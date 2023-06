Tras la implicación en la corrida de toros del año pasado, el artista mallorquín Domingo Zapata quiere seguir promocionando la cultura de la tauromaquia. Por ese motivo, el día 10 de agosto se celebrará en el Coliseo Balear la primera corrida de toros ‘Zapatista’, en la que el artista proyectará su obra, intensificando los valores y la belleza del mundo del toro pintando todas las tablas, ruedo, burladeros y los capotes de los diestros. La empresa está trabajando de la mano de Domingo Zapato con toreros y ganaderos para que sea un acontecimiento único y que ponga en valor la tauromaquia en Balears.

Domingo Zapata ha señalado al respecto que «mi padre, que era guardia civil, fue un gran taurino, y trabajó en la Plaza de Toros de Palma, y para mí es ahora un orgullo poder formar parte de la historia del Coliseo Balear, creando una nueva tendencia para que la del 10 de agosto sea una corrida al estilo Zapata».

«Voy a decorar todo alrededor de la plaza y espero que sea la primera de muchas colaboraciones, y que esas obras no se queden solo en Palma sino que viajen por otras partes de España e incluso por América, y que la corrida zapatista esté a la altura de las expectativas como otras corridas que han tenido también carácter artístico, como la Picasiana o la Goyesca, aunque no puedo ni quiero compararme con esos artistazos. Que el empresario de la Plaza de Toros de Palma me dé esta oportunidad es un honor, un placer y un gran reto que significa mucho para mí», ha dicho.