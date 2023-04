Planes de ocio en Mallorca: ¿Qué hacer este fin de semana?

El fin de semana ya vuelve a estar aquí. Después de una semana distinta y corta, tras ser festivo el lunes 10 de abril, no hemos tenido que esperar toda la semana para que llegue el sábado y el domingo. Así que toma nota porque hay una gran variedad de planes de todo tipo en Mallorca que no puedes dejar escapar. Ir al Diumenge de l’Àngel, pasear por alguna de las fires que hay en varios municipios de la Isla o ver una obra de teatro es solo un pequeña parte de todo lo que puedes encontrar.

Diumenge de l'Àngel

Los ciudadanos de Palma vuelven a reunirse este fin de semana para celebrar su particular pancaritat en el Castell de Bellver donde tendrá lugar el 16 de abril, el Diumenge de l’Àngel, una fiesta de carácter popular en la que se celebra, desde 1984, el festejo del Ángel Custodio. La celebración contará con un intenso programa de diferentes actividades para todas las edades que puedes consultar aquí. El primer acto arrancará a las 11.00 horas con la subida de los asistentes desde las puertas del Castell de Bellver a la fortificación, acompañados por los xeremiers de Palma y la plantada de los gigantes de Son Rapinya, Son Cladera, Son Espanyolet y la Obra Cultural Balear, y los capgrossos del Molí del Rafal-Vivero, del Rafal Vell, y del Drac de na Coca en el vial del castillo.

'Fires' y diversión

Este fin de semana se realizan varias fires en Mallorca para todo tipo de gustos. Alcúdia celebra de viernes a domingo la diecisiete edición de la Fira Nàutica i de la Sípia. Una cita con la gastronomía y el entorno marítimo a través de la muestra de platos elaborados con sepia y actividades náuticas y para familias y amigos. Calvià instalará el 15 y el 16 de abril su fira d’ Oví i Capri. La feria contará con un gran programa de actividades para todas las edades y acercará, una vez más, el campesinado local a las personas que la visiten. Muro celebra del 14 al 16 de abril su fira de Sant Francesc. Ruta de tapas y pinchos, batucada, exposición o una muestra de ganadería es una parte de los que puedes encontrar. Y para terminar, a la Colònia de Sant Jordi llega la fira de la Sal, en ella habrá puestecillos de sal y especies, demostraciones de cocina o actividades infantiles.

Grandes estrenos

Una noche de cine y palomitas siempre hace bien. De entre los estrenos de esta semana en las salas de cine encontramos una nueva película de vampiros, Renfield, con Nicholas Hoult y Nicolas Cage como protagonistas, y una nueva adaptación de la novela de Los tres mosqueteros. En la cartelera también estará la comedia española Temporada baja y el thriller de suspense Conspiración en el Cairo.

Obras de teatro

Las obras de teatro son siempre una buena opción y este fin de semana hay para todo tipo de edades y gustos. El Auditorium de Palma presenta el sábado y domingo a las 17.30 horas La princesa de Motunui. Esta representación, destinada sobre todo a los más pequeños de la casa, es la historia de Vaiana, una joven entusiasta del mar y la única hija del jefe de la aldea de Motunui. Cuando los marineros de su aldea no pueden pescar ningún pez y todas las cosechas fallan, Vaiana decide emprender una arriesgada aventura para salvarla junto al semidiós Maui. En el caso de que prefieras un concierto, el grupo El Consorcio, formado por Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, aterriza el sábado a las 20.00 horas. El grupo vocal cantará sus grandes éxitos como El vendedor, La otra España, Qué pasará mañana, Secretaria o Quién te cantará. Por otra parte, Pell de Sargantana llega el viernes y el sábado a las 20.00 horas al Teatre Principal, un thriller de teatro digital para retratar a una prostituta de lujo. Otra propuesta es la obra Amèrica. El once de septiembre de 2021, una importante familia de la alta burguesía barcelonesa recibe una visita inesperada que revelará el secreto más terrible de la historia familiar. Si te has quedado con ganas de descubrir más puedes ir a verla el domingo a las 18.00 horas.