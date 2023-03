«Las cosas ordenadas ocupan menos espacio que las desordenadas»

Araceli y Mirella son amigas. Y en lo que respecta a sus cosas, muy ordenadas. Aunque si a Araceli le gusta que lo ordenado esté a la vista, «porque si no lo ves, no lo usas», a Mirella le gusta que lo ordenado quede guardado, y no a la vista. Pues bien, pese a esa ligera diferencia, que no lo es tanto, pues ambas pueden combinarse perfectamente, vamos, que son compatibles, tras ver que, aparte de buenas amigas, el orden es el denominador común de ambas, decidieron montar un negocio juntas que tuviera que ver con la amistad y el orden… Y así nació Ordenamigas. Porque, como decimos, siendo ordenadas y además amigas, ¿pues qué mejor que llamar al negocio Ordenamigas…? Y en esas están: ordenando todo lo desordenado que les piden que ordenen.

¿El precio? Depende «El pasado mes de noviembre nos dimos de alta como empresarias, autónomas y emprendedoras. Y desde entonces ordenamos por encargo despachos, habitaciones, armarios, despensas, oficinas… Incluso ya nos han llamado para hacer una mudanza. Nuestros clientes llegaban de Dubái, y antes lo hacía el camión con los muebles y la ropa. Cuando ellos entraron en su casa de Mallorca se encontraron con que todo estaba ordenado y guardado, a la vista o no, pues guardarlo de uno y otro modo se puede, ya que es compatible. Incluso hace bonito y… Pues que cuando llegaron y vieron cómo les habíamos ordenado la casa, quedaron encantados». ¿Que si sale muy caro eso, que le ordenen a uno toda la casa, desde los calcetines a la vajilla, pasando por todo lo demás…?, preguntamos. «Eso depende de lo que tengamos que ordenar. Cuanto más ordenemos más cobramos… Es decir, un servicio nuestro puede costar 150 euros o tres mil. Depende del trabajo que tengamos que hacer. ¡Ah! Tres meses después de haber ordenado algo, mucho o poco, volvemos y vemos cómo está, o cómo lo llevan… Por si necesitan algo…». Separados, fallecidos... Otros de los servicios que suelen hacer Ordenamigas –ordenamigas.com– es reorganizar la casa de separados y divorciados, «sobre todo las de varones, ya que son los que más suelen pedir consejos al respecto». También ofrecen sus servicios cuando fallece alguien. «Servicios para reestructurar la casa, sobre todo. Si nos llaman, sacamos todo lo personal del fallecido: ropa, papeles, joyas, etc., que bien, de acuerdo a lo que nos digan sus familiares, o lo donamos a centros de acogida o gente necesitada, o les facilitamos una tienda donde lo puedan vender». También eso suelen hacer cuando al ordenar una casa, o una habitación, o lo que sea, se encuentran con algo que no van a utilizar. «El cliente puede donarlo, facilitándoles nosotras el lugar donde pueden hacerlo, o venderlo, que si quiere también le indicamos dónde podría… Es decir, partiendo de la base de si es sí –como dice otro de nuestros slogan–, ordénalo, y si es no, dónalo, nuestro trabajo va un poco más allá de ordenar… Ordenar lo que valga, y lo que no, nuestro consejo es, como hemos dicho, donarlo a un ONG o fundación, o venderlo. Como decida el cliente». En una de las fotos que nos muestran vemos, ordenadas, varios pares de zapatos en sus cajas. Ordenadas, por lo que ocupan menos espacio que si estuvieran desordenadas. Pero –preguntamos–, ¿a la hora de elegir el zapato tendrán que abrir todas las cajas, no? «Pues no, ya que en cada caja hemos hecho una ventanita que al abrirla vemos qué zapato hay dentro. Y es que el orden también está en los pequeños detalles». Para finalizar, una pequeña curiosidad. ¿Qué es lo más raro que han ordenado?. «Una furgoneta Camper, propiedad de una empresa dedicada al espectáculo, donde se trasladaba todo lo necesario que requería este. Cuando empezamos estaba revuelto, todo prácticamente ocupado. Cuando terminamos, cada cosa estaba en su sitio, e incluso sobraba espacio».