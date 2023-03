Ocio en Mallorca: ¿Qué planes hacer este fin de semana?

El primer fin de semana de marzo te está esperando con un gran número de planes de diferentes tipos. El sábado y domingo son sinónimo, para la mayoría de personas, de tiempo libre y ganas de hacer cosas, así que si estás buscando grandes propuestas estás en la página adecuada. Ir al teatro, participar en la Cursa Palmadona o hacer una ruta en bicicleta es solo una pequeña parte de todo lo que puedes encontrar.

Gran homenaje

De cara al 8-M, el Día Internacional de la Mujer, el parque de la Riera acogerá el domingo la sexta edición de la Cursa Palmadona, una carrera gratuita y abierta a todo el mundo. Los interesados podrán inscribirse hasta el sábado. A las 11.30 horas se hará un calentamiento general y a las 12.00 horas se iniciará la prueba, con un recorrido de 2,3 kilómetros por asfalto y tierra, con salida y llegada al parque de la Riera, pasando por la calle de Jesús y la calle del Uruguay. Al finalizar la carrera, se obsequiará a todos los participantes con una camiseta conmemorativa, una medalla 'finisher', y una merienda saludable el día del evento.

Rutas ciclistas

Otra opción que proponemos para este fin de semana es hacer una ruta ciclista. Los ciclistas pueden practicar durante todo el año este deporte, aunque los meses más recomendables son de octubre a mayo. Mallorca cuenta con preciosas rutas para diferentes niveles con carreteras bien asfaltadas. Algunas de ellas son: Cap de Formentor, Sa Calobra, ir en bici por Palma, de Binissalem a Binigual o el Puig de Randa. Si quieres conocer estos caminos con más detalle, haz click aquí.

Día de estrenos

Los estrenos de cine de esta semana se centran en la tercera entrega de Creed, saga derivada de Rocky, un drama familiar protagonizado por Hugh Jackman, El hijo y To Leslie, un filme que le ha valido la nominación al Óscar a la actriz Andrea Riseborough. También llegan a la cartelera el drama judicial "Saint Omer: el pueblo contra Laurence Coly" o una historia sobre Pirandello protagonizada por el italiano Toni Servillo. Varias alternativas para disfrutar de un día de cine en compañía o no.

Tarde de teatro

Si tienes ganas de divertirte ‘Orgasmos’ es una gran opción. Esta comedia, que aterriza el sábado a las 20.30 horas en Trui Teatre, trata las diferencias entre hombres y mujeres y la convivencia en pareja. En resumen, es un auténtico manual de auto-ayuda para enfrentarse a los retos de vivir en pareja, que no son pocos. Para los más pequeños de la casa también hay planes. Rock Star for Kids es un espectáculo pensado para que lo niños puedan sumergirse y conocer la Historia del Rock español. Así que si quieres que escuchen los mejores hits de grupos como Burning, Pereza, Extremoduro, Joaquín Sabina, Los Ronaldos o Los Rebeldes no te puedes perder este show que se llevará a cabo el domingo a las 12.30 horas.

¿A quién no le gusta un truco de magia? Si este es tu caso el Auditorium de Palma te trae el viernes a las 21.00 horas y el sábado a las 18.00 horas el espectáculo del Mago Yunke. El encantador crea una función donde el espectador es el centro de sus ilusiones. Yunke consigue que viajemos hasta cuestionarnos la realidad y nos emocionamos experimentando sensaciones inimaginables. El humorista Javi Sancho ha creado un espectáculo en el que habla de su relación amor/odio con el deporte y de la fiebre deportiva que hay. Allí explicará algunas de sus experiencias de las que asegura te sentirás identificado. En el caso de que quieras pasar una tarde de risas puedes hacerlo el viernes a las 21.30h o el sábado a las 18.30h y a las 21.30h en el Auditorium.

El director teatral Juan Mayorga sube al escenario del Teatre Principal d'Inca y en el de Palma el espectáculo Silencio, obra que se basa en su discurso de ingreso en la Real Academia Española (RAE). Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, el dramaturgo va a ingresar en la Academia, pero detrás de ese traje no está Mayorga, sino la premiada actriz Blanca Portillo, protagonista de esta pieza. Esta obra se podrá ver este viernes 3 de marzo a las 20.00 horas en el Teatre Principal d'Inca y el sábado a las 20.00h y el domingo a las 18.00h en Palma.