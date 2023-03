Noches atrás, en un lugar de la calle General Ricardo Ortega, de Palma, un grupo de vecinos de la misma, junto con el concejal de Cort adscrito al Grupo Mixto, del partido Coalició per Palma, Josep Lluís Bauzà, y aspirante a la Alcaldía de Palma por dicho partido en las elecciones de mayo, se concentraron para protestar por el retraso de las obras de remodelación de parte de dicha vía –concretamente la comprendida entre Joan Alcover y Manuel Azaña–, que el alcalde Hila ordenó que se llevaran a cabo en el pleno del pasado 28 de julio de 2022, pero que, sin embargo, no se ha puesto ni siquiera un ladrillo en la acera. Lo único que sí se ha hecho es podar los árboles, que con la reforma quitarán. Porque por lo demás, las pocas farolas que hay iluminan como si fueran velas, las aceras se hacen más intransitables cada día que pasa debido a su mal estado, que tiende a empeorar, algún que otro bache en la calzada…

Los vecinos, como decimos, se manifestaron pacíficamente llevando consigo la fotografía del anuncio que Cort colocó en la entrada de dicha calle por Avenidas, en el que ponía, en grandes letras, ‘Renovació integral del carrer General Ricardo Ortega’, subtitulándolo con la frase: Fem de Palma una Ciutat més sostenible i humana. Por lo que tenemos entendido, en el próximo pleno del mes de abril, la citada remodelación de dicha vía, de momento –como decimos- ni siquiera empezada–, podría tener su protagonismo. Veremos ese día qué contesta a los vecinos la autoridad competente.

Bellver

Por otra parte, el nuevo parque que Cort construyó el pasado invierno en el parque que ya había en Bellver, más que suficiente para los vecinos de la zona, está creando problemas, ya que vecinos de otros barrios de Palma van a pasar allí algunas horas de los sábados, domingos y días festivos, originando, por una parte, atascos descomunales en las calles estrechas de la barriada, que a su vez impiden la salida de los coches de los garajes –el sábado pasado, un vecino paso más de 15 minutos esperando a que una visitante, que estaba en las tirolinas, retirara el coche, que había aparcado ante el vado permanente del aparcamiento de aquel. Por otra parte, al asentarse los visitantes en el parque, las voces y la música que ponen se escucha por todas partes, y además, los vecinos se han quedado perplejos viendo cómo el camino que iba desde el Castell de Bellver hasta el citado parque ha sido asfaltado. ¡Ah! Y en cuanto a algún policía que vigile u ordene el trafico, cero patatero. «Llega –cuenta una vecina– cuando llamas media docena de veces».

Y otra cosa, en el caso de que hubiera una emergencia, bomberos y ambulancias lo tendrían complicado para llegar hasta allí. Como también lo tendría muy difícil para salir de la zona cualquier vecino con una urgencia. Visto lo visto, los vecinos entienden lo que no entiende Cort: que este lugar no es el adecuado para construir un parque de estas dimensiones, ya que no tiene infraestructura suficiente para sostenerlo. También les llama la atención el silencio de ecologistas y la AVV del barrio, más preocupada, según nos cuentan, por lo que pasa en la zona baja de la barriada que por lo que ocurre en el bosque. Pues ahí queda eso: a la espera de una solución que satisfaga a los vecinos.

De regreso de Etiopía

Luis Maraver, recién llegado de Etiopía, de donde regresa con numerosos apuntes tomados en aquel país, expone el próximo jueves, 30 de los corrientes, en el Rialto Living. La exposición, que contará con la presencia del artista, se inaugurará, bajo el título de En el camino, a las 19.00 horas. Nos vemos allí, ¿no? Porque Luis siempre sorprende para bien…

No puede quejarse

Ya tenemos una de las canciones que apunta a canción del próximo verano. Bombero se titula y la cantan Manu Blanco y Jasira DJ, además de cantante, bailarina y artista. Bombero ha sido producida por Luis Rodríguez y Philip Escaño, con la coordinación de Sarah Dauber, de Team 33. Se trata de un tema muy pegadizo que, ya verán, va a sonar en muchas pistas en los próximos meses

Nos comenta Manu que este año regresa pletórico y en la mejor forma jamás imaginada –por él–. Por una parte, sigue al frente de su programa en Radio Murta, por otra, como DJ, maestro de ceremonias, showman y presentador, no le va a faltar trabajo a lo largo del verano. «Sí, estoy encantado con la que se me avecina, porque, por ejemplo, empiezo el día uno de abril con un triplete. Sí, por la mañana presentaré la carrera Pérez, que va desde Reciclajes Pérez hasta las bolas del Puig Major. A continuación, me desplazo a Inca, a un evento de motor del que soy su maestro de ceremonias, y por la tarde voy a Santa Margalida, como DJ, en un tardeo para todo el mundo que tendrá lugar en la Plaça de la Vila. Como verás, un día completísimo».