¡Felicidades, papá! El original homenaje de los lectores de 'Ultima Hora' a sus padres

Pocas palabras significan tanto como el sustantivo «papá». Es una de las primeras que aprendemos; Simple, común en distintos idiomas, con solo dos sílabas idénticas (pa-pá), que tratan de delimitar la figura paterna. Cariñosos o contenidos; divertidos o estrictos; amigos o maestros; sobreprotectores o más gamberros que sus propios hijos...Padres los hay de todo tipo, y aunque haya días en los que cueste aguantarlos, se hacen querer. Y mucho. Con motivo del Día del Padre, entre las noticias de este domingo, hemos hecho un hueco para que los lectores de Ultima Hora puedan rendir un original homenaje, compartiendo imágenes y bonitos recuerdos con ellos.

La figura del padre se erige desde la infancia como un héroe al que admirar y un maestro del que aprender. La pequeña Melissa tiene claro que de mayor quiere ser como su papá, Borja. Aún no sabe hablar del todo bien, pero ya pide una «motobicicleta» como la de su padre. «El mejor recuerdo para mí es la cara de felicidad de nuestra hija cuando lo ve llegar», destaca Rocío Domínguez, madre de Arianna y mujer de Erik.A medida que pasan los años, la relación evoluciona, hasta convertirse el padre en el mejor amigo. José Manuel Gómez y su hijo Álex comparten su afición por Star Wars. Disfrutan de pasar tiempo juntos y comparten las penas y alegrías, como la ceremonia de graduación de la Preparatoria de Álex.

La familia al completo: Antonio Drusetta, Toñito Drusetta, Beatriz Ballesteros, Cecilia Drusetta y Maru Drusetta.

Sin duda, los padres destacan por estar, sobre todo, en los malos momentos, como punto de apoyo para sobrellevar los obstáculos que van surgiendo en el camino. «Siempre que hacemos nuestro viaje de esquí hay algún día en el que no acabo de bajar la pista como a mí me gustaría, pero mi padre siempre ha sabido animarme y motivarme para creer más en mí. Es un padre que me ha apoyado siempre y gracias a él he podido cumplir muchos objetivos y metas», agradece María Sabater a su padre Daniel. Otro de quienes quizá se lleven una sorpresa leyendo el periódico este domingo será Carmelo Ramos, al que su hija quiere agradecer su empatía y sus intentos por hacerla reír, incluso, en días tristes.

Ser padre también es pensar primero en el hijo antes que en uno mismo. Ha sido el caso de Eliu Vacas, quien, en lugar de ser felicitado, ha aprovechado la ocasión para homenajear públicamente a su pequeño: «Mi hijo es mi vida y mi motor para afrontar todo lo que venga».