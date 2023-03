Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, ha compartido en una entrevista en exclusiva publicada este miércoles por la revista Diez Minutos, la que es la mejor noticia de su vida: Ha superado el cáncer de pulmón que le diagnosticaron tras participar el año pasado en el programa Supervivientes. El valenciano recuerda que han sido unos meses muy complicados pero afortunadamente: «Estoy curado. Es increíble».

El camino hasta la recuperación no ha sido fácil para el ex de Miguel Bosé, hubo momentos muy duro, pero «nunca perdimos la fe, la verdad, y ahora por fin puedo decir que estoy curadísimo». Han sido dos meses de tratamiento con quimio y radio, detalla Nacho Palau, y la gran noticia ha llegado después al confirmarse que «no se ha extendido y prácticamente ha desaparecido».

#EXCLUSIVA Nacho Palau comparte una buena noticia: "Estoy curado".

Palau conoció el diagnóstico el pasado verano, cuando comenzó a sentirse mal en la etapa final de Supervivientes. Tanto fue así que ni pudo participar en una de las pruebas que le podrían haber concedido el título de vencedor de la edición. Las pruebas médicas confirmaron lo peor, algo que él mismo compartió en redes sociales.

A partir de ahora, sólo tendrá que someterse a «las revisiones normales, cada dos o tres meses», sin ningún otro tratamiento. «Este año no pienso hacer nada, solo recuperarme, dedicarme a mi casa y a ser papá», sentencia, feliz.