«El 'slow living' no es cierto»

En apariencia, la suya es una vida de contrastes. Cuando Mariana Salinas (1975, Ciudad de México) solo tenía seis años, su madre se convirtió en maestra de Kundalini Yoga; con doce, su tío Carlos Salinas de Gortari fue elegido presidente de México. «Mi madre iba con turbante y, a la vez, teníamos escoltas. Crecí entre el mundo de mi madre, espiritual, interior, femenino; y el de mi padre, exterior, político y de energía masculina. Ahora estoy agradecida por haber conocido ambos, porque no existe división y es más importante que nunca acercarlos», afirma la maestra de Kundalini Yoga, que en 2020 fundó en Palma la escuela Sadhana Works, empresa de estilo de vida consciente que pretende posicionar Mallorca como un destino de referencia para el turismo de bienestar, además de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través del yoga y la meditación.

La escuela ha traído a figuras como Gurmukh Kaur Khalsa, y en breve lo harán Svagito Libermesiter y Deepak Chopra, líder espiritual y maestro de meditación, quien ofrece una conferencia el 5 de junio en el Auditorium de Palma. «La Fundación Deepak Chopra y Sadhana Works se han aliado para hacer de Mallorca el escenario donde cada año se celebrará el Congreso sobre la Longevidad», anuncia Salinas.

¿En qué consiste un estilo de vida consciente?

–En considerar que cualquier actividad de nuestra vida cotidiana es un regalo. En actuar con disciplina, dedicación y dándole trascendencia a lo que hacemos. Nos quejamos mucho de cómo está el mundo y, a veces, no tenemos otra alternativa que comprometernos con nosotros mismos y cambiar lo que nos toca.

Sadhana Works acaba de ser reconocida con el premio Travel & Hospitality Awards en la categoría Wellness, ¿cómo se siente?

–Me alegra ver que el mundo va en la tendencia del turismo de consciencia y bienestar. Porque la Isla es un lugar con una gran profundidad espiritual y merece que sus visitantes busquen experiencias que van más allá del sol, la playa, el alcohol y la fiesta.

¿Cómo define la consciencia?

–Creo que todo es consciencia. Cómo proyectamos nuestras experiencias de vida es el nivel de nuestra consciencia: mis relaciones interpersonales, con mi trabajo o con mi propia autoimagen solo van a depender del nivel de consciencia que tenga de mí mismo. La consciencia es la proyección que haces de ti mismo en todos los aspectos de tu vida.

Todo parte del autoconcepto...

–Cuando he estado perdida en mi propio camino, como seguramente lo hemos estado todos, las decisiones que tomé fueron muy diferentes a las que podría tomar ahora. Todo empieza con la relación que tienes contigo mismo.

¿Ese estilo de vida consciente es para todo el mundo?

–El slow living, el nicho espiritual que solo algunos se pueden permitir, no tiene cabida, no es cierto. La revolución tecnológica solo va a acelerar nuestro ritmo de vida, no lo va a detener. Va en contra de lo que el mundo nos exige, y te vuelves loco. Me centro en el smart living. Si la vida es exigente, levántate más temprano, dúchate con agua helada, medita 20 minutos diarios, mueve tu cuerpo... Debes estar muy preparado para el smart living, para responder a las demandas que el mundo te va a exigir, y no colapsar a las ocho de la noche.

¿Por qué el yoga y la meditación, y no dar un paseo, por ejemplo?

–También dar un paseo es positivo. Pero está demostrado que estas prácticas tienen un efecto particular en tu cerebro y tu química corporal. Es un conjunto de herramientas. Lo que hacemos en la esterilla es solo una metáfora. La verdadera práctica se encuentra en la vida cotidiana.

¿Es necesario rechazar siempre los pensamientos negativos?

–En la escuela Kundalini Yoga entendemos que la mente nunca deja de pensar. Es la herramienta más poderosa de tu alma. Pensemos en Platón y la alegoría del carro. La mente meditativa, neutral, hace de auriga y maneja dos caballos: pensamientos negativos y positivos. Pero no va a reaccionar, no se dejará llevar por uno o por otro, porque va más allá de la polaridad de los opuestos.

¿A qué se refiere cuando habla de romper ‘viejos patrones’?

–Para poder alcanzar esa mente neutral se debe hacer una limpieza del subconsciente. Para decidir y actuar de forma activa.

Entonces, ¿quien no realiza ese trabajo, es un inconsciente?

–Pensemos en el arquetipo del viaje del héroe, de Joseph Campbell. Llega un punto de tu vida en que quieres emprender el viaje del autoconocimiento. No tiene por qué ser para todos, pero creo que puede ayudarte a lidiar con el dolor que la vida es. Algunas personas pueden transitarla sin hacer ese viaje del héroe.

Este estilo de vida tiene algo de solidario: se vive de forma consciente sin esperar nada a cambio...

–Cada vez que esperas algo de otro no estás en contacto contigo mismo. Solo puedo hacerme responsable de mí misma. Querer cambiar a los demás es un acto de soberbia.

¿Es necesaria la figura de un gurú?

–En la era de la transformación tecnológica, nuestro tiempo, ya no existe un maestro a quien seguir. El maestro debes encontrarlo dentro de ti. En mi caso, sigo a mis maestros por su experiencia, porque nos enseñan. Es como una abuela, siempre te acercará a la mejor versión de ti.

¿La búsqueda de la consciencia sustituye el papel de la religión?

–Hablar de la religión es difícil, pero creo que una de las grandes pérdidas ha sido el alejamiento de las prácticas espirituales, de pensar que había algo más grande que nosotros mismos.