Una presunta víctima de agresión sexual dijo que Kevin Spacey es un «depredador» que le practicó sexo oral mientras dormía en el piso londinense del oscarizado actor estadounidense, según escuchó el lunes un tribunal de Londres.

Spacey está siendo juzgado en el Tribunal de la Corona de Southwark por una docena de cargos de delitos sexuales que habrían sido cometidos contra cuatro hombres, que entonces tenían entre 20 y 30 años, entre 2001 y 2013.

El acusado, de 63 años, ha negado todos los cargos y su abogado Patrick Gibbs dijo al comienzo del juicio que el jurado iba a escuchar algunas «malditas mentiras». El juicio, que entró en su tercera semana el lunes, escuchó comentarios de un cuarto denunciante, que describió a Spacey como un «depredador» sexual en una entrevista policial grabada y reproducida a los miembros del jurado.

El hombre, que no puede ser identificado, alega que Spacey le agredió sexualmente y luego le practicó sexo oral mientras estaba desmayado en el apartamento de Spacey a finales de la década de 2000. Al declarar en persona detrás de un biombo, el hombre negó las insinuaciones del abogado de Spacey de que había dado consentimiento para las relaciones sexuales.

Contó a la policía que había escrito a Spacey para pedirle consejo sobre su incipiente carrera como actor cuando tenía 20 años, y recibió una llamada de éste. «Ni siquiera pensaba que se tratara de una relación sexual o de algo más que una relación profesional, porque estaba tan impresionado por la estrella».

Añadió que se reunieron en el centro de Londres antes de ir al piso de Spacey, donde la pareja bebió una cerveza, comió restos de pizza y fumó un poco de cannabis. La presunta víctima dijo que agradeció a Spacey su ayuda y que el actor «abrió los brazos y dijo 'ven aquí' y yo no lo hice, pensé que era un poco raro». Continuó diciendo que «no le conocía lo suficiente como para abrazarle», pero Spacey entonces «estaba frotando su cara en mi entrepierna básicamente, y pensé que esto era increíblemente raro». La policía preguntó al hombre si pensó en marcharse después de aquello.

Dijo que se sentía «vulnerable», pero añadió: «También estaba esa pequeña duda (...) Quizá estoy siendo un imbécil, quizá esto es el mundo del teatro». También dijo que no quería «molestar a alguien tan poderoso» en el mundo de la actuación.

«Si decía que alguien no iba a trabajar, imagino que no trabajaría». El hombre dijo a la policía que luego se quedó dormido, lo que calificó de inusual, aunque añadió que no quería «insinuar de manera descabellada que estuviera ocurriendo algo malo, porque no lo sé».

Cuando se despertó unas horas más tarde, Spacey «me estaba practicando sexo oral (...) Me desperté cuando lo estaba haciendo». Me desperté y me di cuenta de lo que estaba pasando«, declaró el denunciante. Añadió que le dijo a Spacey que parara, tras lo cual el actor le dijo que se marchara y que no contara a nadie lo que había ocurrido. Más adelante en su entrevista, el hombre dijo que le habían dicho que al actor «le gustaban los chicos jóvenes y heterosexuales», pero que entonces no se preocupó porque «no sabía en ese momento que (Spacey) era un depredador».