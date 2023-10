El Hotel El Vicenç de la Mar ha obtenido un prestigioso reconocimiento a nivel internacional desde su inauguración hace un año en Cala Sant Vicenç. Los World Travel Awards, conocidos como los 'Óscars del Turismo', han honrado a este exclusivo establecimiento mallorquín como el mejor nuevo hotel boutique de Europa. Estos premios, creados en 1993, celebran su 30ª edición este año. Otorgan galardones en más de un centenar de categorías del sector turístico mundial, incluyendo hoteles, líneas aéreas, agencias de viajes y compañías de alquiler de vehículos, entre otros.

El Hotel El Vicenç de la Mar es un establecimiento de cinco estrellas diseñado exclusivamente para adultos mayores de 12 años. Forma parte integral del prestigioso grupo Mallorca Ç Collection y ha superado con éxito su segunda temporada de verano, consolidando su compromiso con la excelencia y la satisfacción de una clientela exigente en busca de la belleza natural, la serenidad y un servicio de primera categoría.

El Vicenç ofrece un total de 30 habitaciones dobles, 4 suites y 1 suite penthouse, proporcionando una amplia variedad de opciones de alojamiento para satisfacer las preferencias de sus huéspedes. Además, el hotel ofrece una amplia gama de servicios de lujo, que incluyen un exclusivo Rooftop con impresionantes vistas a una cala privada de la isla, un completo espacio de bienestar y gimnasio, dos restaurantes gourmet, una sala de eventos, una biblioteca con zona de billar y una sala de cine de lujo.

Estas instalaciones se complementan perfectamente con una oferta gastronómica de alto nivel a cargo del renombrado chef con estrella Michelin, Santi Taura, quien supervisa las operaciones de los restaurantes Bistro U Mayol y Restaurant El Vicenç.

La experiencia en El Vicenç de la Mar es una fusión de lujo, belleza natural y un servicio excepcional, convirtiéndolo en la elección principal para los viajeros más exigentes en busca de una escapada memorable en la hermosa isla de Mallorca.

Este no es el único reconocimiento internacional para la hotelería mallorquina, ya que Can Bordoy Grand House & Garden ha sido reconocido como el mejor hotel de Europa en la categoría de 'all suites' por cuarto año consecutivo.