Todo a punto para la V edición de Protur Chef.

Los amantes de la cocina y la gastronomía tienen una cita ineludible este fin de semana en el hotel Protur Biomar Sensatori Resort de sa Coma que, entre los días 16 y 19 de marzo, acoge el quinto Concurso Nacional de Escuelas de Cocina Protur Chef, en el que concursan un total de 18 estudiantes de más de una decena de escuelas de cocina de toda España. «El Gastroweekend de Protur Chef nos permite salir de la cocina y disfrutar de compartir vivencias. Para vosotros será un festival de sabor», declara el chef con estrella Michelin Adrián Quetglas.

Pero Protur Chef no es solo un certamen de cocina, sino toda una oportunidad de aprender de la mano de los mejores chefs de la Isla en showcookings, catas sensoriales, talleres de cocina para grandes y pequeños y todo tipo de experiencias culinarias. «Porc negre. No sabéis que suerte tenemos. Solo hay 3.000 porcs negres y todos en Mallorca. Es un animal fantástico; en Protur Chef hablaremos de él y lo más seguro es que lo probemos. Os espero con ilusión», afirma el maestro charcutero de Can Company, Xesc Reina.

Cabe destacar que el próximo viernes, día 17 de marzo, a las 20 horas, se celebrará la gala de entrega de los segundos 'Premis Cullerot Daurat', que en esta edición se conceden a Jamones Joselito, a Fundació Alicia y al chef Juan Romero, primera Estrella Michelin para un restaurante de Palma con Àncora. «Ca nostra es un lugar donde se respeta el gusto por la buena gastronomía y con Protur Chef compartimos los mismos valores. En caso de que te guste la cocina, tienes que estar en sa Coma», sostiene la chef del restaurante Miceli, Marga Coll.