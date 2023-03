Caterina Ross l ¡La familia está viva...! l Premios l ¡180.000 visitas ya! l Subasta

La cantante Caterina Ross nos adelanta que en fechas próximas regresará a Mallorca el fotógrafo norteamericano Steven Whitsitt, conocido mundialmente como el fotógrafo de Michael Jackson entre 1994 y 1996 y de otros actores y cantantes famosos, entre ellos Madona. ¿El motivo de su visita a Palma? ¿Vacaciones…? «No. Viene a Palma –dice Caterina– para, entre otras cosas, hacerme un shooting del que saldrá la portada de mi próximo disco». Caterina desconoce el lugar donde le hará la sesión fotográfica, «seguramente en un estudio, o tal vez opta por exteriores. No lo sé… El dirá».

Pues dicho queda.

No está solo

Hace unos días un familiar del doctor Tolo Jaume, a quien habíamos entrevistado la pasada semana, se puso en contacto con nosotros para decirnos que les había extrañado mucho que el mencionado hubiera dicho en la entrevista que «todos los miembros de mi familia han muerto», cuando no es cierto. Quedamos con ellos para dos días después en el mismo lugar donde habíamos entrevistado a Tolo, siendo la hermana de este, Magdalena Antonia Jaume, la que habló, haciendo hincapié en lo de que «nos ha extrañado muchísimo que mi hermano haya ignorado a su familia declarando que no tenía familia, lo cual significa que todos estamos muertos, cuando no es cierto, pues tiene una hermana, yo, una madrina, sobrinos, primos, muchos de los cuales hablábamos con ella a lo largo de la semana, incluso los viernes venía a casa a comer con nosotros hasta que surgió un problema que se lo impidió.

Magdalena es hermana de Tolo Jaume.

Por eso no entendemos sus palabras. En cuanto al fallecimiento de ella, de su madre y la mía, nosotros nos enteramos a través de la esquela del periódico. Y tampoco entendemos que llamara a un miembro de la familia, de la familia que ahora él dice que hemos fallecido –recalcó–-, para decirle que su madre había muerto y que ya la había enterrado, lo cual supuso que no pudiéramos despedirnos de ella, cuando el entierro, según nos enteramos después, tuvo lugar al día siguiente de comunicarnos su fallecimiento. No quiero contar más –concluyó su hermana–; simplemente, le hemos llamado a usted para decir que su familia no ha muerto, que muchos de sus miembros, como ve, seguimos vivos. Solo eso».

Necesitan de vuestra ayuda

Por otra parte, recibo de parte del citado Tolo Jaume una nota, en la que bajo el titular ¡Volvemos a necesitar leche!, se hace una llamada a las personas de buen corazón para que ayuden a la obra de las Hermanitas de los Pobres en este sentido: aprovisionándolas de leche. Los que lo deseen, pueden acercarse, de 9 a 21 horas, a dicho centro, sito en General Riera,17, de Palma, y entregarles la leche. ¿Cómo hacerlo? Una vez en la puerta, tocad el claxon del coche y algún voluntario saldrá a la calle a recoger vuestra donación. Para mayor información, llamar al teléfono 971750684, o a través de donativospalma@hermanitasdelospobres.es.

Reconocimientos

Noches atrás, en el Teatre Xesc Forteza, de Palma, la Asociación Cultural Ecuatoriana, presidida por Isabel Oviedo, y la regiduría de Cultura i Benestar Social de Cort, a cuyo frente está Antoni Noguera, hicieron entrega de diplomas-certificados de reconocimiento a los artistas participantes en la reciente celebración del bicentenario de la República del Ecuador y Nit del Art de la Integración, así como a las personas que colaboraron en ambos eventos, recibiendo uno de ellos La O Radio la más latina, que recogió su locutor Choppo Fernández, quien dio las gracias a la presidenta de la citada asociación, al Ajuntament de Palma «y a Jorge y Yoana Ocampo, propietarios de la emisora, por confiar en mi proyecto radiofónico, cuyo objetivo principal es, a base de entrevistas, reportajes, comentarios, música, etc., unificar culturas, la de aquí con las que llegan de otros países para establecerse en la Isla e integrase en ella».

El Choppo y Yoana Ocampo, de La O Radio más latina, reciben el diploma

J Prince suma y sigue

Hace un mes que salió el último lanzamiento de su nuevo single El Mambo en un featuring con Novelton, también un joven artista firmado por la Compañía Alpha Music, con sede en Mallorca.

Con este lanzamiento no solo han conseguido superar todas las expectativas, sino que en este breve espacio de tiempo El Mambo ha superado el millón y medio de reproducciones en YouTube, mientras que en Spotify ya roza las 180.000.

«Esto significa, además de un paso importante en mi carrera –declara Prince–, abrirme las puertas a nuevas colaboraciones con artistas nacionales e internacionales. Como, por ejemplo, mi próxima colaboración con una artista nacional muy top, llamada María La Muela, que pertenece al sello Proyecto urbano, de Barcelona. Con ella, el día 24 de este mes, empezamos a rodar un nuevo videoclip para un tema que hemos hecho juntos, y que es de auténtica locura. También tengo en puertas una colaboración internacional, de la cual no puedo decir nada, pero si que anticipo que tendrá una aceptación muy grande».

J Prince ya está preparando una nueva grabación, ahora con María la Muela.

Subasta solidaria

Lluc, la esposa de Jaime de España, propietarios del hotel Artmadams, nos comunica que pasado mañana, 9 de marzo, a partir de las 18 horas, en una de las salas del citado establecimiento, se inaugurará la exposición Toca’Mater, con obras realizadas en los llamados Tallers d’experiències sensorials por los alumnos del citado centro, que además serán subastadas entre los asistentes, destinando el dinero que se consiga a dicha institución. La exposición estará abierta hasta el 16 de los corrientes. Pues ya sabéis. Si no tenéis mejor cosa que hacer, acercaros al Artmadams y pujad por las obras. Es por una buena causa.