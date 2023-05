Antón Cortés, el joven pianista flamenco mallorquín de formación autodidacta, ha pasado de ser una promesa a ser reconocido como una grandísima figura del piano flamenco. Por lo cual no extraña a nadie que haya sido invitado para representar el flamenco en uno de los festivales de piano más prestigiosos de Italia, el Festival Piano City Milano, que se celebrará el próximo domingo, día 21, a las 18:30 horas, en el Ippodromo San Siro de Milán. Un concierto en solitario, donde seguro que Antón brillará sobre el escenario.

Por otra parte, recordemos que el pasado 8 de abril, en el Museo de Arte Reina Sofía, de Madrid, se hizo entrega de los premios del Instituto de Cultura Gitana promovidos por el Ministerio de Cultura y Deporte, recibiendo Antón Cortés el premio de Nuevos Creadores 2023, una distinción que ediciones anteriores recibieron grandes figuras del flamenco, como el cantaor Israel Fernández. A todo esto, lo cual no es poco, este mismo año, en Sevilla, para más señas el 20 de octubre, en el Festival de la Mistela 2023, se le entregará a Antón el galardón, Venencia flamenca 2023, concedido por una de las peñas más antiguas de la historia del flamenco, la peña El pozo de las penas, de Los Palacios y Villafranca.

Y es que Antón, según cuentan los entendidos, está revolucionando el flamenco con su piano, y lo hace con un método único, exclusivo e innovador, que logra transmitir toda la expresividad y esencia del flamenco. Y pensar que todo comenzó un día, cuando siendo niño Antón, su madre encontró en un contenedor de basura un viejo piano de juguete.

Sí, ese fue el principio, ya que Antón, sorprendido por el sonido de aquel instrumento, quiso saber más de él, y probando y probando, llegamos a día de hoy, en que aquel chavalín se ha convertido en toda una figura. Pero esa es otra historia que hemos contado en otras ocasiones... Aunque no está de más recordarla de vez en cuando. Y es que quién quiere, puede.

Lectura recomendada

l En la presentación del libro Tres palabras, de Carlos Ordinas y Maribel Racedo, acto que tuvo lugar el sábado en el Hotel Artmadams, dicho sea de paso, acto muy concurrido, lo cual celebramos por los autores, nos encontramos con la chamana y escritora Lara Domínguez, la mujer que susurra al oído a los caballos, que conocimos hace unos años, cuando la entrevistamos como chamana y como conocedora, entre otras cosas, de las buenas vibras de los animales hacia el hombre. Lara nos invitó a que asistamos a la presentación de su libro Las Raíces de Akasya: Vida y despertar de una chamana moderna, que tendrá lugar el 20 de mayo, a partir de las 18,30 horas, en la Librería Agapea, de Palma.

Chamán

Sacándola del grupito de personas con las que está, le pedimos que nos hable de su libro. «Desde niña he estado muy vinculada a las letras, pero siempre desde la perspectiva del lector –nos dice, apoyándose en la barandilla de la escalinata que lleva a la terraza del hotel–. Sí es verdad que iba escribiendo diarios donde plasmaba todas las visiones que tenía… Pero a raíz de atravesar la noche oscura del alma, es decir, habiendo culminado el proceso de tristeza profunda y desolación, donde tu mente y todo tu ser sucumbe al miedo, sin encontrar el camino para poder salir de la oscuridad, lo cual me sucedió a raíz de la muerte de mi padre, decido abrir mi don al mundo... Y mi don es el chamanismo, el cual me permite conectarme con espíritus que están en otras dimensiones, cosa que descubrí cuando era una niña, lo cual cuento en el libro. Sí, por entonces ya tenía esas conexiones, que me dejaban en un estado que alarmaba a mis padres, puesto que parecía que me desmayaba, por lo cual me sometieron a pruebas neurológicas que no detectaron en mi ninguna dolencia, ni nada por el estilo. De adolescente, a través de mis poderes, traté de ayudar a otras personas a resolver sus problemas, sobre todo los que tenían que ver con el espíritu, no con la materia, pero al no ser comprendida por todas, recibí cierto desprecio, por lo que lo dejé, recuperándolo después de pasar el dolor que me ocasionó la muerte de mi padre».

La oveja negra

Lara nos confiesa que el libro «está escrito desde el amor, la comprensión y las dificultades que la vida te presenta. Es, como he dicho, un libro autobiográfico, en el que no solo cuento mi vida y el despertar como chamana, sino que ofrezco al lector perspectivas desde el amor hacia el conflicto por ser diferente, y lo que conlleva respecto a los conflictos cotidianos con tu propia familia, tratando con cariño a la ‘oveja negra’ del árbol genealógico del que cada ser es perteneciente. Quiero decir con ello que no siempre las ‘ovejas negras’ de la familias son lo peor de las mismas, sino que son como son porque quieren poner a cada uno de sus miembros en su sitio. Porque el objetivo principal del libro es el de integrar el perdón, la gratitud y la aceptación para poder llegar a un estado de paz. También el lector podrá encontrar entre sus páginas lo que ocurre después de la muerte. O te lo digo de otro modo: todo el proceso evolutivo que le sucede a nuestra alma desde que fallecemos».

Y entre otras cosas nos habla también del importante papel que juegan los animales en nuestras vidas, «trayéndonos la medicina que poseen, lo que se traduce en una gran lección de crecimiento personal y espiritual para el humano que tenga la suerte de ser acompañado por ellos». Tres recordarnos día, hora y lugar donde presentará el libro, Lara recomienda su lectura por varias razones, entre ellas, «porque abarca la mente, el cuerpo y el espíritu, trayendo consigo ayuda para quien la quiera aceptar».