«Los políticos deben de salir de sus despachos y vivir los problemas de la calle»

Pepe Tirado, granadino, reside en Mallorca desde 1966. El mismo año de su llegada a la Isla se enrola como botones en un hotel de Palmanova. Más tarde trabajó como recepcionista y entre 1973 y 1978 estudió en la Escuela de Hostelería. Desde 1989, fecha en que abandonó el cargo de delegado de UGT, se hizo autónomo, trabajando como comerciante hasta que fue nombrado delegado de Pimem Calviá. Tiempo después, por elección, representante de todas las zonas turísticas con PimeTur; y entre 1999 y 2005, representante-portavoz de Bier Gardens. Posteriormente, junto con el abogado Ángel Olmos, fundó ACOTUR. Y hasta hoy, que sigue en el cargo.

En el mundillo deportivo fue directivo de Calvià CF, con Pedro Fuster como presidente. Posteriormente fundó el ya desaparecido MagaNova; creó también el Playas de Calvià, del que fue directivo, con Luis Carrasco como presidente. En la actualidad es directivo del Mallorca Palma Futsal. Con Pepe Tirado, en calidad de presidente de ACOTUR, hablamos sobre los cambios políticos que han originado las elecciones del pasado 28M, y las repercusiones que pueden tener estos, en Palma y Calvià, municipios en los que la entidad que preside tiene mucho que ver.

De entrada, confiesa que «estamos muy esperanzados, en el sentido de que parece ser que puede obrarse el cambio en ambos municipios, en los que, durante años, los problemas, en vez de solucionarse, se han ido enraizado. Conozco a Jaime Martínez de cuando estuvo en el Ayuntamiento de Calviá» -dice-, «por lo que sé que es un gran gestor y persona muy dialogante. Por eso estamos esperanzados de que su gestión será buena para la ciudadanía de ambos municipios en general».

Veamos, ¿qué problemas creen ustedes que tiene Palma?

-Uno de los problemas que tiene Palma es la inseguridad, entre otras cosas por la falta de policías. Por ello, pensamos que Fulgencio Coll de San Simón podría ser la persona ideal para el negociado de Seguretat Ciutadana, sobre todo por su experiencia y currículo… Naturalmente, para que eso fuera posible tendrían que ponerse de acuerdo PP y Vox. Al margen, desde ACOTUR queremos recordar a los nuevos responsables de Cort los problemas que existen -en lo que respecta a la Platja de Palma y zona de s’Arenal de Llucmajor-, que tantas veces hemos denunciado, sin resultados, a través de la Comisión de seguimiento, y que son los siguientes: una mayor presencia policial en ambos, pues son dos destinos turísticos importantes, y a la vez dotarla de los medios adecuados y necesarios. Y es que la seguridad, por lo mucho que significa en cuanto a orden y control, y más existiendo, como existe, una más que evidente presencia de venta ambulante de todo, así como actividades clandestinas a discreción, carteristas, descuideros, venta y consumo de alcohol en playa y vía pública, etc., es fundamental. A ello, también añadamos la falta de limpieza en las principales zonas de mayor rotación turística, y la necesidad de mejorar las infraestructuras, nos referimos al alumbrado, estado de aceras, jardinería y demás elementos del denominado mobiliario urbano, todo muy dejado, muy descuidado y muy cutre, a lo que añadimos la necesidad de una mejora en la limpieza de la playa, así como del mantenimiento de duchas e infraestructuras. Con anterioridad a las alecciones, habíamos expuesto todas estas cuestiones a algunos de los cargos elegidos, por lo que esperamos que, cuando menos, muestren más voluntad en solventar estos problemas, o lo que es lo mismo, cumplir las promesas hechas.

¿Y en cuánto a la zona costera de Calvià…?

-Pues al igual que en Platja de Palma y s’ Arenal de Llucmajor, los problemas que hay son también viejos problemas. Es decir, que quiénes gobiernen a partir de ahora se van a encontrar con problemas que se tendrían que haber resuelto en años anteriores, pero que, sin embargo, ahí siguen muy a nuestro pesar, pues han sido muchas las veces que, a través de mesas de trabajo y foros de turismo, los hemos venido denunciado, pero ha sido en vano.

¿Por ejemplo, qué problemas son esos?

-Pues igual que en Palma y s’ Arena, es necesaria, sobre todo en verano, una mayor presencia policial debidamente dotada para que pueda mantener el orden y, al mismo tiempo, frenar las actividades ilegales y las clandestinas, que no solo son masivas en cada temporada turística, sino que van a más. Y aquí incluimos, cosa que también, desde ACOTUR, hemos denunciado: la masiva presencia de vendedores ambulantes que venden de todo; la prostitución callejera, que actúa por las noches y que cada vez es más agresiva y violenta; los ticketeros clandestinos que, sin cortarse un pelo, en cualquier calle del término, y a la hora del día y de la noche que les vengan en gana, venden puw crawling (rutas etílicas), pool party y party boats, excursiones y fiestas prohibidas a través del decreto de excesos, pero que, pese a ello, tienen lugar a diario.

¿Y por qué cree que viene sucediendo esto, año tras año…? Porque llegar el verano a Calvià y Platja de Palma es volver a la misma historia de cada año…

-Pues eso habría que preguntárselo a los políticos, que son los responsables… Porque por nosotros no queda, ni va a quedar… Basta, si no, ver la cantidad de denuncias que cada año hacemos desde todos los foros, sean hablados, sean escritos, de lo mismo. Y es que no queda más remedio que cambiar la imagen de ciertas zonas turísticas que hoy, pudiendo serlo, no son un ejemplo. Y eso es, en parte, también debido a que hay empresarios en ellas que se resisten a abandonar viejos hábitos, que tanto daño hacen al destino turístico. Por ello, ahora, a los políticos que van a entrar, les pedimos que se mentalicen en que muchas cosas negativas que están pasando en los destinos turísticos es por culpa de quiénes rigen sus destinos, es decir, ellos. Por eso, no estaría de más que salieran más a la calle, que vieran la situación, que contactaran con empresarios, que hablaran con la gente, que conectaran con asociaciones… Nosotros, desde ACOTUR, nos ponemos a su entera disposición en cuanto a colaborar, participar y trabajar para resolver estos viejos problemas que tanto nos preocupan por lo mucho que afectan negativamente a nuestros destinos turísticos. Así que, ellos tienen la palabra. Bajo ningún concepto han de caer en los mismos errores que sus antecesores.