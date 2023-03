Nueva promotora de espectáculos l El barman Pedro Sampol se jubila l Dream Days

Dunia Cortés Bouriah deja lo que está haciendo, que es trabajar en la pastelería y restaurante de su padre, Ángel Cortés, de El Bula, cosa que hacía desde que tenía 16 años, para convertirse en promotora de espectáculos, aparcando con ello, además, otras dos facetas suyas: modelo y actriz. Y es que a veces no queda más remedio que adaptar la vida a lo que uno está convencido que puede hacer.

¿Que qué opina su padre de la experiencia que su hija ha decidido empezar dentro de menos de un mes…? «Pues mi padre, que al principio tenía sus dudas, ahora lo ve claro. Ve que me van a ir bien las cosas, por eso me apoya totalmente, además de aconsejarme, lo cual, para mí, significa el mayor estímulo que pueda tener».

Buen cartel para empezar

De momento, el sello de su promotora es su nombre y apellidos. «Más adelante, si todo sale como espero que salga, o sea, bien, crearé mi propio sello. ¿Preocupada de por cómo me irá? Preocupada dentro de un orden, claro, ya que la responsabilidad conlleva la preocupación. Ahora bien, lo que sí estoy es esperanzada de que tiene que salir bien, sino no me hubiera metido».

La fecha elegida para su despegue como promotora de espectáculos será el próximo 31 de los corrientes, vamos, que como quien dice está a la vuelta de la esquina. Y para ello ya cuenta con el local y el programa. Sí, su debut será en la Sala New Milenium, en Joan Miró, y lo hará con figuras del flamenco que triunfan en este momento, «me refiero al flamenco de Nani Cortés, que regresará a Palma tras cinco años de no haber actuado en la Isla. Y lo hará acompañada por su banda. Con ello quiero decir que será actuación en directo».

Y para que no falte de nada, junto a Nani, Dunia completa el cartel con el hermano de aquél, Lin Cortés, y Jairo de Remerche, quien últimamente ha cosechado un más que notable existo con el tema La llama del amor, que ha cantado, mano a mano, con Omar Montes.

Pues no está mal el cartel, sobre todo para la gente a la que le guste el flamenco. «Podría haber buscado una sala mayor, porque estoy segura de que los tres la llenarían, ya que gustan, tienen su público… Pero he optado por lo más intimista. ¿Que he invertido más para ganar menos…? Bueno, puede… Pero es que en este mundo has de asumir riesgos, de lo contrario no haces nada. Aunque yo creo que con este cartel compensaré el desembolso».

Aunque no dice ni el lugar, ni tampoco da nombres, Dunia tiene previsto un segundo concierto. «Lo único que puedo adelantar es que será en verano y al aire libre. O sea, en un espacio más grande, en el que pienso meter más gente, para lo que cuento con quien puede llenarlo. Pero esperemos a dar nombres... Primero, a ver qué pasa en mi estreno como promotora».

Una gran persona

El barman del Bar Gibson, Pedro Sampol, se jubila, tras un largo recorrido profesional, pues, entre otros lugares, ha trabajado en el Saint Emilion, en el bar de Ses Voltes, en el Casal Solleric, el Dry y en el Gibson.

Persona enamorada de su profesión, acumula una gran sabiduría en todo lo referente a la coctelería. No obstante, lo más destacado de Pedro es su buen hacer. Y, sobre todo, el saber estar detrás de una barra, lo que incluye el trato amable con el cliente, una cercanía siempre afectuosa, lo que hizo que muchos de ellos no tardaran en convertirse en amigos que, además, le han seguido fielmente en su andadura profesional a lo largo de casi 40 años. Porque desde que comenzó, Pedro ha visto pasar desde detrás de la barra –uno de los mejores lugares desde donde observar– todas las etapas de la noche, empezando por la inolvidable movida de los ochenta, repleta de numerosos personajes que la movieron –entre ellos diseñadores, artistas y demás fauna postmodernista– hasta tiempos actuales, pre y post pandémicos.

Pedro ha ido acumulando una gran sabiduría en todo lo referente a coctelería.

Debemos decir también que Pedro ha superado siempre con creces la prueba del Dry Martini, un cóctel que, según dicen, es simple, pero al mismo tiempo muy difícil. Y no solo ha sido un gran maestro en lo referente a este cóctel, sino también en otros tampoco nada fáciles.

Y abundando en su buen hacer, hay que añadir también que es un verdadero artista en el Gimlet, además de dominar también la amplia gama de los combinados, que no son sencillos de elaborar si quieren hacerse bien, cosa que él siempre ha conseguido.

Por todo eso, Pedro Sampol ha regalado muchas horas de felicidad a sus clientes y amigos, que sin duda le echarán mucho de menos a raíz de su jubilación.... Aunque seguro que de vez en cuando se dejará caer por el bar.

El 5 de marzo se jubilará, coincidiendo con su cumpleaños. Así que tendrá un doble motivo de celebración. Por tanto, desde aquí ¡felicidades por partida doble! Terminamos recordando que Pedro ha sido un gran compañero de trabajo, por ello sus colegas del Gibson, que sin duda le van a echar mucho en falta, le desean lo mejor en esta nueva etapa que inicia. Como todo el mundo que le conoce.

Tercera edición

Sandrá Llabrés, querida colega en tareas informativas, aunque ahora dedicada a otros menesteres, pero ¡qué tiempos aquellos!, nos envía una nota invitándonos a disfrutar de la Tercera Edición del Salón Mallorca Dream Days, que se celebrará los días 4 y 5 de marzo, sábado y domingo, en la Fàbrica Ramis, de Inca. Sandra nos anima a visitar el lugar, pues en él uno se inspirará, a la vez que descubrirá a numerosas empresas y servicios que ni pintados para echarnos una mano en el caso de que pretendamos organizar cualquier clase de evento, sea del tipo que fuere, como, por ejemplo, fiestas de cualquier tipo, aniversarios, bodas, celebraciones empresariales, comuniones, bautizos, etc., donde se verán espectaculares decoraciones, fotomatones, vestidos, caterings, fotógrafos, demostraciones, actuaciones y la pasarela Runway Dream Days. Vamos, que no nos lo podemos perder... Pues que nos vemos allí, ¿no?