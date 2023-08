«No me gusta trabajar porque no he encontrado un trabajo que me guste».

A Brian Labrador lo conocimos hace una semana en SOS Mamás, donde está prestando servicios sociales por haberse saltado la orden de alejamiento que le impuso el juez tras separarse de su mujer, o ésta de él, «porque tras haber convivido durante siete años, yéndonos las cosas bien, nos casamos, tuvimos una hija, pero en un año, al no saber llevar la convivencia juntos, el día a día, tal vez porque de casados se ven las cosas distintas a como antes, sumado a que no teníamos el dinero suficiente para hacer frente a la vida, es decir, pagar el alquiler, la comida, la factura de la luz, y los gastos que conlleva un niño… Todo eso originó discusiones… Pero, a pesar de todo, yo nunca pensé en separarme, sin embargo, ella, sin decirme nada, fue preparando la separación con una abogada, y cuando me quise dar cuenta me vi en el juzgado, sin abogado… Total, que ella se quedó con la custodia de la niña, a la que vería en el punto de encuentro, con el piso, además, tenía que pasar una cantidad por manutención, lo cual hizo que me tuviera que ir a vivir con mis padres, porque con lo que ganaba no me podía permitir un alquiler y hacer frente a los gastos que este conlleva, y…. Pues que pasó lo que pasó, que un día me salté las normas, entre ellas la orden de alejamiento, pues yo no había hecho nada malo a la niña, ni a ella…. Solo quería estar con mi hija, porque ¿qué padre no quiere estar con sus hijos, compartirlos media semana uno, media semana otro…? El castigo que me cayó por no cumplir con la orden de alejamiento fue el de realizar una serie de trabajos sociales, que estoy cumpliendo en SOS Mamás, donde estoy a gusto y me siento muy bien tratado».

Brian trabaja, pero confiesa que no le gusta trabajar porque no ha encontrado el trabajo en el que se sienta a gusto, «pero como el sistema me obliga a trabajar, trabajo como albañil, en estas épocas del año a pleno sol, con unas temperaturas muy elevadas, que no soporto solo yo, sino todos. Porque si no lo hago, no gano dinero, por tanto no podría vivir…».Le preguntamos en que trabajo se sentiría a gusto: «Pues… Es que ni lo sé yo. De momento no me motiva nada… –confiesa–. Hoy el sistema te obliga a trabajar sin contar contigo. Te paga poco, lo cual no te basta para vivir, y mucho menos teniendo que pagar los altos alquileres que hay, hacer frente a la carestía de la vida, además de la factura de la luz… Dicen los políticos que todo es debido a la inflación a causa de la guerra de Ucrania. Lo cierto es que ellos nunca lo pasan mal. Es más, se han puesto a un nivel que el pueblo nunca podrá estar a su altura, porque, dígame… ¿De qué forma yo, o alguien como yo, puede lograr estar a su nivel?, y.... ¿Qué hacen ellos para estar por encima de los demás…?».

En la cárcel

¿Es un rebelde Brian…? Podría ser, y más hoy cuando alguien se opone al sistema, o lo critica, o trata de rebelarse contra él… Entonces a ese alguien se le califica de rebelde. O de otras cosas. Tampoco la vida se lo ha puesto fácil. Ni él tampoco a la vida. Siendo niño no le gustaba ir a la escuela. No estaba motivado. «Y al instituto, menos… Por ello no sé si llegué solo a primero o a segundo… De lo único que saqué provecho es que, como no iba al instituto, me mandaron a hacer unos cursos, que los llamaban Alter. Cursos de mecánico… Por lo demás, al no ir a clase, tenía tiempo libre, y como eres joven, no ves más allá…. Pues por eso robaba… Tendría por entonces 14 o 15 años cuando me pillaron…Pero seguí robando… Pequeños robos, ¿sabe? Y como lo hice a los 19, siendo mayor de edad, me metieron en la cárcel durante dos años.

En realidad había llegado hasta allí porque entre una cosa y otra andaba perdido… ¿Que si reinserta la cárcel…? Mire, la reinserción depende de uno. Si tú quieres, sales. Pero si te dejas influir por las circunstancias que te rodean, puedes tener un problema. Y yo fui fuerte en esos momentos, puesto que nunca más quise robar. ¿Por qué? Porque estando en aquella situación, privado de libertad, no me dejé influir por nadie, lo cual, en un lugar como la cárcel, donde hay prácticamente de todo, por lo que el día a día es complicado, no es fácil. Pero lo conseguí, tanto es así que hoy, estando la vida tan difícil como está, ni se me ocurriría asaltar a alguien para robarle, o entrar en un sitio con esa intención. Superé aquellos momentos que pude tener, y ahora mi pensamiento está en otra parte… Tampoco, como le he dicho, no me gusta trabajar, y no porque no quiera hacerlo, sino porque no encuentro el trabajo que quiero… Que realmente, como le digo, tampoco sé cuál es, pero el sistema me obliga, no me da otra opción para hacer frente a las necesidades que pueda tener».

Sobre su ruptura, y sus consecuencias –«ahora, desde hace un año, no puedo ver a mi hija; solo la ve mi madre en el punto de encuentro… En realidad solo la ha visto dos veces…», dice– no quiere hablar mucho, «aunque sí debo de reconocer, por mucho que se diga lo contrario, que el hombre es quién suele salir mal en una separación. Mi mujer tiene a mi hija, se quedó con el piso de alquiler, debo de pasarle una cantidad al mes y con lo que me queda buscarme la vida. Por eso pienso que en la mayoría de casos la Ley está favor de la mujer. Al menos, conmigo, pienso que no ha ido justa. Pero no me queda más remedio que acatarla».

Y respecto a que no ve a su hija, como está ocurriendo ahora, le preguntamos si teme que su mujer pueda influir en la niña y ponerla contra él. «En absoluto –responde–, pienso que eso nunca lo hará. Pienso que nunca le hablará mal de mí para ponerla en mi contra». Brian lleva la fotografía de su hija en su móvil. Vamos, que cuando te llama o le llamas, la ves. Y a decir verdad es preciosa.