Estuvimos en la presentación del libro La decisión de un inmigrante, escrito por Kor Alessandro, un brasileño que conocimos hace unos ocho años, cuando por primera vez vino a Mallorca con la intención de instalarse en la Isla para trabajar.

La presentación corrió a cargo del escritor Carlos Ordinas, que fue quien le tradujo el libro del portugués al castellano. Tenía que presentarlo con él Patricia Chinchilla, pero una llamada desde La Casa del Libro de Barcelona, para que presentara allí su libro Sin reglas, se lo impidió. También asistieron al acto Pablo Blanco Abadía, director del digital Baleares sin fronteras; Lázaro Lucio, inmigrante, excapoeira y abogado, carrera que estudió en Palma, y Martín Garrido, director de cine y escritor.

«Hacemos los trabajos más duros»

Recordamos que en su primera venida a Mallorca, Kor Alessandro nos habló de los numerosos problemas con los que a diario tenía que enfrentarse un negro en Brasil, y más si era homosexual, como él. «De no haber sido por los negros –nos recordó–, Brasil no hubiera sido lo que es hoy, pues muchas de las cosas que ha conseguido han sido gracias a la mano de obra de ellos... De nosotros. Sin embargo, somos mal vistos. Somos un problema… O al menos es lo que muchos de nuestros compatriotas piensan de nosotros. Sí, porque el racismo está muy pronunciado en mi país. Y si encima, como yo, eres gay, peor todavía. Sobre todo en la época de Bolsonaro... Que en otras épocas también, pero no tanto… Aunque, según las estadísticas, cada 23 minutos matan a un negro, y cada hora y media muere violentamente un gay. Imagínate si además de negro eres gay… Los únicos negros que están considerados, y son respetados, son los jugadores de fútbol y los grandes bailarines de samba. Los demás solo contamos para hacer los trabajos más duros, para vivir como podamos, siempre rodeados de inseguridad».

Kor, nacido en la localidad brasileña de Aracaju, se crió, como quien dice, en la favela, también un lugar peligroso, incluso para los que viven en ella, «pues no sabes lo que te vas a encontrar». Viendo el panorama que allí tenía, decidió venirse a Europa, y de Europa optó por Mallorca, para, años después, instalarse en Luxemburgo, donde vive actualmente.

«¿Que por qué me fui a este país…? En Mallorca vivía feliz, pero en el hotel donde trabajaba, dos personas –según cuenta en el primer capítulo del libro– le hicieron la vida imposible, «por lo cual, y muy a mi pesar, dejé el hotel, salí de Mallorca, me fui a Eivissa y luego a Luxemburgo, donde la vida no es tan difícil. Por ejemplo, allí el transporte es gratuito, lo cual, para una persona que llega sin apenas recursos, y se dispone a buscar un trabajo, puede desplazarse por todo el país gratuitamente, lo cual significa no hacer un gasto. Y encima, este país tiene el salario más alto de toda Europa, igual que la seguridad, que es muy grande. En cambio, los alquileres son altos, pero si ganas dinero no tienes problemas».

Historias de inmigrantes

Una vez allí, trabajó en la banca, en el aeropuerto, en una compañía de aviación, y también como modelo, bailarín, profesor de pilates... «Lo cual me permitió escribir mi segundo libro, que acabo de presentar en Palma. Un libro lleno de historias de inmigrantes. Por lo tanto, un libro muy real, ya que lo que se cuenta en él ha sucedido. Y todo en torno a la inmigración… Sobre todo a lo que supone tener que dejar tu país, tu familia y tus amigos y buscarte la vida en otro lugar, donde apenas conoces nada, ignorando, además, cómo vas a ser recibido. Y como no es fácil conseguir el permiso de residencia, ni el de trabajo, tienes que vivir como puedes, aceptando los trabajos que te ofrecen cobrando menos que otros... Porque, o lo aceptas o no trabajas… Por eso me pregunto: ¿Por qué tardarán tanto los gobiernos en regular la situación del inmigrante? Porque con ello, en muchos casos, crean un problema al inmigrante, que sin poder optar a un trabajo legal, no le queda más remedio que cobrar en negro o caer en la delincuencia».

Segundo libro

La presentación tuvo lugar en el Moasis, centro de coworking, sito en la Plaça d’Espanya, con la sala, no muy grande, completamente abarrotada… En cuanto al público, la mayoría extranjero, estuvo muy atento a lo que allí se decía –casi todo en torno al libro de Kor, y por extensión a la inmigración y a los problemas que esta conlleva–, público que en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después de la presentación, sacó el móvil para hacer una foto, o hacerse un selfie, lo cual nos pareció inaudito.

En varias ocasiones, Alessandro insistió en que La decisión de un inmigrante, ha sido producto de una investigación que he llevado a cabo a lo largo de seis años, en los que he hablado con inmigrantes que me han contado sus historias, y sobre todo lo que han tenido que pasar a veces por conseguir un trabajo, sufriendo un asedio laboral y en ocasiones sexual, cosa por las que –reconoce– también he pasado yo, pues más de una vez he tenido que pasar por una cama para obtener algo…». Con anterioridad a esta obra, Alessandro, que está nacionalizado español, escribió otra, a modo de autobiografía: Elegante, negro, gay e inmigrante. Muy buena, por cierto.