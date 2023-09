Este lunes empieza la vuelta al cole. Ilusión, nervios, enfados, lloros, alegría. Son muchas las emociones que se desencadenan en el inicio del curso escolar. Pero hay un grupo que es importante conocer y son los niños que empiezan en un colegio distinto. Cambiar de colegio no es sencillo para nadie, pero para los niños puede resultar un poseso complicado y abrumador. Necesitan periodos de adaptación para volver a sentirse cómodos en el nuevo ambiente pero muchas veces los padres no saben cómo hacer lo mejor para sus hijos. Por eso vamos a dar algunos consejos que te pueden ser de gran ayuda si tu hijo está pasando por esta situación.

Cambiarse de escuela les genera ansiedad y temor, el periodo de adaptación del que hablábamos, suele rondar entre 1 a 3 meses hasta que van cogiendo confianza con el ambiente. Esos miedos pueden aparecer por lo desconocido, por sentirse solos y no tener amigos o por perder a sus antiguos compañeros de clase. Esto también dependerá de la personalidad de cada niño y su capacidad de sociabilización.

Lo primero que debemos tener en cuenta es no anunciar antes de tiempo el cambio de colegio si no es del todo seguro. Es mejor esperar a que sea un hecho real y que esté asegurado. Explicarle los motivos también es de gran ayuda para que el infante comprenda la situación y lo asimile de forma razonada. También es importante brindarles toda la información que creamos que vayan a necesitar, por ejemplo, horarios, el día que empezarán, cómo funciona el colegio, organizarles la llegada, etc. El ponerse en el lugar del niño facilitará entender las emociones que está sintiendo y nos ayudará a ver mejor la causa del problema. Otro consejo es visitar con anterioridad el colegio nuevo así puede ir visualizando el nuevo terreno y creará un vinculo para que a la hora de llegada le resulte más familiar.

Las actividades extraescolares que ofrece el colegio son grandes oportunidades para que los niños hagan amigos y se conozcan entre ellos. Escoger una actividad que les guste y poco a poco se irá habituando tanto a su nueva escuela como a sus compañeros. Es muy importante acompañar a los pequeños en todo el proceso tanto antes como en el momento de comenzar el curso escolar y después. La confianza es clave para que el niño se sienta comprendido y escuchado y sepa a quién acudir en caso de que no esté cómodo con esta nueva etapa en su vida.