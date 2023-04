La transformación digital se estuvo preparando desde hace más de una década, pero la pandemia le dio el impulso final para concretarse; invitándonos a migrar hacia el entorno digital, incluidas a las formas de trabajar y las profesiones especializadas, que deben amoldarse para todas estas nuevas tendencias digitales. Esto invita a todos los empleados y futuros trabajadores a descubrir esta nueva era laboral, y no solo adaptarla a su vida, sino al revés también, adaptándonos a lo que se viene.

Los últimos años nos han enseñado que siempre será una ventaja estar bien preparados. Hoy vivimos en un mundo aún más dinámico y cambiante, por ello, es importante que las empresas estén al tanto de las tendencias de recursos humanos que marcarán el éxito de sus áreas, para adaptarse y seguir siendo competitivas.

A continuación, te contamos las top 10 tendencias laborales que vienen para el 2023:

1. El Currículum Vitae

Hace unos años, el currículum vitae era algo muy simple donde uno se explayaba, con largos párrafos, todo lo que estudió, donde trabajó, muchas referencias para que en la empresa puedan llamar y verificar, y algún que otro dato sobre uno mismo. Hoy en día el currículum vitae abarca mucho más que eso.

Siempre se lo pensó como tu carta de presentación a las distintas empresas, pero ahora tenemos más libertades. No hace falta poner largos textos donde expliquemos todo lo que hicimos y sabemos hacer. Es importante dedicarle el tiempo necesario al armado del CV, especificando a dónde va a ser enviado, para poder poner la información relevante de esa empresa. Ya no es necesario poner todo lo que estudiamos o en donde trabajamos, si no es importante para la empresa a la que nos queremos presentar.

El diseño también cambió. Si bien se siguen viendo los clasicos CVs, de hoja blanca y letras en negro, hay muchos más diseños disponibles, que puedan demostrar tu personalidad con solo mirar la hoja.

2. La cultura de la confianza

Los trabajadores del futuro son conscientes de todo lo que pueden ofrecer a las organizaciones, y todo lo que cada uno vale y merece al respecto de su esfuerzo, por eso esperan que las compañías establezcan relaciones de confianza con ellos. En la actualidad, el talento requiere ser valorado y medido por objetivos específicos, que le permiten al trabajando ser flexible con el tiempo, y así tener un equilibrio sano entre la vida laboral y la personal.

Cada empleado es consciente de que es lo que tiene que hacer y cuanto tiempo debe dedicarle a eso. Depende de cada uno cuánto tiempo va a dedicar a cada parte del trabajo y, por consiguiente, cómo va a organizarse el día a día. Ya no es necesario empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Si eres una persona que prefiere dormir un poco más, o entrenar antes de comenzar a trabajar, entonces el cielo es su límite.

3. Disminución de la jornada de trabajo

La confianza en el empleado, lleva también a la revisión de la duración de la jornada de trabajo. ¿Cuándo se estableció que cuanto más trabajas, más trabajo hacías? Eso pasó a ser tema del pasado. Atrás quedaron esas largas jornadas laborales y la productividad medida por horas.

Ya desde inicios del 2022 muchos países se estaban haciendo esta pregunta y continúan explorando opciones alrededor de ella. Los resultados que han obtenido son evidentes tanto para el trabajador como para las empresas: se divaga menos en la jornada laboral y el alcance de objetivos se ha incrementado.

4. The Great Resignation

Esta tendencia hace referencia a la gran cantidad de personas que han renunciando a sus trabajos como respuesta a la insatisfacción profesional que sienten y la necesidad de tener mejores condiciones laborales a raíz de la pandemia. Fue un éxodo que experimentaron varias empresas desde el 2020. Los factores que influyeron en la aparición de esta tendencia son el surgimiento de reflexiones sobre la vida a partir de la enfermedad y la muerte, y la reestructuración de los horarios para dar paso al trabajo remoto o híbrido.

De la mano de esta tendencia, surge también la idea de la renuncia rápida, que ha ganado popularidad, convirtiendo a la 'antigüedad' en un beneficio sin valor agregado. Hablamos de personas que dejan sus trabajos antes de cumplir el primer año. Si no se sienten contentas o satisfechas con una nueva oportunidad, con el sueldo, o el ambiente no dudarán mucho en hacer el cambio.

5. Trabajo a distancia

Esta es otra tendencia de trabajo 2023 que llegó desde hace tiempo y se ha instalado para quedarse. Comenzó debido a la pandemia, pero ahora es evidente que el trabajo se puede hacer de forma remota y alcanzar los objetivos al mismo tiempo, mientras se ahorra el costo de los espacios físicos de oficina.

Es por eso que muchas empresas están creando y facilitando puestos de trabajo 100% en equipos remotos, semi remotos (flexibles) o basados en el trabajo híbrido, en los que se fomenta el uso de herramientas virtuales para realizar reuniones y hacer una gestión eficiente de proyectos.

6. Deslocalización del trabajo

Gracias a esta flexibilización laboral, muchas empresas han visto la oportunidad de aumentar su productividad y alcanzar conexiones globales a través del reclutamiento global vía offshoring (es el proceso mediante el que una compañía deslocaliza parte de su proceso de producción, así como aspectos internos de la compañía, a otras zonas geográficas), encontrando y contratando talento internacional.

De esta forma, pueden mantener sus costes de operatividad al mínimo mientras que sus equipos internos se vuelven más ágiles, ganando, así, trabajadores más felices que cumplen con sus objetivos comerciales en niveles óptimos.

7. Chief Remote Officer (CRO)

Está claro que el trabajo remoto llegó para quedarse y, en ese sentido, posiciones como los CROs son cada vez más frecuentes en los equipos de las compañías globales. Estos profesionales son los encargados de garantizar la buena experiencia de los equipos internacionales. Tareas como la organización de eventos en persona, la coordinación de las jornadas en diferentes zonas horarias, las estrategias de compensación y las herramientas de comunicación interna, son algunas de las responsabilidades de los CRO.

8. Vacaciones flexibles

La orientación hacia los resultados de los equipos remotos genera un cambio de pensamiento tanto en las organizaciones como en los colaboradores. Los períodos de descanso laboral colectivos u obligatorios en momentos específicos del año son cosa del pasado. Las nuevas generaciones manejan sus tiempos a conveniencia y los días de vacaciones ahora pueden ser ilimitados.

9. Multiempleo, la alternativa de muchos

El trabajo remoto ofrece un sinfín de beneficios a los colaboradores, uno de los principales es el control de su tiempo, ya que esta modalidad suele regirse por el cumplimiento de objetivos, lo que hace que los empleos pasen de ser Jornada Completa, a Media Jornada. Tomando provecho de esto, la fuerza laboral está optando por tener más de un trabajo para contar con diferentes fuentes de ingreso.

10. Contratación y outsourcing

Ya sea subcontratar profesionales externos para realizar tareas y proyectos específicos, o contratarlos para que trabajen como parte de su equipo, utilizar ayuda extra por fuera de la empresa para crear equipos de alto rendimiento es una tendencia del mundo laboral actual. Cada vez más empresas están aprovechando tendencias en RRHH como ésta para alcanzar sus objetivos comerciales de forma rápida y rentable.

Los freelancers son otra de las tendencias en el 2023, lo que hace que este tipo de contrataciones sea un ganar-ganar para todos: las empresas tienen una ayuda extra en algunos momentos del año y los freelancers tienen trabajos asegurados en algunas empresas por un tiempo determinado.