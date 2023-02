Una agradable y soleada jornada de domingo, aunque se fuera nublando por la tarde, ha acompañado a los palmesanos que salieron a pasear por la zona habilitada por el Ayuntamiento para las celebraciones con motivo del Dia de les Illes Balears, que se prolongan desde el sábado hasta el miércoles, 1 de marzo, efeméride de la entrada en vigor del Estutut d’Autonomia de la comunidad. Una multitud paseó por Sa Faixina, el Passeig de Sagrera, la Avinguda d’Antoni Maura, la Plaça de la Drassana y el Parc de la Mar curioseando por las más de 200 paradas de productos agroalimentarios, artesanos y tradicionales, los numerosos puestos de comida y food trucks de todo tipo y procedencia, el Mercat d’Oficis Tradicionals, la Fira del Producte de Qualitat DO, la zona de juegos infantiles, el Mercadet de Llibre Antic, los talleres de yoga o danza y el resto de las 267 actos y actividades programadas en el 40 aniversario del Estatut.

Los puestos de la Mostra de Cuina de les Illes Balears centraron la atención de numerosos ciudadanos, que pudieron degustar especialidades de restaurantes y empresas agroalimentarias de todo el archipiélago. «Es el primer año que venimos y es una gran oportunidad para estrechar lazos entre las diferentes Islas y dar a conocer la gastronomía de cada una de ellas», valoraba este domingo Rubén Berdusan, de The Tapas Gastrobar (Es Mercadal, Menorca).

«En nuestro caso, la caldereta y las croquetas caseras están siendo nuestros productos estrella. «Hoy hay mucha más gente que ayer, y el buen tiempo nos está acompañando, afortunadamente. Nos está encantando poder estar en contacto directo con los clientes, cosa que muchas veces, trabajando en cocina, es imposible», remacha.

Quienes buscaran sabores de procedencias más lejanas, tuvieron a su disposición los puestos de alimentación de las diversas comunidades autónomas de España. Se podía ver por la zona a numerosos transeúntes dando cuenta de platos de plástico con chistorra vasca, paella valenciana o papas con mojo canarias. «Esto está muy animado, venimos desde hace muchos años y, excepto el paréntesis de la pandemia, siempre nos ha ido muy bien. Este año, no damos abasto, da gusto la cantidad de gente que hay», explicó Alejandro Martínez, voluntario del puesto dedicado a Euskadi y residente en Mallorca desde hace 40 años.

«Está muy bien que el Ayuntamiento nos ceda este espacio dedicado al resto de comunidades autónomas el Dia de Balears, se agradece mucho», dijo.

Más allá de la alimentación, uno de los spots más visitados fue el Gaming Experience, con diversos videojuegos a disposición de niños y mayores. «Uno de los objetivos es que hacer del ‘gaming’ un nexo de unión entre padres e hijos y una actividad para disfrutar en familia. Por eso hemos puesto algunos videojuegos clásicos, como el Mario Kart o el Street Fighter. También hemos traído varias PS5, simuladores de Formula 1, un juego que emula una montaña rusa en realidad virtual y el FIFA 2023», explicó José Carlos Arévalo, CEO de Big Dreamers 360, empresa encargada de gestionar este puesto.

«Hacía mucho tiempo que no venía a esta celebración, porque he vivido fuera muchos años, y la verdad es que lo he disfrutado mucho», contó Toni Morell, a quien acompañaban su cuñada y su sobrina. «He venido tanto el sábado como el domingo y he tomado cerveza artesana mallorquina, txacolí vasco, rebujito andaluz, torreznos castellano-leoneses y vino mallorquín en el puesto de las Bodegas José Luis Ferrer, donde me han atendido muy bien. Las paradas de artesanía también me han parecido muy interesantes, y aunque había muchísima gente, hemos estado muy a gusto. A decir verdad, me siento más mallorquín que balear, así que estoy celebrando mi mallorquinidad y lo estoy pasando genial», concluye.