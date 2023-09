Gran muestra de cerveza artesana en Mancor.

Para Homer Simpson, «la cerveza es la causa y solución de todos los problemas de la vida». Se desconoce si este sábado se metieron en líos o solucionaron sus desventuras pero, un año más, los amantes de la cerveza artesanal se dieron cita en Mancor de la Vall con motivo de la undécima Moscart, la gran Mostra de Cervesa Artesana organizada por la Confraria Cervesera Llépols de Llúpol. «Todo comenzó con una pequeña ‘diada’, organizada por un grupo de amigos, y con el tiempo ha cogido fuerza. Hace doce años había dos o tres cerveceras artesanas en la Isla, y hoy hablamos de unas doce o trece. Ha aumentado mucho y Moscart les ayuda a darse a conocer», expresó Toni Ribot, vocal de Llèpols de Llúpol.

A las 12.30 horas se abrieron las puertas del recinto, el caluroso aparcamiento del Carrer des Colomer donde en las horas más sofocantes de la jornada, el efecto de la cerveza se duplicaba. En diferentes estands, el público encontró más de medio centenar de brebajes artesanales, de una decena de cerveceras de la Isla, como Moixa, Món Craft Beer, Breaking Brou, Sullerica, Forastera, Sa Cerviseria, Brusca e Island Brew. Y, desde Menorca, las cerveceras Grahame Pearce, e Illa Artesana, de Ciutadella, que elaboró la primera cerveza artesana del archipiélago en 2010.

En los últimos años, se ha multiplicado el número de fabricantes de cerveza artesanal en Mallorca. La mayoría de cerveceros de Moscart empezaron a fabricar su brebaje a partir de 2017 y todavía queda mucho por recorrer. «Hay mucha fluctuación dentro de los elaboradores y por el momento no vemos mucha estabilidad. Lo bonito es ver que el producto ya se reconoce. Ahora solo falta que la hostelería se abra un poco más y se ofrezcan cervezas artesanales en bares y restaurantes», expresó Marta Bardal, de Forastera.

Además de beber, los presentes disfrutaron de las foodtrucks de Chow Chow, Cosmopolita y Bocatas & Bocados, además de la música de Atàvik SoundSystem, y del gran concurso mundial de llançament de pinyols. La Moscart también contó con un concurso de cervezas artesanales elaboradas por aficionados, en el calor de su hogar. El primer clasificado fue Jaume Palou, con su conseguida Belgian Tripel; la segunda posición fue para Pep Balaguer, que presentó su South- ern English Brown, y el bronce lo logró Bernat Verger, con una IPA. El premio para los ganadores del concurso Homebrewers es la cocción de 500 litros de la receta presentada en alguna de las fábricas profesionales de la Isla.

Las bandas tributo protagonizaron el concierto. Foto: Pau Pascual

La música en directo es una de las grandes apuestas de la muestra. El año pasado el grupo británico Immaculate Fools fue la cabeza de cartel en el concierto que cierra el evento que, en esta ocasión, estuvo protagonizado por bandas tributo. A las 18 horas, el público presente abandonó la feria. Comenzaba la hora del Rock Night Long, para el que se requería entrada. Los encargados de estrenar el escenario fueron Estepes, seguidos por Jane Yo. A continuación, alrededor de las 21 horas llegó el turno de The Trip, un grupo inspirado en el gran David Bowie. Les sucedieron los miembros de The Exploding Boys, un tributo a las bandas Depeche Mode, New Order, Joy Division y The Cure.

Alcanzada la medianoche se realizó una breve interrupción para dar a conocer la mejor cerveza de la feria, escogida por los asistentes: fue la Amber Ale, de Moixa, la que logró hacerse con el premio Moscart. Finalmente Coldplay, tributo al grupo homónimo, fue el encargado de cerrar una muestra cervecera que cada año cuenta con más adeptos.