Laura Méndez, una vloguera mallorquina, ha enfurecido a los argentinos con las críticas en redes sociales a su país tras uno de sus viajes. Tras haber visitado más 49 países y contarlo en TikTok e Instagram su última aventura ha levantado ampollas. La joven ha criticado duramente algunos aspectos del país que no le han gustado absolutamente nada. Una serie de opiniones que se han hecho virales generando polémica y acusando a la influencer de «clasista europea» tras su visita a Argentina.

«Aquí está el gobierno peronista, que no es el gobierno comunista pero son mismos perros con distintos collares», empieza contando. Y añade: «Las carreteras aquí dan asco. El gobierno aquí no sé qué hace pero no permite que la población se desarrolle y hagan nuevas carreteras». Y sigue contando: «Al final, por más que digan que esto es Argentina y es un país desarrollado, esto sigue siendo Sudamérica, amigos, y la verdad es que en las carreteras no hay guardabarros, luces, ni gasolineras en un trayecto de tres horas, ni siquiera hay cobertura en todo el país. Si te pasa algo no puedes comunicarte».

«No hay derecho lo que os hacen a los argentinos con las carreteras y aquí hay pasta. No hay señal ni cobertura en todo el país, ¿Y esto es un país desarrollado? Esto es un país del tercer mundo, que no os engañen», añade. Y finaliza su intervención diciendo: «¿Vosotros queréis que venga turismo a Argentina? Pues arreglad las carreteras, que así no venimos más. Ahora entiendo perfectamente por qué España está llena de argentinos y por qué todo el mundo se quiere pirar de aquí».

Las declaraciones de la mallorquina se han viralizado y ya cuentan con más de siete millones de reproducciones en Twitter. De hecho, le han llovido las críticas por sus comentarios hacía el país. «A los europeos les hicieron creer que son superiores moralmente, entonces cuando visitan un país creen que tienen el derecho de decir cualquier pelotudez que se les cruce por la cabeza», dice un usuario. Otro le acusa: «¿Graba el vídeo mientras maneja? Con razón pincha la rueda tan seguido…».