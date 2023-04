Recientemente, en Gandía, se celebró el primer torneo nacional de lanzamiento de hachas. A decir verdad, además de competición, el evento dio la oportunidad para reunir a salas de lanzamiento de hachas y establecer objetivos en común, entre otros, crear una liga nacional y una federación que reúna a todos los clubs de lanzamiento de hacha que hay en España.

A todo esto nos lo cuenta Juan Riera, que junto con Franco Geninazza, son los propietarios de este local de lanzamiento de hachas, que regresaron de Gandía muy impresionados, tanto por la organización del torneo, como por la pasión y el compañerismo que reinó en todo momento, lo cual les ha motivado muchísimo.

Por otra parte, Juan, que nos recuerda que hace poco más de un año abrieron las puertas de sus instalaciones, señala «que a lo largo de este tiempo hemos detectado un incremento en el número de personas que prueba esta nueva, y emocionante, forma de entretenimiento, lo cual no nos sorprende, ya que el lanzamiento de hachas es una actividad emocionante y desafiante que ha ido ganando popularidad en los últimos años, tanto en España como en otros países, por lo que estamos encantados de ofrecérsela a nuestros clientes».

Diana portátil

A la vuelta de este campeonato -en el que Marc Arrom, lanzador perteneciente a este club, quedó en octava posición-, que sin duda les ha servido de inspiración para seguir mejorando la oferta de su local, «nos anima a seguir buscando formas de crear afición en la isla y, con el tiempo, crear una liga a nivel autonómico, además de organizar algunos torneos, todo eso sin olvidar que nuestro local de lanzamiento de hachas es también un lugar para pasar el rato divirtiéndose y, al mismo tiempo, socializando, pues, como decimos, cada vez son más los que vienen a, cuando menos, probar, puesto que es una actividad sin ningún tipo de peligro ni riesgos, que puede ser disfrutada por cualquier persona, independientemente de su edad y habilidad. ¡Ah! Y añadir que estamos preparando una diana portatil para poder asistir a diferentes ferias y fiestas de la isla, lo cual es una buena forma de dar a conocer este deporte, así como aportar una actividad diferente y divertida».

Cuentan también que ya han mandado algunas solicitudes a los ayuntamientos, «entre otros a la Fira Medieval de Capdepera, sin duda un buen escenario para estrenaremos. Y es que no nos queda más remedio que seguir creciendo». Para una más amplia información sobre esta modalidad deportiva del lanzamiento del hacha a una diana, nos remiten a su web, destralmallorca.com

Seguiremos esperando

Al pasar ayer por la mañana por Cort, dos cosas nos llamaron la atención. Una, ver la cantidad de turistas, que tras estar callejeando por el caso antiguo, unos con guía, otros solos, a su bola, terminan en dicha plaza, y que casi todos se hacen una foto ante el olivo.

Y dos, tras haber visto hace unas semanas un andamio metálico frente a la puerta de la derecha del Ajuntament, según se mira a su reloj, y pensando que sobre ella habrían colocado el escudo, similar al que hay sobre la otra puerta, vimos que no. Que habían quitado el hierro doblado y oxidado que sobresalía de la pared desde hacía mucho tiempo, y en su lugar había quedado una mancha de color blanco. Si con ella pretenden hacer olvidar la chapuza que suponía ver a diario el hierro oxidado saliendo de la pared… Pues no lo han conseguido. Así que seguiremos esperando…

Enfadado

José Antonio Boned López, que es el Delegado para Balears del Tiro al vuelo (a hélice) y, además, presidente del Club Palma de Caza y Tiro, está muy descontento con el Pacte en general, y con el Ajuntament de Palma en particular. Las razones que esgrime son que el Consell de Mallorca organizó la Gala del Deporte y no invitó, «ni a Toni Mairata, campeón europeo de tiro, ni al Club Palma de Caza -dice- y Tiro que presido, habiéndose proclamado en los dos últimos años Campeón de España. Por ello consiedero que, ignorando a Toni y a nuestro Club, así como a los niños mayores de 14 años que tenemos practicando tiro, y que son campeones de Balears, ha sido muy injusto lo que han hecho con nosotros».

Por otra parte no entiende cómo el Pacte prohibió el tiro a pichón, cuando en otras comunidades españolas está permitido, y además está apoyado por el Consejo Superior de Deportes y el Senado. Y por otra, tampoco comprende como si en cualquier localidad de la isla se puede entrenar y hacer pruebas, incluso campeonatos del tiro de hélice, la cual, la hélice, es de plástico reciclable, en Palma siempre hay problemas por parte del Ajuntament, al no querer firmar los permisos, o dándonos largas para conseguirlos. Por ello, al no tener tampoco campo de tiro en Palma… En realidad, de los doce que había solo queda uno, que está en Cala Millor, lo que supone a los tiradores de Palma y Andratx tener que hacer muchos kilómetros, cuando si tuviéramos uno en Palma ese problema dejaría de existir, y… Pues, como carecemos de campo, nuestro club entrena una vez al mes en el campo de Algaida, que es dónde también organiza los campeonatos. Por todas estas razones -apostilla- nos sentimos, dentro del deporte en general, de los peor tratados».

¿Soluciones…? Boned, a corto plazo, no las ve. «Porque esos permisos se consiguen si quién los da no pone tantas pegas como las que nos pone Cort a nosotros… Ya digo, en los ayuntamientos de Felanitx, María de la Salud, Algaida, entre otros, te dan esos permisos cuando los solicitas. ¿Por qué no en Palma?».

Dos actos previstos

Nermin Goenec y Roman Hilmann, creadores del Exprésate, espai cultural, sito en la Plaça de l´Esglesia, del Coll, nacido para dinamizar culturalmente , además del Coll y Ciutat Jardí, es Molinar, nos envían el programa de los dos actos más inminentes que tienen pensado realizar en breves fechas, ambos frente a su espai..

Así, este sábado, 22 de abril, a partir de las 18 horas, Juan Rodríguez, conocido como El poeta del asfalto, dará un recital de poesía. (A José Luis se le llama El poeta del asfalto porque gran partede su vida se la ha pasado asfaltando calles, plazas y carreteras. Pero ello no significa que sea el asfalto quién le inspire, sino que, a veces, la inspiración le llega asfaltando... Aparte de que no teniendo nada que ver la poesía con el asfalto, que a uno se le conozca como el Poeta del asfalto, cuando menos no deja de ser curioso. Vamos, que mola...). Por otra parte, el próximo sábado, 29 de abril, a las 18,30 horas, el pintor gallego, con largas estancia en Palma, Franck Sastre, pintará un cuadro en directo. Y por otra nos dicen que son varias las actividades que tienen previstas para este verano.