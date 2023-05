The Academy Internacional School está ubicado en un entorno natural idílico a tan solo 15 minutos de Palma en el municipio de Marratxí. Además de ofrecer una educación basada en el sistema educativo británico desde el ciclo de infantil hasta el Bachillerato Internacional, ofrecen cada año una Escuela de Verano con una gran reputación que nos precede y abierta a todos. La Escuela de Verano de The Academy se fundó en julio de 1985 y desde entonces no ha dejado de crecer. Esta escuela familiar contará con la tercera generación de la familia trabajando este verano.





La Escuela de Verano de The Academy es una combinación de factores. Su ambiente escolar es muy especial. Disponen huertos, árboles frutales, un gran jardín ecológico, excelentes instalaciones deportivas, aulas al aire libre para cada grupo y la última tecnología en las clases para dar apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los edificios de la escuela se encuentran en una finca tradicional mallorquina. En este entorno, los niños disfrutan aprendiendo y el personal se siente motivado e inspirado. El equipo se asegura de que los niños disfruten cada día de la Escuela de Verano y cuentan con excelentes profesores que enseñan idiomas y hacen que las clases sean creativas y divertidas. Lo más importante que hace que la Escuela de Verano sea tan especial son los niños. «Tenemos una diversidad de estudiantes de The Academy International School y alumnos de otras escuelas de la isla y del extranjero. Estos niños llegan llenos de entusiasmo y con el apoyo de nuestro experimentado equipo, se convierten en un grupo de amigos de verano. Lo maravilloso es que los mismos niños vuelven cada año y se han convertido en parte de la familia de The Academy», comentan. En un día típico en la Escuela de Verano los niños participan en una amplia variedad de actividades. Tienen un programa de verano impartido en lengua inglesa con clases intensivas en inglés diferenciadas, para apoyar desde principiantes, hasta niveles avanzados de inglés. También disponen de un programa de verano en español, con clases diferenciadas similares. En la Escuela de Verano en inglés, todas las actividades del día se imparten en inglés. En la Escuela de Verano en español, todas las actividades se imparten en español. Todos los niños hacen teatro, cocina, deportes, canto, baile, natación, jardinería, experimentos científicos y arte. También utilizan la sala de ordenadores, los iPads de la clase y las pizarras interactivas para facilitar su aprendizaje. Por eso, pueden asegurar que un verano con ellos es una diversión para los cinco sentidos. Una actividad muy especial y que les diferencia del retso es tener un gran corral y 4 caballos lo que les permite ofrecer clases de equitación con profesores especialistas que les brindan a los niños que eligen esta actividad tener un contacto inicial con nuestros maravillosos caballos. A los niños también les encanta pasar tiempo al aire libre a la sombra de los árboles, en la pista de baloncesto cubierta y en el jardín de la escuela haciendo proyectos dinámicos de aprendizaje en el exterior. Las clases se imparten de 9.00 a 16.00hs cada día. Algunos niños se incorporan a sus madrugadores Early Birds a partir de las 8.00hs y otros se quedan un poco más tarde en sus Night Owls hasta las 17.00hs. Cada día el equipo de cocina, bajo la supervisión de su chef, prepara la comida en sus instalaciones. El menú de la Escuela de Verano combina cocina mediterránea e internacional. Uno de los platos favoritos de los niños es la barbacoa de los viernes, que disfrutan a la sombra de los árboles junto a la piscina. Es un ambiente maravilloso, lleno de positividad y diversión. Todos los años organizan temáticas semanales y los profesores preparan sus lecciones y comparten ideas para asegurarse de que la Escuela de Verano inspire a todos los niños. Los grupos de la Escuela de Verano se están llenando rápidamente, así que es mejor que no demoren en visitar su página web para inscribir a sus hijos. Datos de contacto Teléfono: + 34 971 605008

Email: admin@theacademyschool.com

Dirección: Carrer d’Antoni Furió, 2, Ses Cases Noves, 07141 Marratxí.