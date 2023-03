Noche mágica de los deportes de contacto, llega la Mallorca Fight Night IV a Son Amar.

Todos los amantes de los deportes de contacto tienen mañana, sábado, a partir de las 18 horas, una cita con la Mallorca Fight Night IV. Un evento espectacular que se celebrará en el marco inmejorable de la Sala Magna de Son Amar, donde se disputarán un total de 14 combates. Todo ello, con una puesta en escena de luz, sonido, audiovisuales, música y espectáculo sin precedentes en la Isla. La organización, una vez más, corre a cargo de CB Promotions, la promotora de referencia de Balears que para esta ocasión anuncia un show previo a la competición deportiva al más puro estilo Las Vegas. «Antes de comenzar la velada estrictamente deportiva, todos los asistentes van a tener la oportunidad de disfrutar de un gran baile de apertura a cargo del equipo de artistas de Son Amar. Del mismo modo, nos complace poder anunciar que también contaremos con la participación del violinista internacional Alan Álvarez, que de buen seguro levantará pasiones entre el público asistente», comenta Christian Brorhilker, promotor del evento.

En el aspecto estrictamente deportivo podremos afirmar que la Mallorca Fight Night IV es un evento muy exclusivo con combates profesionales en las modalidades de K1, Muay Thai y MMA, y que a falta de unas horas para la disputa del mismo, está a punto de colgar el cartel de sold out (completo). A partir de las 17 horas, todos los asistentes podrán acceder al interior de la sala donde encontrarán sus butacas numeradas. Durante la espera, se proyectarán en las pantallas de la misma vídeos grabados con los peleadores en sus gimnasios, además de una selección de tomas falsas de los mismos. Todo ello intercalado con vídeos promocionales.

Programa de la velada

A las 18 horas, tras el baile inaugural, se disputará el primero de los títulos MFN en un combate de K1 femenino que enfrentará a Miriam Castaño (Dym Badalona) y Lucy Puigserver (Nuksoo Gym). Desde CB Promotions apuestan de una forma firme y decidida por el deporte femenino y serán numerosos los enfrentamientos que tendrán a luchadoras como protagonistas.

El resto de combates serán: Israel Colón (Pascal Gym Ibiza) vs. Charlie Daines (KB Center); Uliana Puolianova (Ultimatum Málaga) vs. Alicia Farrés (Samay Mai); Damir Mohamed (Team Bonilla Melilla) vs. Juanmi Martínez (Team Asenov); Pablo Fernándes (Jai Su de Muro) vs. José González ( Sama Mai); Esther Timoner (RajaFit) vs. Victoria Albons La Furia (Team Asenov); Esteban Bueno (Pascal Gym Ibiza) vs. Najim El Khoulati (Jai Su Muro); Andreas Bibaj (Elite Team Grecia) vs. Stefan Milojevi (Team Asenov); Hamada Azmani (Ultimatum Málaga) vs. Yassin El Khoulati ( Jai Su de Muro); Javier Gálvez (Pascal Gym Ibiza) vs. Alex González (Team Asenov).

Tras el descanso se retomará la velada con los cuatro combates más esperados. David Trallero (Training Unit Denia) vs. Abdoul Aziz Sy (Team Asenov); Sergio ‘Dinamita’ Sánchez vs. Pascal Schroth (Team Steko Alemania); Antonio ‘El Flamenco’ Campoy (Team Campoy Barcelona) vs. Alejandro Oteo (Team Asenov) y como combate de fondo, Nayanesh Ayman (GN Sport/Monchai Academy) vs. Máximo ‘Gladiador’ Suárez (Canarias).