o bailarina, algo de lo que hoy en día puede presumir dedicándose a la música, e incluso ha hecho algún cameo en televisión. «El cine y las series me apasionan, y me encantaría hacer algo más serio como actriz. Es algo que me atrae».

Su primer trabajo fue repartiendo publicidad, «luego trabajé en una tienda de bisutería, dando clases de inglés a niños, y también como niñera los fines de semana». Reside en Madrid y su maleta e inseparable guitarra siempre están preparadas para un nuevo destino. «En Mallorca recuerdo que estuve con 13 años, de viaje de estudios. También he venido para dar algún concierto. Ahora gracias a mi amigo Marco Taboas, a quien conocí hace tiempo por cuestiones profesionales, he podido volver para hacer estos eventos». A la hora de componer, Virginia Maestro asegura que «le canto a las cosas sencillas, a la esperanza y al dolor. Cada disco es como una fotografía de una etapa vital».

Inmersa en sus conciertos y la creación de nuevas canciones con el objetivo de sacar un nuevo EP Roots, confiesa que pese a su madurez sobre los escenarios «siempre aparecen esas mariposas en el estómago». Respecto a si volvería a presentarse a OT, comenta que «en aquel momento fue lo correcto, pero a día de hoy, y sabiendo todo lo que pasó, prefiero estar donde estoy». ¿Su sueño?. «Estar tranquila, en paz y disfrutar de la gente que quiero».