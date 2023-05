José María Bujosa Palmer, ex trabajador de la inspección de Endesa, jubilado a los 59 años –«la empresa, como quien dice, me obligó a pedir la jubilación, que por mi hubiera seguido», asegura–, es presidente del Reset, partido político a nivel nacional, que como su nombre indica, lucha por el reinicio político, «con el fin de empezar de nuevo, cambiando viejos hábitos, que como tales están obsoletos. En Mallorca seremos unos 200 afiliados, la mayoría jubilados, unos pocos autónomos, trabajadores con sueldos más bien bajos, algunos discapacitados y dependientes, gente sencilla, en pocas palabras. Por ello nuestro capital, como partido, es más bien mínimo, ya que la cuota que pagamos, 12 euros por trimestre, no da para mucho. Y como somos un partido sin representación parlamentaria, no tenemos ninguna ayuda a nivel oficial, y en cuanto a campaña electoral, no se cuenta con nosotros».

Algunos de sus objetivos

Y a decir ahí estamos se refiere a que se han presentado al Ajuntament de Palma, al Govern y al Consell. «Yo, concretamente, presento mi candidatura para alcalde y presidente del Govern, mientras que el compañero Antonio Pizá Durán es el candidato al Consell». Los objetivos que tienen, y que están presentando durante la campaña, los califica de sentido común, «por lo cual se nos conoce por el Partido del Sentido Común, ya que huimos de todo lo que sea poner parches, que es lo que se está haciendo hasta ahora, para buscar soluciones».

Le decimos que nos ponga un ejemplo. «¿Le vale el de la inmigración? No estamos en contra de ella, pero, tal y como están las cosas, tampoco podemos seguir dándoles tantas ayudas como están recibiendo hasta ahora, pues el país tiene otras necesidades. Lo que sí haríamos sería agilizar los trámites para que tuvieran más rápidamente los permisos de residencia y trabajo, y así poder legalizar su situación. Y no como ahora, que llegan, tramitan todo el papeleo que les piden, y no les llega el permiso hasta dentro de tres años. Y un inmigrante durante tanto tiempo viviendo en la ilegalidad puede terminar convirtiéndose en un delincuente. ¿Le pongo más ejemplos sobre lo que haríamos…?

Asentimos.

«Pues ante todo, que la Ley fuera igual para todos, no como ahora, que no lo es. Quitaríamos asesores, enchufados, lobbies y todo lo que fuera un gasto superfluo, que solo beneficia a unos pocos. Haríamos que todos los barrios fueran iguales, no como ahora, que se presta mayor atención a los que votan al partido gobernante… En cuanto a la lengua, la oficial no sería la catalana, sino la baléà, la que aprendimos a través de la Gramática de Juan Amengual…

Pese a sus intenciones, en las que cree firmemente, José María Bujosa tiene bastante claro que el recorrido hasta el 28M no va a ser sencillo, ni tampoco fácil el objetivo a conseguir: 15.000 afiliados, «pero ahí vamos a estar, sabiendo que apenas contamos con medios, ni dinero, lo cual, como le he dicho, nos condena a ser los últimos de la fila… Pero vamos a luchar hasta el final, porque la ilusión no nos la quita nadie». A José María, y a la gente que representa, le deseamos que tenga mucha suerte y que no pierda nunca la ilusión, porque el 28M no lo va a tener fácil..

Congreso

Y hablando de la Llengo Baléà, nos llega la noticia de que hoy, a partir de las 19,30 horas, en el Artmadans, se celebrará el I Congreso de Llengo Baléà. Organiza el evento el pintor y escritor en lengua balear Gabriel Carbonell. «Y lo hago por dos cosas. Una, con motivo del 30 aniversario de la fundación de la Academia de la Llengo Baléà, entidad legalmente constituida en 1992, cuya misión es la de conservar sa llengo y la cultura del pueblo baléà, y dos, porque como escritor que soy en esa lengua no puedo vender ninguno de los libros que escribo en ninguna librería, ya que por estar escritos en llengo baléà, no me los admiten, lo cual considero que es una injusticia, ya que, repito, es nuestra lengua, lengua románica hablada en las Baleares, y no la catalana que nos quieren imponer».

Habrá coloquio

Gabriel Carbonell no sabe cuánta gente reunirá esta tarde-noche en las instalaciones del citado hotel, «puede que sean 50 ó 60. Puede que menos…No lo sé. Pero los que vengan serán bien recibidos. ¿Que qué haremos durante la reunión…? Leeremos algún que otro poema, alguna que otra rondalla y terminaremos con un coloquio. Todo en llengo baléà. Y luego, los que quieran, se pueden quedar a cenar. De lo que se trata es de mantener viva la Llengo Baléà, la lengua que se habla en las Islas».

Los árboles y Giono

Otro libro más en vísperas de su presentación. Nos referimos a Jean Giono en Mallorca, obra de José J. Méndez, revisor de los Servicios Ferroviarios de Mallorca, a quien entrevistamos en estas páginas hace unas semanas. El libro será presentado en el Círculo de Bellas Artes el próximo día 26 de los corrientes, a las 19 horas. Presentación a cargo del profesor y poeta Antonio Rigo. Tras la misma, habrá coloquio. «Su lectura –nos confiesa su autor– permitirá descubrir cómo fue la presencia del ilustre autor del hombre que plantaba árboles en nuestra querida isla, y qué repercusión tuvo y tiene en la actualidad su legado cultural y humano».

Un libro que recomendamos al alcalde de Palma, José Hila, sin duda el gran plantador de árboles en la ciudad en los últimos años. Lo que sucede es que el responsable de mantenerlos a veces no lo hace, dejando que se sequen, o que crezcan hierbajos en sus alcorques, o que a estos, y a las aceras, las raíces los rompan… En la actualidad, José J. Méndez tiene publicados nueve libros, más 10 u 11 comenzados, entre los que se encuentra 13 días y una noche, que gira en torno a la vuelta que hizo, a pie, a Mallorca.

Se recupera

Nuestro buen amigo Joan Gibert, pintor y publicista, ha sido operado en Son Espases, habiendo salido muy bien de la intervención que se prolongó por espacio de varias horas. Joan, al que se veía un tanto cansado, fue recuperando poco a poco el buen humor que le caracteriza, lo cual da a entender que de seguir así, pronto le veremos en casa, y... ¡Pues anda que no le queda aun por hacer cosas en esta vida...!. Por eso, sus amigos –que, como decimos, no son pocos– le deseamos una pronta y total recuperación, lo que significará verle en actos culturales, entre ellos en exposiciones y en alguna que otra comida.