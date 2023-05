Un estudio sueco de casi 3 millones de mujeres publicado por 'The BMJ' no ha encontrado pruebas de un mayor riesgo de cambios menstruales tras la vacunación con COVID-19. Se hallaron asociaciones débiles e inconsistentes entre la vacunación con COVID-19 y el contacto con la asistencia sanitaria para la hemorragia posmenopáusica y fueron incluso menos consistentes para las alteraciones menstruales y la hemorragia premenstrual.

Según los investigadores, estos resultados no proporcionan ningún apoyo sustancial a una asociación causal entre la vacunación con COVID-19 y los diagnósticos relacionados con trastornos menstruales o hemorrágicos. Muchas mujeres han notificado cambios en sus periodos tras la vacunación con COVID-19, como el número de días que sangran y la intensidad del flujo. Los autoinformes pueden captar acontecimientos que normalmente no darían lugar a un contacto sanitario, pero que pueden ser lo suficientemente perturbadores como para ser relevantes para las mujeres afectadas. Pero calcular la fuerza de una asociación potencial basándose en autoinformes puede ser poco fiable. Para abordar esta cuestión, investigadores de Suecia recurrieron a datos de registros sanitarios de alta calidad para evaluar los riesgos de alteraciones menstruales y hemorragias tras la vacunación con COVID-19 en 2.946.448 mujeres de entre 12 y 74 años entre diciembre de 2020 y febrero de 2022. El contacto con la atención sanitaria incluyó visitas de atención primaria, visitas ambulatorias a especialistas y días de estancia hospitalaria relacionados con alteraciones menstruales o sangrado antes o después de la menopausia. Noticias relacionadas Fernando Simón cree que la obligatoriedad de la mascarilla se eliminará pronto en farmacias La vacunación de la COVID-19, en el limbo Más noticias relacionadas Los riesgos se evaluaron por vacuna (Pfizer-BioNTech, Moderna u Oxford-AstraZeneca) y dosis (sin vacunar y primera, segunda y tercera dosis) en dos ventanas temporales (1-7 días, considerado el periodo de control, y 8-90 días). En el análisis principal, más de 2,5 millones (88%) de las mujeres recibieron al menos una vacuna COVID-19 y más de 1,6 millones (64%) de las mujeres vacunadas recibieron tres dosis durante el periodo de estudio. Los mayores riesgos de hemorragia en mujeres posmenopáusicas se observaron después de la tercera dosis en la ventana de riesgo de 1-7 días (28%) y en la ventana de riesgo de 8-90 días (25%). El ajuste por factores socioeconómicos, uso previo de asistencia sanitaria y por varias afecciones médicas específicas sólo tuvo un efecto modesto sobre estos resultados. Los análisis de las vacunas individuales y el riesgo de hemorragia posmenopáusica sugirieron un aumento del riesgo del 23-33% después de 8-90 días con Pfizer-BioNTech, y Moderna después de la tercera dosis, pero una asociación menos clara con Oxford-AstraZeneca. En las mujeres premenopáusicas, se encontraron asociaciones débiles para las alteraciones menstruales o hemorragias después de la vacunación con cualquier dosis (13% u 8% después de 1-7 días y 6% o 1% después de 8-90 días, respectivamente). Sin embargo, el ajuste por otros factores eliminó casi por completo estas asociaciones débiles, lo que sugiere que es improbable un efecto causal. Se trata de resultados observacionales y los autores señalan varias limitaciones, como el hecho de que el tiempo transcurrido entre el inicio, el comienzo de los síntomas y la fecha de contacto con la asistencia sanitaria puede ser considerable, lo que dificulta la interpretación del efecto de las diferentes ventanas de riesgo. No obstante, se trata de un estudio de gran tamaño con un seguimiento casi completo, en el que se utilizaron datos obligatorios de registros nacionales. Por ello, afirman que han observado «asociaciones débiles e inconsistentes entre la vacunación contra el SRAS-CoV-2 y los contactos sanitarios para la hemorragia posmenopáusica, y aún menos consistentes para las alteraciones menstruales, y la hemorragia premenstrual». Y añaden que «estos hallazgos no proporcionan ningún apoyo sustancial para una asociación causal entre la vacunación contra el SARS-CoV-2 y los contactos sanitarios relacionados con trastornos menstruales o hemorrágicos».