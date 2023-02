Pues todo llega en esta vida. Si hace unos meses adelantamos en esta página la idea de la exposición-homenaje a Ángel Baldovino, nos encontramos con el pintor, poeta y rapsoda Navarro D’ Garem, quien nos habló de lo exitosa que había sido la experiencia del Día de los Enamorados, organizada por la AAVV del Molinar, en su sede, que comenzó con una torrada seguida de la fiesta por San Valentín con diversas actuaciones, como la del coro de la AAVV, seguida de un emotivo recuerdo a los socios que ya no están.

«Nermin Goenenc y Roman Hillmann, fundadores de ‘Exprésate’ –espacio cultural situado en el Coll d’en Rabassa–, acudieron a la celebración acompañados por una serie de artistas, entre ellos Pere J. Costa, la poetisa Lorena Betina Durruty, yo… Tras un breve concierto a cargo de Nermin y Pere J. Costa, fusionado con la entrañable poesía de Lorena Betina Durruty, Roman recitó Inspiración, un poema mío... Y yo también recité, a la vez que pinté un cuadro sobre el motivo del por qué nos habíamos reunido allí todos. Por ser el Día de los Enamorados».

Navarro D’ Garem pintando el cuadro, cara al público, durante la fiesta.

En la elaboración del cuadro (técnica mixta sobre papel) intervinieron otros artistas, que al final lo firmaron. «Dicho cuadro, cuyas medidas son 92X65 cms. –añade Navarro-, se donó a ‘Exprésate’ con el objetivo de recaudar dinero para acometer necesidades del barrio o ayudar a algún vecino, y ‘Exprésate’ lo dejó expuesto en los locales de la Asociación del Molinar, a fin de que las personas interesadas puedan pujar por él, cualquier día de la semana, hasta el día 23 de los corrientes». Los interesados pueden contactar con Masseur Luk : 605 37 54 76

Moda y series

Nuestra paisana, la modelo y actriz nacida en Calvià Alicia Rubio, en la actualidad residente en México DF, donde trabaja para Televisa, y que estas Navidades las pasó en Mallorca, con su familia, al regresar a la capital azteca se encontró con que el año nuevo le daba la bienvenida con dos importantes trabajos que se suman a los que figuran ya en su extenso curriculo. Como actriz, grabó un capítulo de Archivo muerto 2, una serie sobre crímenes sin resolver, y un programa de Cómo dice el dicho, espacio dramatizado en el que se crean historias sobre dichos populares, lo cual, para empezar, no está nada mal.

Ya lleva cuatro Fashion Week NY

Y como modelo, también se encontró con plancha por hacer. Nada más y nada menos que por cuarta vez la Fashion Week de New York había llamado a su puerta –señal de que gustó cómo lo hizo en las tres ediciones anteriores– por lo que tuvo que hacer las maletas y volar a la ciudad de los rascacielos, donde se encontró con mucho frío. «Estábamos a -14 grados, con una sensación térmica de -22, por lo cual mucho hotel y poca calle. Pero en lo profesional, muy bien. Desfilé dos días, a los que se ha de sumar un tercero para las pruebas de vestuario, para cuatro diseñadores: By Sarasty, Waletty, Andrés Aquino y Vintage Luxury», destaca Alicia Rubio.

La mallorquina Alicia en la última Fashion Week de Nueva York.

¿El resultado de esta nueva experiencia? ¡Excelente!, por lo cual imaginamos que ha dejado de nuevo la puerta abierta para una quinta New York Fashion Week. Y en cuanto a su carrera como actriz, ahí sigue, aprovechando todas las oportunidades que le ofrecen. Y es que Alicia tiene una gran virtud: paciencia, saber esperar. Pues mucha suerte en este año que acabamos de iniciar, que por lo ya hecho en él, parece que pinta bien.

El 6 de marzo...

Beatriz Barón, una vez que ha finalizado todo el proceso que conlleva ALSMT, su primer corto –puesto que no todo es rodar–, tiene previsto estrenarlo el próximo día 6 de marzo, en el Café a Tres Bandas, de Palma. La actriz, ahora guionista y directora de cine, nos confesó que estaba muy contenta por el trabajo hecho, al que calificó como «una experiencia maravillosa, tanto que ya estoy pensando en el próximo, cuyo contenido girará también sobre temas sociales».

Beatriz Barón seguirá dirigiendo.

Pese a los años que lleva sobre los escenarios y platós, como actriz, «pues actuar ha ocupado un lugar muy importante en mi vida, ahora he descubierto la dirección, la cual, una vez experimentada, me he dado cuenta de que me apasiona, por lo cual, como digo, voy a seguir». Todo comenzó hace unos meses, a raíz de presentar y dirigir en Madrid su primera función de teatro, Una hora con Matías, «entonces fue cuando me dije: si has sido capaz de hacerlo, ¿por qué no pruebas en el cine, dirigiendo un corto? Y así lo he hecho, y como creo que el trabajo va a gustar al público, espero seguir». Pues adelante, Beatriz.