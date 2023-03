Pasión mallorquina por los concursos

Los telespectadores más fieles habrán reconocido alguna cara en diferentes concursos. La pasión televisiva y cierta competitividad lleva a algunos a enamorarse de estos formatos hasta convertirlos en su particular hobby. Es el caso de Jaume Munaret (Palma, 1993) y Xavi Ara (Palma, 1999), dos jóvenes mallorquines inmersos en los talent shows: entre los dos han pasado por ocho concursos distintos y superan los 200 programas.

A Jaume Munaret siempre le han llamado la atención los concursos. Aún hoy confiesa quedarse «embobado» mirando la televisión. En 2017, con 24 años, dio el paso y se apuntó, junto con tres amigos, a Boom, el programa presentado por Juanra Bonet en Antena3. «Siempre he sido un poca vergonya y era como si lo hubiera hecho toda la vida- rememora-. Antes de entrar a plató sí que estaba nervioso, pero cuando veo la cámara disfruto y me crezco». Aunque de esa primera experiencia salió con los bolsillos vacíos, se llevó un buen rato y un viaje con sus amigos, con gastos pagados. Después, siguió apuntándose a todos los concursos que veía él solo. Reconoce ser un tipo competitivo, pero en el buen sentido: «Cuando pierdo no me enfado con el que gana, sino conmigo mismo». Va con el objeto de pasárselo bien, aunque, reconoce, también quiere ganar.

Participó posteriormente en El concurso del año, Ahora Caigo, El Cazador y Ja nedam, de IB3. En este último, tenía que superar una serie de pruebas, como encontrar objetos entre la arena o acertar preguntas relacionadas con Baleares. Ganó 900 euros. Uno de los concursos que más le han marcado fue Jo en se més que tu, producido por Nova Televisió. Formó equipo con uno de sus mejores amigos y con su padre, uno aportaba el cachondeo y otro, la experiencia. El gran bote lo ganó hace menos de un año, cuando se convirtió en el concursante con más programas en Alta Tensión, de Cuatro, presentado por Christian Gálvez. Tras 107 programas seguidos a lo largo de cinco meses de grabación, se hizo con 24.000 euros, con los que ha podido pagar la entrada de la hipoteca de su nueva casa.

Xavi Ara, otro mallorquín enamorado de los concursos televisivos, comenzó su andadura con 12 años, cuando trató de apuntarse a la edición infantil de Ahora Caigo. Se quedó con las ganas, sin recibir la tan ansiada llamada. Pero lo tenía claro y el mismo día en que cumplió la mayoría de edad, llamó para apuntarse al casting. Seis meses después, cumplía su sueño. No ganó ningún premio y, además, acabó con dolor de espalda: «Personalmente, me hizo un poco de daño al caer de la trampilla, estaba muy nervioso». Pese a ello, ha convertido los concursos en una de sus pasiones: apareció en Agafa'm si pots i Jo en se més que tu y ahora tiene en mente acudir a La Ruleta de la Suerte.

Los dos mallorquines animan a los acérrimos 'fans' de estos formatos a participar. «Lo más importante es ser tú mismo, porque se nota mucho su intentas representar un papel y no lo disfrutas tanto», apunta Jaume. Xavi recomienda ser conscientes de las propias limitaciones: «Hay concursos que exigen una mayor exigencia de conocimientos, como Pasapalabra o Saber y Ganar, a los que es difícil acceder y ganar. También es muy importante la figura del presentador, porque te hace sentir cómodo y quita presión a la situación».