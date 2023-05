Se llama Jitin Joshi (Nainital -Himalaya, 1975) y es uno de los chefs más versátiles de la India. Con una destacada trayectoria en alta cocina, durante más de 23 años en ocho países, Jitin Joshi aterriza en Cap Vermell Gran Hotel, en Canyamel, junto a su equipo de cocina de The Crossing, la exclusiva cadena de restaurantes de comida india, que abre así su primer restaurante en Europa, en formato pop up. Una experiencia gastronómica que ofrece sabores, influencias y recetas de toda la India, desde platos tradicionales hasta las propuestas más modernas, que podrán degustarse desde mañana viernes hasta el próximo 19 de junio.

Joshi comenzó a estudiar cocina con 21 años y durante tres lustros estuvo trabajando en un conocido restaurante de Francia, hasta que se marchó al restaurante Maze de Londres, para trabajar junto al mediático chef Gordon Ramsay. «Es un hombre muy perfeccionista, serio y estricto. Aprendí muchas cosas buenas, y las malas también para no hacerlas». En 2007, Jitin Joshi obtuvo una estrella Michelin en su restaurante Benarés, de Londres, donde empezó a hacer cocina India. «La cocina india destaca por sus especias y una explosión de colores».

Pimientos de Padrón tostados con queso de cardamomo.

Hasta 21 platos ofrecerá el equipo del chef Jitin Joshi en el pop up de The Crossing en Cap Vermell. «Y me he quedado corto, porque en los restaurantes ofrecemos alrededor de 40 platos. En esta ocasión vamos a elaborar propuestas con una selección de excelentes productos locales». Un menú degustación o platos a la carta en la que se encuentra un chaat de tomate de ramellet inspirado en un plato local de la histórica ciudad de Varanasi, en el norte de India. También juegan un papel importante los Gunpowder (una variedad de té verde), que utilizan para preparar los carabineros rojos, llenos de sabor y que hacen honor a una especia del sur de la India.

Siguiendo la filosofía de mezcla intercultural de sabores, The Crossing utiliza pimientos de Padrón tostados y servidos con un queso suave de cardamomo y aceite de chile naga picante, muy al estilo español. Los mejillones azules se cocinan suavemente en un caldo de tamarindo y coco, y también se ofrece el clásico pollo en mantequilla. Respecto al nombre del restaurante, hace referencia a la intersección de culturas, experiencias indias compartidas y las múltiples variedades de comida que coexisten en la India.

Plato con carabineros rojos.

Joshi enfoca su cocina a revivir recetas tradicionales heredadas que han pasado de generación en generación con un toque vanguardista. «En India somos muy estrictos con el alcohol aunque desde hace unos diez años se cosechan muy buenos vinos. Muchos disfrutan la cocina india con una cerveza, pero yo aconsejo un buen vino mallorquín o español. En nuestro pop up contaremos con una amplia carta de cócteles hindús con y sin alcohol».

Apasionado del deporte, este chef hindú ha participado en 17 maratones por todo el mundo. «Durante mi estancia en Mallorca, quiero conocer y visitar algunos mercados, además de ir a la playa y conocer la academia de Rafa Nadal, porque soy aficionado al tenis. También tengo interés en probar y cocinar la gamba roja de Sóller, de la que tanto me han hablado». Es la primera vez que Jitin Joshi visita Mallorca, pero ya conoce el pa amb oli y el aceite de oliva virgen de la variedad arbequina. «Me han enamorado». Su plato favorito son los dumpling, «podría comerlos cada día».

Shishir Sinha, Jitin Joshi y Ali Sheikh.

Respecto a los programas culinarios, que abundan en televisión, opina que «es bueno para acercar la cocina a las nuevas generaciones». En el argot gastronómico la palabra que más detesta es ‘fusión’. «No puedo ni oírla. Es una palabra perdida. Combinar creo que sería la palabra adecuada».

Su cocina triunfa por todo el mundo, una experiencia gastronómica que desde este viernes estará en Cap Vermell, solo durante un mes.