Futur Adlib, el certamen de ámbito nacional dirigido a jóvenes diseñadores y antesala a la celebración de la pasarela Adlib Ibiza, contará con la participación de cinco diseñadoras mallorquinas. Aina Celià, Margarida Aurembiaix Roig, Carolina Galvis, Brigitte Alejandra Espinosa y Sofía Binimelis mostrarán sus propuestas inspiradas en la Moda Adlib y en la isla de Eivissa el próximo 9 de junio, en Sant Antoni de Portmany. Las finalistas están vinculadas a la Escola d’Art d’Eivissa, la EASDIB (Escola d’Art Superior de les Illes Balears) y la EDIB (Escola de Disseny de les Illes Balears).

Sofía Binimelis (Calonge, 1995) es maquilladora y peluquera y «para tener un conocimiento más global de la estética quise estudiar Diseño de Moda, y ahora estoy en el tercer curso». Su colección Estraperlo se inspira en el contrabando en las Illes Balears durante la posguerra. «Apuesto por una moda más cercana y artesanal. Son prendas confeccionadas con materiales reciclados, una moda responsable con el medio ambiente, quizás poco ponible y más artística, para mostrar en pasarelas», comenta Binimelis. En un futuro, «me gustaría dirigir colecciones propias o trabajar para otros diseñadores».

Aina Celià (Sóller, 2002), finalista recientemente en el certamen de moda ANDE, presentará en Eivissa su colección Mirem-nos sa flor, que «nace de un sentimiento romántico a partir de lo que significa mi percepción de la moda sobre el valle ibicenco Santa Agnés de la Corona». Al tener como inspiración la floración de los almendros, «quise plasmar, a través de las prendas, la estampa bucólica que permanece en los campos cuando los almendros han florecido», comenta Celià. Se trata de una colección fresca y etérea inspirada en una Eivissa auténtica. Aplica tintes naturales, como son los elaborados con aguacates, arándanos y acelgas.

Carolina Galvis (Bolivia, 1991) comenzó a perseguir sus sueños en el mundo de la moda con 26 años. Su colección Soul Reflection se inspira en las dunas y los mágicos estanques de sal de Eivissa. «A través de las transparencias, tonos blancos y crudos, es más fácil reflejar la pureza del alma. Y es mediante las siluetas minimalistas, texturas y volúmenes de la colección, que resplandece el lado inocente, romántico y puro que todos poseemos», comenta Galvis, y señala que el 70 por ciento de las telas que utiliza en esta colección son reutilizadas. «Antiguas sábanas, cortinas y manteles que he sometido a un proceso de calor para crear una textura que imite la formación de la sal».

Brigitte Alejandra Espinosa, (Colombia, 1993) llegó a Mallorca en 2017, y aquí ha finalizado sus estudios de Diseño de Moda. «El pasado año me casé y me hice mi propio vestido de novia». Apasionada de la alta costura, los seis looks de su colección Ibosim toman como fuente de inspiración el arte, la cultura y el patrimonio ibicencos. Su tradición milenaria de trabajar manualmente el barro, la madera, los tejidos y los metales ha inspirado una colección con teselados, volúmenes y colores que recuerdan la importancia de la artesanía convertida en arte.

Margarida Aurembiaix Roig, (Manacor, 2003) desde niña mostró interés por lo artístico y tras el bachillerato estudió ingeniería, «pero no me interesó y probé en moda. Esta es mi primera colección y estoy muy contenta de que haya sido seleccionada. Es una experiencia que quiero disfrutar al máximo. Me gusta personalizar y transformar prendas. Tengo tejidos reutilizados de ropa de cama mallorquina». Su propuesta, Terra Ferida, esta inspirada en la problemática medioambiental y la devaluación de la cultura ibicenca. Con ello quiere trasmitir el daño que los humanos hacemos al ecosistema.