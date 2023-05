El mallorquín que pidió matrimonio en el concierto de Coldplay: «Fue mágico»

Las pedidas de mano en pleno concierto se han popularizado en los últimos años. Los vídeos arrasan en redes y tocan la fibra a más de uno. Sin ir más lejos, en el concierto de Colplay de Barcelona de este jueves se ha hecho viral la propuesta de matrimonio de una joven pareja. Elías García Ros (Palma, 1990), fisioterapeuta de Phisio&Trainer, fue uno de los precursores y ya el año pasado, en un concierto del mismo grupo en Londres, hincó rodillas ante Bárbara Piqueras (Palma, 1992) en un momento, que, rememora, «fue mágico».

17 de agosto, Londres. Miles de personas llenaban el estadio de Wembley con ilusión y nervios a flor de piel, a la espera de ver tocar a uno de sus grupos favoritos. Fue una noche especial, sobre todo, para Elías y Bárbara, aunque ella, en aquel momento, aún no lo sabía. Les acompañaban Manu y Paloma, «mis dos compinches, de los pocos que sabían que iba a pedir a Bárbara que se casara conmigo. Quería compartir el momento con ellos», rememora el mallorquín. Ella no se lo esperaba para nada. Y menos en un concierto. Llevaban saliendo ocho meses y poco habían hablado del matrimonio.

Empezó el concierto y se fueron sucediendo las canciones. Pero no valía cualquiera. Elías tenía estudiado no solo el tema, sino el momento exacto en que quería dar a Bárbara la sorpresa de su vida. Su canción especial era Fix You e hincaría las rodillas en el momento en que, con la melodía instrumental de fondo, apagan las luces y lanzan fuegos artificiales. Pese al concienzudo plan, los nervios jugaron alguna que otra mala pasada: «Llevábamos ya dos horas y media de concierto y empecé a temer que no tocaran nuestra canción. Y no tenía plan B. Manu, Paloma y yo nos lanzábamos miradas y me empezaron a sudar las manos. Bárbara me decía: '¿Quéte pasa? Tienes las manos muy frías'». Y, al fin, a punto de terminar el concierto, llegó el momento.

Las luces se apagaron, la música instrumental inundó el enorme espacio y, al iluminarse el cielo con los fuegos artificiales, Elías se arrodilló ante Bárbara, sacó un anillo y le pidió que se casara con él. Ella se tapó el rostro con las manos y, anonadada, estalló en lágrimas de felicidad, instantes antes de darle el 'sí quiero' con la voz entrecortada. «¡No me lo creo! ¡No me lo creo!», repitió después Bárbara, mirándose el anillo cada dos por tres, sin dar crédito a lo que acababan de vivir. Ninguno de los cuatro amigos recuerda la última canción que tocó Colplay aquella noche. «Salimos como en una nube, fue mágico», subraya Elías. Sus compinches Manu y Paloma grabaron todo en vídeo y se lo enviaron a la familia desde Londres, con un escueto mensaje que no dejaba entrever en absoluto el final, para hacerles partícipes de algún modo en la sorpresa: «Mirad qué pasada de concierto».

Los futuros marido y mujer se darán el 'sí quiero' definitivo este 30 de septiembre en la iglesia de Sant Nicolau de Palma. El banquete, que se celebrará en la finca Sant Pol, en Llucmajor, tendrá un trocito de ese concierto, con algún que otro guiño a Coldplay. Elías quería que Bárbara recordara toda la vida su pedida de matrimonio. Y se puede afirmar, casi a ciencia cierta, que lo ha conseguido.