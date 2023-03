El Campeonato de Coctelería de les Illes Balears, en su 68 edición, celebrado en la Escola d’Hoteleria, organizado por la Associació de Bartenders, ha destacado por el alto nivel en cada una las 15 propuestas presentadas. Estudiantes y profesionales del sector han tenido que demostrar durante toda la jornada, además de su buen hacer con las cocteleras y combinados, otros conocimientos ante el jurado, superando un examen con más de 30 preguntas, una prueba de cata y una presentación de su cóctel, en inglés, ante el público asistente.

José Cortés –Hotel Sa Creu Nova, de Campos–, con su cóctel ‘Mis memorias’, revalida título alzándose con el primer premio en categoría Jefes de Bares, mientras que Adrián Vázquez, de 18 años, estudiante del Centro Integrado de FP Juníper Serra y en prácticas en el bar Nicolás, de Palma, ha obtenido el premio como Joven Bartender, con su propuesta ‘Don’t let me down. «Es un cóctel inspirado en la conocida canción de The Beatles, de los que soy un gran admirador», comentaba Váquez, quien también se alzó con el premio a la Mejor Decoración.

Biel Llabrés, de Terraza 360, e Isamel Sbai, de la Escola Puig de sa Font, se han alzado con el segundo y tercer puesto respectivamente en categoría Joven Bartender. Por su parte Biel Ramón, de Terraza 360, y Ángel David Pérez, de Brass Club, fueron segundo y tercero respectivamente en la categoría Jefes de Bares. Biel Ramón también ha obtenido la mejor puntuación de examen y cata.

El presentador Xisco Barceló y Sonia Pou, relaciones públicas de la Associació de Bartenders, dirigieron el concurso en el que los participantes han tenido cinco minutos para realizar su cóctel, previa preparación de la decoración. La prueba más dura, para prácticamente todos, ha sido la explicación en inglés. El público ha podido, durante las tres horas de concurso, visitar los distintos puestos, distribuidos en el salón de actos de la Escola, y conocer las novedades de las marcas patrocinadoras.

José Cortés, a sus 31 años, natural de Sevilla, volverá a participar en el campeonato nacional que se celebrará a final de año en Tenerife. «Vine a Mallorca en 2012 a buscarme la vida y para trabajar en lo que más me gusta, la coctelería», ha señalado tras su victoria. En los últimos años ha obtenido diversos premios y galardones, pero «me gustaría aspirar al concurso mundial».