Una asociación de vecinos de Mallorca se ha quejado en redes sociales de un grupo de turistas que paseaba por el bulevar de Peguera únicamente vestidas con un bikini tanga. Llotja-Born ha compartido este lunes la fotografía en Instagram en la que se puede ver a las tres mujeres caminando por la popular calle comercial a plena luz del día. Las veraneantes lucen únicamente el bikini, mochilas y dos de ellas gorra. Hay que tener en cuenta que la ordenanza del municipio de Calvià, al que pertenece Peguera, prohíbe pasear «desnudo o semidesnudo» por las calles.

En los últimos años, han sido muchas las multas que se han interpuesto tanto en Peguera como en localidades vecinas como Magaluf o Santa Ponça. En el peor de los casos, estas pueden ascender a miles de euros. En los últimos años numerosas comunidades costeras de Mallorca han promulgado ordenanzas de este tipo para poner coto a los excesos de la bebida y el turismo de masas.

Aunque la asociación de vecinos Llotja-Born actúa en Palma, denuncia repetidamente en su canal de Instagram quejas relacionadas con el turismo en Mallorca. No es de extrañar que también en este caso los comentarios no se hayan hecho esperar. «Está prohibido pasear así por las calles», escribe un usuario en la publicación. Otra asociación de vecinos también ha denunciado los hechos: «Esto es un desastre. Este no es el turismo que nos merecemos».