Nos citamos la otra mañana con Juan Montañez a tomar un café, en el bar El Zaguán. Hablamos, entre otras cosas, sobre asuntos de actualidad, y entre otros, de los que, de un tiempo a esta parte, no han hecho más que generar cierto estado de pesimismo entre la ciudadanía. Toni Pacheco, con quien también habíamos quedado citados en ese lugar, llega, se sienta y se suma a la conversación.

Según contó Montañez, que le conoce de largo, Pacheco es una persona muy interesante, sobre todo por lo que sabe y por ser poseedor de cierta información recibida de una forma poco común, la que, según él, es de interés general, pero que no está dispuesto a airearla a los cuatro vientos… De momento.

En un principio, seguimos conversando sobre lo cotidiano, donde lo negativo sobre lo que nos está tocando vivir inclina la balanza a su favor, en lo cual coincidimos en muchos puntos. Más tarde, Pacheco decide abordar lo que podríamos denominar su experiencia personal, cuyos inicios se remontan a años atrás, a cuando hacía el servicio militar en el Puig Major, concretamente a la noche, que siendo cabo, le tocó guardia. «El soldado que estaba en la garita me llamó, alertándome de la presencia en el aire de un objeto muy iluminado, pero difícil de identificar, de aproximadamente unos cien metros de longitud, flotando a una altura de trescientos o cuatrocientos metros por encima de nuestras cabezas». Tres personas, el soldado que alertó, un sargento y Pacheco, fueron testigos de esta visión. Una vez que desapareció, el sargento, mirándolos fijamente, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto.

¿Mensaje de esperanza?

Este suceso podría ser otro más de los muchos que tantas personas han contado, y que tiene que ver con el fenómeno OVNI. Sin embargo, para Pacheco, en aquellos momentos, este hecho no tuvo mayor importancia. En cambio, sí consideró mucho más trascendente lo que empezaría a vivir años después, y que fue, ni más ni menos, que el inicio de una comunicación muy específica con seres de otra dimensión, la cual sigue manteniendo a día de hoy, pero que él prefiere ser discreto, es decir, no ir por ahí proclamando este, digamos, don especial que tiene, que le permite mantener dicha comunicación, ni tampoco revelar con quién la mantiene, ni de qué forma se produce, o cómo la detectó. Pero, por otra parte, no duda que es de interés general, por lo que mucha gente se sentaría a escucharle, como ha podido comprobar en alguna ocasión en petit comité. Sin embargo, y pese a que haya trascendido esa capacidad de comunicación que puede mantener con seres de otras dimensiones –él nunca dice de otros mundos, ni a ellos los llama extraterrestres–, prefiere, como decimos, seguir investigando, amparándose en la discreción, a pesar de que, repetimos, no es ajeno al interés que despertaría a nada que decidiera airearlo, por lo cual no insistimos en que entrara en detalles… De momento, claro, que más adelante, cuando él quiera, seguro que hablamos. Mientras tanto, le dejamos hacer, dándonos la impresión de que lleva consigo un mensaje que nada tiene que ver con el pesimismo reinante, ni con el catastrofismo que está por llegar, como apuntan algunos, sino que esa comunicación que mantiene con la otra dimensión va ligada a la esperanza de poder ver el mundo desde un prisma poderosamente renovador, un mensaje, sobre todo, para quienes buscan la luz en una realidad oscura y caótica, como la que vivimos, en la que con las guerras demostramos lo poco que queremos a la Tierra y a quienes viven en ella.

Durante varios minutos le hemos estado escuchando… Entre otras muchas cosas, ha repetido que en ningún momento ha pensado reunir a la gente y contarles su visión del mundo, ni la de esas otras dimensiones con los que él está en contacto, «porque –dice–, está claro que la Creación va más allá de un solo Universo con nueve planetas, con uno solo de ellos habitado», ni explicarles cómo se comunica con otras dimensiones, ni cómo son ellos, ni cómo son sus medios de desplazamiento…

No te vamos a perder de vista

Puede que más de un lector llegando a este punto pueda pensar que Pacheco es un visionario… Pero antes que eso, hay que escucharle… Que igual luego no piensan lo mismo. Pasa qué, como hemos apuntado antes, por ahora prefiere más seguir yendo de la mano de la discreción en sus investigaciones y estudios, pero –le decimos, citándole para más adelante; para cuando él quiera– todo se andará, ¿no?. «Sí, todo se andará –contesta él–. Pero ese día aun no ha llegado».

Antes de finalizar os diré que Toni Pacheco es un palmesano que se gana la vida como cristalero. Vamos, que es una persona muy normal y muy corriente, que se puso a investigar sobre otras dimensiones diez años después de aquella noche en que, avisado por el soldado de la garita, vio sobre el cielo algo parecido a un enorme trasatlántico iluminado, flotando en él. Una visión que duró unos diez minutos…

¿Premonición...?

Por muchas promesas que hagan los gobiernos y los que pretenden arrebatarles el mismo, el alquiler de pisos y casas está cada vez más por las nubes, tanto que ya no se trata de poder alquilar un piso, que muchos no pueden, ni siquiera una habitación, cuyo precio tampoco muchos alcanzan, sino de alquilar un simple colchón en un hueco donde meterse con lo poco que uno tenga. Que al paso que vamos, cada vez irá a peor, y más cuando no quede más remedio que adaptarnos a lo que nos alcance nuestro salario, en caída libre desde hace un tiempo, y con tendencia a seguir cayendo, pues en este país, lo que baja, difícilmente vuelve a subir. O si sube, la distancia entre esta y el coste de la vida seguirá siendo enorme.

Todo esto nos lo resume la foto que veis, tomada anteayer por la tarde en la calle Ausias March, de Palma. Sí, la del colchón apoyado sobre la pared por debajo del letrero que pone ‘Se alquila’ y al lado de una frase, escrita a mano: Ni gent sense cases, ni cases sense gent. Porque pronto, de no cambiar radicalmente las cosas, vemos a ver oportunidades como esa… Y no es realidad virtual, ni inteligencia artificial, ni metaverso, ni cosas de esas, sino realidad real. O pura realidad.

Actos culturales para hoy

Para hoy, jueves, tenemos en la agenda tres actos culturales. A las siete de la tarde, Pascual de Cabo presentará su taller de pintura y dibujo, donde él impartirá clases, situado en Germans García Peñaranda, 5, de Palma. A la misma hora, en el Artmadams, inaugura su exposición Juan Manuel Pastor. Colabora la Hermandad Monárquica.

Y una hora después, en El Cid, junto a la gasolinera de es Molinar, Carlos Penas y Miguel Monegal presentarán su colección de pinturas y esculturas, respectivamente, siendo la presentadora del acto Patricia Chinchilla. La presentación se hará desde un pequeño ring, y al público asistente se le ofrecerá sangría, elaborada allí mismo, en una hormigonera, simbolizando que en las obras, la hormigonera, el artista, es imprescindible. Durante el acto actuará la cantante Nermin Goenenc.... Finalizado este, seguirá la fiesta abajo, en la sala de conciertos, donde habrá actuación del grupo musical Jimmy’s Fantasy, y quien lo desee, podrá cenar.