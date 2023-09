Recuperando viejos temas de los años 80 a ritmo de rap | Solidarios con Etiopía

Pues puede resultar. Sobre todo por lo original que es la idea, pues que sepamos no se ha hecho nada parecido. Nos referimos a la combinación a base de melodías de la Década prodigiosa (años 80 del siglo pasado) y rap de los cantantes José María Torres, que también es DJ, y la rapera Dona Mape, que además ha grabado el vídeo, lo ha montado y lo ha producido, con la colaboración de Pep Núñez. ¿Resultado? Pues una obra musical, que en cuanto a originalidad es única. Y con un añadido: en el vídeo, que ya está en Youtube, además de la melodía rap que se escucha, se muestran imágenes de algunas calles del centro de Palma y personajes conocidos de las mismas, lo cual es otro valor añadido. Pero, antes de avanzar, recordaremos quién es quién en este trabajo.

Rapera y DJ que canta

Ella es María Dona Mape, del Coll, cantante, dueña de una bonita voz. La conocimos hace unos meses cuando llamó a nuestra puerta para contarnos que había compuesto una canción, Con ella, dedicada al universo trans a través de la conocida trans palmesana Ivonne Moll Siles, «un tema que, modestia aparte, funcionó muy bien, prueba de ello fue la respuesta que recibí no tan solo por parte del colectivo LGTBI, sino también del hetero».

Dona Mape está metida de lleno en la música urbana, «donde pienso seguir, por una parte con el afrotrap, por lo comercial que es, y por otra, con el dembow, a un ritmo algo más lento. Pero, para ello, porque este mundo no es fácil, sino más bien complicado, necesito un manager. Mientras tanto me defiendo haciendo bolos».

Por su parte, José María Torres, que es quien tuvo la idea de rescatar una vieja canción de los años 80, Hoy tengo ganas de ti –la cantaba el tristemente desaparecido Miguel Gallardo y fue un éxito–, además de cantante, es DJ, «pero de los de antes –matiza–, DJ de discos de vinilo, lo que hacía que fuéramos a la discoteca con una maleta o bolsa cargada de discos, no como ahora, que programas la música, la metes en lo que llaman la controladora, le das al botón Sinc y dejas que suene. Ya digo, lo de hoy, y dicho sea sin menoscabar el trabajo de los DJ de ahora, nada que ver con lo que hacíamos nosotros, y en nosotros incluyo a los Armando Armenteros, Toni El Simio, Juan Campos, El Dinosaurio Germán y otros… Y puestos a recordar… Pues por entonces era pinchadiscos de Caramba, Scorpio, Sayonara, Barbarella, La Sirena… Discotecas de moda en aquellos años, muchas de las cuales hoy no existen, igual que nosotros… Aunque unos pocos han seguido, sabiéndose adaptar a los nuevos tiempos, a las nuevas técnicas y a la música que de unos años a esta parte viene sonando».

...y Palma como telón de fondo

Así que José María Torres lo dejó. Sí, de vez en cuando pinchaba, pero no con la frecuencia de antes. Y cantar… Pues lo mismo. Hizo alguna que otra gala, «pero lo que se dice cantar, canté más para mí que para los demás». Volviendo a lo que les trae hoy a esta página, «lo de rescatar viejas melodías, empezó durante la pandemia –recuerda José María–. Encerrados en casa, gente relacionada con la música me mandaba temas que yo, a través de las redes, emitía. Así conocí a Dona Mape, y como me gustó su forma de cantar, se lo propuse y ella aceptó. Y si elegí el tema de Gallardo, Hoy tengo ganas de ti, fue, como he dicho, por lo mucho que sonó en aquellos años, lo cual nos obligaba a hacer un buen trabajo. Por eso y por las versiones que se habían hecho del tema. Y creo que ahora, viendo y escuchando el vídeo, lo hemos conseguido. Y encima, incluyendo imágenes de Palma, como las de Sindicat y calles adyacentes, Porta de Sant Antoni, o calle Aragón, intercaladas entre la música, logramos dos objetivos: hacer que vuelva a la actualidad una vieja y exitosa canción de hace 40 años con ritmo de aquellos años fusionado con el rap, y a la vez mostrar cómo es Palma hoy, a través de algunas de sus calles, plazas, gente, etc.»

Y ahora, a dar tiempo al tiempo

En cuanto a qué futuro tiene este experimento musical que obliga a los autores del mismo a recuperar viejos temas a ritmo actual, sin olvidar el de sus orígenes –ahora ha sido Hoy tengo ganas de ti, mañana podría ser Caballo sin nombre, pasado cualquier tema de Bryan Adams, y así…–, se tendrá que ver con el tiempo. De momento se puede escuchar, y ver, a través de las redes, y quiénes lo han hecho, cuando menos, se han sorprendido para bien. Porque, como les decimos, Dona Mape y José María, han hecho un muy buen trabajo. «¿Que qué planes tenemos? Todavía no hemos decidido dónde presentarlo ante el público, pero será en algún lugar de Palma. Cuando lo sepamos, lo diremos. Mientras tanto, que rule en la red… Y nosotros a seguir trabajando».

Con Llevant en Marxa para Etiopía, una exposición solidaria.

De Mallorca a Etiopía

Días atrás recibimos el cartel de la exposición itinerante Agua es vida. Desde Mallorca a Etiopía, que Llevant en Marxa, ONG liderada por el doctor Antoni Mesquida, presentará el próximo día 15 de los corrientes en la antigua galería Altair, sita en Sant Jaume 15, a las 19,30 horas, donde quedará expuesta hasta el 29, también de los corrientes, llegando luego, el 14 de octubre, a la Casa de Cultura Ses Cases Noves, de Santanyí, donde permanecerá hasta el 28 de dicho mes. Los beneficios que se obtengan con la venta de las obras de los 118 artistas que han participado en este evento solidario se ingresarán en la cuenta de dicha ONG, que los destinará a la construcción de pozos de agua en Etiopía.