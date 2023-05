Ocio en Mallorca: ¿Qué planes hay este fin de semana?

El fin de semana ya vuelve a estar aquí y como siempre hay un gran número de planes que te están esperando. El sábado y domingo suelen ser los días preferidos, para la mayoría de personas, ya que te permiten tener más tiempo libre para hacer otras cosas. Así que si estás buscando grandes propuestas estás en la página adecuada. Disfrutar de la música en vivo en una agradable terraza, ir a un festival o ver una película en el cine es solo una pequeña parte de todo lo que puedes encontrar.

Música en vivo

El Mallorca Live Festival ya está aquí. El festival de música, que se celebra en el antiguo Aquapark del municipio de Calvià, comenzó el jueves 18 de mayo y durará hasta el sábado 20 de mayo. En esta ocasión contará con las actuaciones de grandes artistas como Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo o Vetusta Morla. Además, también actuarán Bomba Estéreo, Peggy Gou, Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente, Ginebras, Helena Hauff, Sven Väth (Cocoon), Carlangas, Yendry y Seun Kuti y Egypt 80, entre muchos otros artistas y grupos. El recinto del festival tendrá distintas zonas para poder comprar comida y bebida para que a los asistentes no les falte de nada. Así que si quieres disfrutar de este gran festival todavía estás a tiempo de ir a alguno de sus conciertos.

Por otra parte, si eres de los que disfruta viendo un atardecer tenemos una propuesta perfecta para ti. Este sábado en el rooftop-The Top del Hotel Honucai de la Colonia de Sant Jordi, una de las terrazas con las mejores vistas de la zona, habrá música en vivo de la mano de Oscar Romero, DJ de referencia en Mallorca. A partir de las 19.30 horas y hasta las 22.00 horas los mejores éxitos no pararán de sonar para que puedas bailar o cantar tus canciones preferidas. Y si te gusta este plan y quieres repetir no te preocupes, porque todos los sábados hasta mediados de septiembre habrá música en vivo en esta terraza.

Espectáculos

Este fin de semana hay varias propuestas teatrales. El Teatre principal trae este sábado y domingo a las 12.00 horas Blancanieves. Aunque la mayoría de personas ya conocen la historia, en esta representación han querido explicar el cuento clásico de otra forma llevándolo a un teatro de objetos comprensible para los niños. Así que si estás buscando un perfecto para ir con los más pequeños de la casa, ya lo tienes. En este mismo recinto también se llevará a cabo Quixot. Esta obra muestra la locura de este héroe universal, su amor por Dulcinea y la especial relación que mantiene con Sancho. Si eres un amante del Quijote no te puedes perder este espectáculo que se realizará el sábado y el domingo a las 20.00 horas. La música envolverá el Auditorium de Palma este fin de semana con el musical de Rapunzel que se podrá ver el sábado y domingo a las 17.30 horas. Mientras que el artista El Arrebato llega el sábado a 21.00 horas para cantar todos los éxitos de su disco Abrazos en el que ha colaborado con grandes compañeros.

Grandes estrenos

Una noche de cine y palomitas siempre hace bien. Entre los estrenos de esta semana en las salas de cine encontramos Fast & Furious X, una de las películas más destacados, Una buena persona, la nueva cinta protagonizada por Morgan Freeman, la comedia Tiburón a la vista y el thriller Alice, cariño, un drama sobre relaciones tóxicas protagonizado por Anna Kendrick y Las ocho montañas, un relato sobre la amistad de los autores de 'Alabama Monroe'.