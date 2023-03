Micaela Company, una mujer sin límites

Entrena dos horas diarias y se ha convertido en una de las promesas del grappling, una forma de lucha cuerpo a cuerpo que se enfoca en la técnica de agarrar, sujetar al oponente en el suelo. Micaela Company (Palma 1994) es profesora de Educación Especial y gran deportista. «Desde pequeña siempre he hecho gimnasia artística. Y, curiosamente, entrenaba en el Gimnàs Dochan, donde ahora practico jiu jitsu».

Hace poco más de tres años, mientras practicaba kick boxing, Micaela se fijaba en los entrenamientos que dirigía Jaime Fiol, su actual entrenador, mentor, confidente, etc., y comenzó a interesarse por el Jiu Jitsu. Su destreza para las artes marciales, en general, han hecho que Micaela suba rápidamente a lo más alto del pódium en competiciones nacionales e internacionales. Más de una decena de títulos y metales de bronce, plata y oro acreditan a esta joven mallorquina que aspira a lo más alto de su categoría. «He sido Campeona de España y de Europa en dos ocasiones, en los años 2021 y 2022.

Ahora, tras ganar el Campeonato de España de Grappling 2023 miro con ilusión al europeo de Bucarest, donde iré con la Federación Española, e intentar estar en el Mundial. Aunque las nuevas generaciones vienen con fuerza, aún me queda mucho por luchar y no tengo límites de superación personal».

La diferencia entre el jiu jitsu y el grappling es que «en el grappling los luchadores se mantienen más tiempo de pie y hay técnicas prohibidas en el jiu jitsu, es decir, deben estar más tiempo forcejeando y se utilizan técnicas que en jiu jitsu son mal vistas. En el grappling la lucha es cuerpo a cuerpo, sin el uso de golpes para vencer al rival, sino que se utilizan técnicas de derribo, de posición o sumisión para conseguir puntos o forzar la rendición del contrario».

Su pasión es el deporte y su vocación la enseñanza infantil.

Es un deporte minoritario, sobre todo para mujeres, pero que cada vez cuenta con más seguidoras. «Suelo entrenar y luchar contra hombres ya que son muy pocas las mujeres que practican este arte marcial. Aunque por otro lado me es más fácil enfrentarme, e incluso ganar, a un chico que a una mujer ya que ellas suelen ser más escurridizas y flexibles». Lo que le atrajo del jiu jitsu fue que siempre hay una técnica que pulir. «Es un deporte en continua evolución y se hace mucho ejercicio físico. Cuando empecé pesaba 20 kilos menos y, a nivel personal, me siento más segura. Lucho contra hombres de 100 kilos».

Profesora de Primaria y Educación Especial, le gustaría dedicarse en un futuro a «dar clases de arte marciales a niños y niñas. Es importantísimo el deporte en el crecimiento de los jóvenes. Una de las cosas que aprendemos es disciplina y otros valores como el esfuerzo y compañerismo». Además del sacrificio, privándose de horas de estar con amigos o familia, para entrenar, Micaela se tiene que buscar patrocinadores para sufragar los gastos para acudir a los campeonatos. «Tengo la suerte que desde el principio la agencia inmobiliaria de lujo Engel & Völkers me ha apoyado en costear algunos gastos de billetes de avión y hospedajes».

En su día a día, Micaela disfruta de estar con los suyos. «Me gusta salir con mis amigas a tomar algo, aunque si vamos a comer unos churros o tomar unas cervezas, yo me como una manzana». «También me gusta salir con ‘Caleta’, mi perrita, viajar y montar en moto. Me encanta salir por las carreteras de Mallorca, con mi motocicleta». Cuando se le pregunta sobre su vida sentimental, asegura que «ahora mismo no tengo pareja. No hay tiempo para ello en este momento».